Z aplikacją mObywatel zapiszesz się na szkolenia obronne wGotowości

Podsumowanie artykułu . . .

Program wGotowości oferuje cztery różne ścieżki szkoleniowe, każda koncentruje się na innym aspekcie bezpieczeństwa

W aplikacji pojawiła się bowiem możliwość zapisania się na specjalne szkolenia, które mają przygotować obywateli na różne scenariusze kryzysowe. Program nosi nazwę wGotowości i startuje jako pilotaż. Do wyboru są cztery niezależne moduły, z których każdy trwa około ośmiu godzin i odbywa się w weekendy. Podstawowy kurs bezpieczeństwa ma nauczyć reakcji w sytuacjach zagrożenia, gdy czas odgrywa kluczową rolę.

Moduł medyczny skupia się na pierwszej pomocy – umiejętnościach, które rzeczywiście mogą komuś uratować życie. Kurs przetrwania przygotowuje do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach, ostatni moduł natomiast dotyczący cyberhigieny i pokazuje, jak chronić się przed zagrożeniami w internecie. Zajęcia prowadzą instruktorzy z doświadczeniem wojskowym.

Zapisy do programu wGotowości odbywają się wyłącznie przez aplikację mObywatel

Aby zapisać się na szkolenie, trzeba zalogować się do aplikacji i przejść do zakładki „Usługi” na dolnej belce. Następnie wybieramy sekcję „Bezpieczeństwo”, gdzie znajdziemy opcję „Szkolenia obronne”. System pokazuje dostępne terminy i lokalizacje w całym kraju.

W tej samej sekcji także pracodawcy mogą składać wnioski o zorganizowanie szkoleń grupowych dla swoich pracowników – ta sekcja jednak wystartuje dopiero 22 listopada 2025 roku w wersji pilotażowej, a pełna oferta dla firm ma pojawić się dopiero w przyszłym roku.

Czytaj też: Nvidia GeForce NOW w listopadzie 2025 to 23 nowe gry i kolejne serwery RTX 5080

Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, niektóre jednostki już meldują komplet chętnych

Szkolenia odbywają się w różnych ośrodkach na terenie całej Polski – od batalionów lekkiej piechoty przez brygady po centra szkoleniowe. Okazuje się, że pomysł spotkał się z większym odzewem, niż zakładano, jak bowiem wynika ze strony programu, 3. Flotylla Okrętów i 1. Warszawska Brygada Pancerna mają już komplet chętnych na pierwszą turę szkoleń.

Warto podkreślić, że udział w szkoleniach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Ministerstwo uspokaja, że nie ma mowy o obowiązkowych, powszechnych szkoleniach dla wszystkich obywateli – to oferta skierowana do osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności mogące przydać się w nieprzewidzianych sytuacjach.