Z aplikacją mObywatel zapiszesz się na szkolenia obronne wGotowości

Andrzej Libiszewski
07.11.2025|Przeczytasz w 2 minuty
W aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna opcja – tym razem jednak nie jest to kolejny dokument do przechowywania, ale o coś znacznie poważniejszego. Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło wykorzystać popularną platformę cyfrową, by zachęcić obywateli do szkoleń pod hasłem wGotowości.
Program wGotowości oferuje cztery różne ścieżki szkoleniowe, każda koncentruje się na innym aspekcie bezpieczeństwa

W aplikacji pojawiła się bowiem możliwość zapisania się na specjalne szkolenia, które mają przygotować obywateli na różne scenariusze kryzysowe. Program nosi nazwę wGotowości i startuje jako pilotaż. Do wyboru są cztery niezależne moduły, z których każdy trwa około ośmiu godzin i odbywa się w weekendy. Podstawowy kurs bezpieczeństwa ma nauczyć reakcji w sytuacjach zagrożenia, gdy czas odgrywa kluczową rolę.

wgotowości

Moduł medyczny skupia się na pierwszej pomocy – umiejętnościach, które rzeczywiście mogą komuś uratować życie. Kurs przetrwania przygotowuje do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach, ostatni moduł natomiast dotyczący cyberhigieny i pokazuje, jak chronić się przed zagrożeniami w internecie. Zajęcia prowadzą instruktorzy z doświadczeniem wojskowym.

Zapisy do programu wGotowości odbywają się wyłącznie przez aplikację mObywatel

Aby zapisać się na szkolenie, trzeba zalogować się do aplikacji i przejść do zakładki „Usługi” na dolnej belce. Następnie wybieramy sekcję „Bezpieczeństwo”, gdzie znajdziemy opcję „Szkolenia obronne”. System pokazuje dostępne terminy i lokalizacje w całym kraju.

wgotowości
wgotowości

W tej samej sekcji także pracodawcy mogą składać wnioski o zorganizowanie szkoleń grupowych dla swoich pracowników – ta sekcja jednak wystartuje dopiero 22 listopada 2025 roku w wersji pilotażowej, a pełna oferta dla firm ma pojawić się dopiero w przyszłym roku.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, niektóre jednostki już meldują komplet chętnych

Szkolenia odbywają się w różnych ośrodkach na terenie całej Polski – od batalionów lekkiej piechoty przez brygady po centra szkoleniowe. Okazuje się, że pomysł spotkał się z większym odzewem, niż zakładano, jak bowiem wynika ze strony programu, 3. Flotylla Okrętów i 1. Warszawska Brygada Pancerna mają już komplet chętnych na pierwszą turę szkoleń.

Warto podkreślić, że udział w szkoleniach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Ministerstwo uspokaja, że nie ma mowy o obowiązkowych, powszechnych szkoleniach dla wszystkich obywateli – to oferta skierowana do osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności mogące przydać się w nieprzewidzianych sytuacjach.

