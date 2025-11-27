Google się rozpędza, jeśli chodzi o zmiany w Gemini. Konkurencja powinna się zacząć bać

Podsumowanie artykułu . . .

Inteligentne obszary robocze Gemini w praktyce

Projects mają działać jak wirtualne biurko, gdzie wszystkie materiały związane z konkretnym zadaniem znajdują się w jednym miejscu. Zamiast przeskakiwać między różnymi wątkami rozmów z asystentem, użytkownik może utworzyć osobny projekt dla każdego większego przedsięwzięcia. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób pracujących nad wieloma zadaniami równocześnie.

W kodzie aplikacji widać ograniczenie do 10 plików na projekt, choć nie wiadomo jeszcze, czy będzie to dotyczyć wszystkich użytkowników. Ciekawostką jest integracja z NotebookLM – bardzo przydatnym narzędziem Google do analizy dokumentów. Sugeruje to, że Projects nie będą tylko biernym magazynem plików, ale pozwolą Gemini aktywnie wykorzystywać zapisane materiały podczas generowania odpowiedzi. A to już jawi mi się jako propozycja nie do odrzucenia.

Informacje o Projects pochodzą z analizy kodu aplikacji w wersji 16.47.49.ve.arm64. Tego typu odkrycia zwykle poprzedzają oficjalne premiery o kilka tygodni lub miesięcy, więc jeszcze trochę poczekamy, ale chyba warto.

Circle to Search z integracją z asystentem

Kolejna zmiana dotyczy funkcji Circle to Search, która zyskuje głębszą integrację z Gemini. Od teraz wpisanie zapytania tekstowego przeniesie użytkownika bezpośrednio do konwersacji z asystentem, zamiast do wyszukiwarki obrazów. Aktualizacja jest wdrażana stopniowo, aktywowana po stronie serwera w aplikacji Google od wersji 16.47.49. Taki sposób wprowadzania zmian to standardowa praktyka firmy, pozwalająca na masowe przetestowanie funkcji na mniejszej grupie użytkowników przed globalnym udostępnieniem.

Google niedawno zaprezentowało Gemini 3 z możliwościami Nano Banana Pro, co pokazuje determinację firmy w rozwijaniu ekosystemu AI. Wprowadzenie Projects może być kolejnym elementem strategii mającej na celu stworzenie kompleksowego narzędzia pracy, zdolnego konkurować nie tylko z ChatGPT, ale też z rozwiązaniami klasy biznesowej

Jeśli chodzi o dostępność – skazani jesteśmy na szklaną kulę i wróżkę. Biorąc pod uwagę, że podobne do Projects rozwiązanie w ChatGPT jest zarezerwowane dla użytkowników płatnego planu, Google może pójść tą samą drogą. Z drugiej strony część narzędzi najpierw jest dostępna w planach płatnych, a później i tak trafia do publicznego dostępu, czas zatem pokaże, jak będzie tym razem.