Xiaomi z szaloną promocją na Black Week. Opaska i smartfon za złotówkę, ale nie dla każdego

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi otwiera drugi salon we Wrocławiu. Premiera w Magnolia Park już w piątek

We Wrocławiu działa już jeden sklep Xiaomi Store, w Pasażu Grunwaldzkim, ale dla osób mieszkających po drugiej stronie miasta było tam zdecydowanie za daleko. Ten problem zniknie już w piątek, 28 listopada o 9:00. Właśnie o tej godzinie, w centrum handlowym Magnolia Park przy Legnickiej 58 oficjalnie rozpocznie działalność kolejny Xiaomi Store. Co ważne, w przeciwieństwie do istniejącego już punktu, zarządzanego przez spółkę GG Stores, ten nowy będzie prowadzony bezpośrednio przez producenta.

W salonie znajdzie się kompletny asortyment produktów marki. Odwiedzający będą mogli wypróbować najnowsze smartfony, inteligentne zegarki, oczyszczacze powietrza, odkurzacze oraz hulajnogi elektryczne. To niewątpliwa przewaga nad zakupami online – szansa na bezpośrednie zapoznanie się z urządzeniami przed finalizacją transakcji. Sklep będzie funkcjonował w godzinach od 9:00 do 22:00.

Otwarcie zbiegło się w czasie z wyprzedażami Black Week, co zaowocowało przygotowaniem specjalnych ofert. Pierwsze 50 osób, które dokonają zakupów za minimum 200 złotych, będzie mogło nabyć Xiaomi Smart Band 10 za symboliczną złotówkę. To spora oszczędność, biorąc pod uwagę standardową cenę opaski wynoszącą 209 złotych – świetna okazja, żeby zaopatrzyć się w prezent dla kogoś bliskiego.

W limitowanej ofercie pojawi się także flagowy smartfon Xiaomi 14T Pro w konfiguracji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni dyskowej. Urządzenie będzie dostępne za 1999 złotych, czyli o tysiąc złotych taniej niż sugerowana cena detaliczna wynosząca 2999 złotych. To jedna z ciekawszych okazji cenowych na ten model w ostatnim czasie.

A jeśli kupicie lodówkę Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU, klimatyzator Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++, telewizor Xiaomi TV S Mini LED 75″ albo hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 5 Max (dwa ostatnie sprzęty w obniżonych cenach) to możecie załapać się na jeszcze lepszy prezent – smartfon Redmi Note 13 Pro 5G za złotówkę. Normalnie kosztuje on 1799 złotych, więc to gigantyczna oszczędność.

Polska jako kluczowy rynek w strategii marki

Decyzja o kolejnej inwestycji we Wrocławiu nie jest przypadkowa. Polska plasuje się w pierwszej piątce najważniejszych rynków dla Xiaomi w Unii Europejskiej i przoduje w regionie Europy Środkowej. To efekt konsekwentnych działań na rzecz budowania rozpoznawalności marki i rozwijania sieci dystrybucji. Strategia firmy zakłada zwiększanie bezpośredniej dostępności produktów dla polskich klientów. Magnolia Park, jako jedno z większych centrów handlowych we Wrocławiu, stanowi strategiczną lokalizację przyciągającą codziennie tysiące odwiedzających. Marta Kocik, dyrektor centrum handlowego, podkreśla znaczenie pojawienia się marki w galerii, wskazując na stworzenie przestrzeni pozwalającej klientom zanurzyć się w ekosystemie nowoczesnej technologii.

Dla konsumentów istotna pozostaje kwestia serwisu. Oficjalną obsługę gwarancyjną produktów Xiaomi zapewnia CCS, natomiast naprawy pogwarancyjne – również dla robotów sprzątających marek Roborock, Dreame czy Viomi – realizuje serwis MiCenter.pl. To ważna informacja dla osób rozważających zakup droższego sprzętu.

Otwarcie nowego salonu potwierdza, że chiński producent nie zwalnia tempa w Polsce. Bezpośrednia obecność w centrach handlowych, możliwość testowania urządzeń i atrakcyjne promocje stanowią element strategii mającej przekonać kolejnych klientów do ekosystemu marki. Dla mieszkańców Wrocławia oznacza to przede wszystkim szerszy wybór i większą wygodę zakupów. A jeśli lubicie rywalizację i planujecie zakupy któregoś z wymienionych wcześniej sprzętów, to biegnijcie w piątek do Magnolii.