POCO F8 debiutuje. To już nie gamingowy pogromca flagowców, a flagowiec z krwi i kości!

POCO F8 Ultra. Oficjalne wejście w świat „prawdziwych” flagowców

POCO F8 Ultra to model, którym submarka Xiaomi oficjalnie wchodzi do segmentu pełnoprawnych flagowców. Sercem smartfona jest architektura podwójnego chipsetu — Snapdragon 8 Elite Gen 5 połączony z ulepszonym układem VisionBoost D8. Ten duet ma w praktyce wycisnąć maksimum ze sprzętu — zarówno jeśli chodzi o czystą wydajność, jak i przetwarzanie obrazu.

W testach wewnętrznych POCO F8 Ultra przekroczył wynik 3 944 934 punktów w AnTuTu (wersja 11.0.3), co lokuje go w absolutnej czołówce mobilnych układów. VisionBoost D8 pozwala każdej grze korzystać z trzech kluczowych funkcji — inteligentnej płynności do 120 FPS, rozdzielczości do 1.5K oraz trybu Game HDR, a do tego wprowadza tryb Super Rozdzielczość AI oparty na module GEX, specjalnie zoptymalizowany między innymi pod takie gry mobilne jak Call of Duty: Mobile czy Honkai: Star Rail.

W praktyce ma się to przekładać na długie, stabilne sesje grania. W 2-godzinnym teście gry przy 120 FPS średnia płynność wyniosła 119,65 FPS, a 1% najniższych klatek — 89,71 FPS, przy poborze energii na poziomie 3897,27 mW. Innymi słowy — nie chodzi tylko o wysoką średnią, ale o ograniczenie irytujących spadków klatek, które psują zabawę.

Za kontrolę zużycia energii i temperatur odpowiada tu pakiet optymalizacji WildBoost, który dba o balans między CPU a GPU, a także rozbudowany system chłodzenia LiquidCool z trójwymiarowym, dwukanałowym, dwuwarstwowym systemem IceLoop o powierzchni 6700 mm kwadratowych. To konstrukcja, która uwzględnia również ciepło z modułu aparatu i ma utrzymywać stabilną wydajność nawet przy dłuższych, wymagających sesjach.

Sound by Bose. Mobilny dźwięk, który wyróżnia POCO na tle konkurencji?

Jednym z najgłośniejszych (dosłownie i w przenośni) elementów serii POCO F8 jest współpraca z Bose. W POCO F8 Ultra zastosowano technologię Sound by Bose oraz potrójny system akustyczny klasy premium w architekturze 2.1-kanałowej. To ciekawy ruch, bo projekt miał wyjść poza ograniczenia kompaktowej obudowy smartfona i zaoferować bogaty bas, czyste wokale i szeroką scenę dźwiękową. Do tego dostajemy dwa profile dźwiękowe. Dynamiczny, dla mocniejszego, charakterystycznego basu, oraz zbalansowany, dla czystych, wyrównanych wokali.

W praktyce ma to poprawiać wrażenia zarówno z gier, jak i streamingu czy słuchania muzyki, bez konieczności grzebania w skomplikowanych korektorach. Producent obiecuje, że to nie jest tylko logo na pudełku — inżynierowie POCO i Bose faktycznie wspólnie opracowywali brzmienie urządzenia, co jasno wybrzmiewa w cytatach przedstawicieli obu firm w informacji prasowej.

HyperRGB. Autorski wyświetlacz zamiast klasycznego 2K OLED

POCO F8 Ultra debiutuje z wyświetlaczem POCO HyperRGB, który zastępuje typowy panel 2K OLED. To ekran z pełną strukturą subpikseli RGB, w której wszystkie trzy komponenty — czerwony, zielony i niebieski — są w pełni wykorzystywane. Według danych POCO pozwala to utrzymać wysoką gęstość subpikseli i klarowność obrazu przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii o 19,5% względem ekranu w POCO F7 Ultra.

Zastosowany materiał luminescencyjny M10 poprawia wydajność świetlną o 11,4% i dodatkowo redukuje apetyt na prąd. Do tego dochodzi ściemnianie DC przez cały dzień, minimalna jasność na poziomie 1 nita oraz bardzo duży, około 6,85–6,9-calowy ekran z wąskimi ramkami, co razem ma dawać mocno wciągające wrażenia przy czytaniu, oglądaniu wideo czy graniu.

Aparaty w POCO F8 Ultra. Peryskop, Light Fusion i tryb „księżycowy”

Część foto w POCO F8 Ultra też jest zbudowana tak, żeby brzmiała jak typowo flagowy zestaw. Główny aparat to sensor 50 Mpix Light Fusion 950 z optyczną stabilizacją obrazu, dużą matrycą 1/1,31” i większymi pikselami, co według danych POCO przekłada się na 43% wzrost czułości na światło względem poprzedniej generacji. Do tego dochodzi układ soczewek 1G+6P oraz precyzyjny proces wielowarstwowego powlekania, który ma redukować odblaski i flary oraz poprawiać czystość obrazu — zarówno w cieniach, jak i w jasnych partiach.

Największą nowością w serii F jest pierwszy w historii marki peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym, 10-krotnym zoomem w sensorze i do 20-krotnego Ultra Zoom. Co ciekawe, przy pełnym zbliżeniu można ostrzyć już z odległości 30 cm, co otwiera opcje nie tylko na daleki zoom, ale też na bardziej kreatywne kadry z bliska. Funkcja Motion Capture ma poprawiać zdjęcia szybko poruszających się obiektów, a przy fotografowaniu księżyca z 20-krotnym powiększeniem automatycznie uruchamia się tryb Super Moon Mode.

Zestaw uzupełnia 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz przedni aparat 32 Mpix, który potrafi automatycznie przełączyć się w inteligentny tryb szerokokątny 0,8x, dzięki czemu łatwiej zmieścić w kadrze więcej osób lub scenerii. Wideo można nagrywać w ultrawyraźnej jakości 1440p ze stabilizacją EIS i wzmocnieniem HDR, a oprogramowanie oferuje tworzenie dynamicznych kolaży czy konwersję wideo w serię efektownych ujęć. Dla fanów stylizowanych zdjęć są też nowe filtry kliszy — pozytyw (delikatne, naturalne tony) i negatyw (bardziej filmowy, vintage klimat).

Bateria 6500 mAh, 100W HyperCharge i IP68

Energię w POCO F8 Ultra zapewnia największa w historii serii F bateria o pojemności 6500 mAh. Do tego dochodzi ładowanie przewodowe 100W HyperCharge, które według danych producenta pozwala naładować telefon z 0–100% w 38 minut, oraz ładowanie bezprzewodowe 50W HyperCharge.

Smartfon obsługuje też inteligentne ładowanie, które optymalizuje prędkość ładowania pod kątem poziomu baterii, temperatury i tego, jak korzystamy z aplikacji — tak, żeby z jednej strony nie tracić czasu przy kablu, a z drugiej dbać o żywotność ogniwa.

Pod względem konstrukcji POCO F8 Ultra stawia na duży, 6,9-calowy ekran umieszczony w zaokrąglonej obudowie z aluminiową ramą, metalową dekoracją aparatu i aluminiową tubą obiektywu. Ramki są ultrasmukłe — 1,5 mm z trzech stron i 1,68 mm na dole — co producent określa jako najwęższe w historii telefonów POCO. Z tyłu wersja Denim Blue korzysta z materiału nanotechnologicznego trzeciej generacji Xiaomi i celuje w bardziej młodzieżową estetykę, a wariant Black ma konstrukcję z włókna szklanego z matowo-błyszczącym wykończeniem. Front chroni szkło POCO Shield Glass, a całość jest odporna na kurz i wodę zgodnie z klasą IP68.

HyperOS 3, HyperAI i Xiaomi Astral Communication

Od strony oprogramowania POCO F8 Ultra działa na systemie Xiaomi HyperOS 3. Na pasku stanu znajdziemy funkcję Xiaomi HyperIsland, która zajmuje minimalną przestrzeń, a ma ułatwiać wielozadaniowość i obsługę powiadomień na żywo. Xiaomi HyperConnect ujednolica za to łączność między urządzeniami, co ma się przekładać na łatwiejsze udostępnianie plików i pracę w ekosystemie.

Xiaomi HyperAI usprawnia narzędzia oparte na sztucznej inteligencji — takie jak AI Writing do generowania, podsumowywania, rozszerzania i korekty tekstu — a funkcja AI Agent – Gemini, oparta na Google Gemini, pomaga w wyszukiwaniu informacji, generowaniu obrazów i wideo czy korzystaniu z Gemini Live.

POCO F8 Ultra wspiera eSIM i Xiaomi Astral Communication, w ramach której zastosowano tunery Xiaomi Surge T1+ oraz T1S, a także Xiaomi Offline Communication — rozwiązanie pozwalające na awaryjne połączenia głosowe nawet bez klasycznego połączenia z siecią (w określonych warunkach i na wspieranych urządzeniach). Według danych POCO ulepszone tunery potrafią zwiększyć wydajność łączności komórkowej do 42%, Wi-Fi/Bluetooth do 31%, a GPS do 15% względem konfiguracji bez tych rozwiązań. Całość ma sprawić, że F8 Ultra będzie bardziej świadomym towarzyszem w utrzymywaniu łączności w różnych warunkach.

POCO F8 Pro. Flagowa moc w bardziej przystępnej formie

Obok Ultra debiutuje POCO F8 Pro — model, który ma dzielić to samo DNA wydajności, ale w bardziej przystępnym wydaniu. Tu również dostajemy ekran POCO HyperRGB z klarownością zbliżoną do 2K i mniejszym o 22,3% zużyciem energii względem poprzedniej generacji POCO F7 Pro. F8 Pro także korzysta z technologii Sound by Bose, Xiaomi HyperOS 3, obsługuje eSIM i Xiaomi Astral Communication z tunerem Surge T1+ oraz Xiaomi Offline Communication.

Design POCO F8 Pro. Frezowane szkło i „złoty podział” ekranu

Wzorniczo POCO F8 Pro stawia na jednoczęściową, frezowaną szklaną konstrukcję. Tylny panel powstaje z pojedynczego bloku szkła o grubości 2 mm, obrabianego w procesie frezowania na zimno CNC, który obejmuje trzy etapy i łącznie 41 procesów. Pozwala to uzyskać dekorację wokół aparatu o grubości 1,3 mm i nadać całej bryle więcej głębi oraz tekstury. To także pierwszy w historii POCO efekt błyszcząco-matowy uzyskany na frezowanym szkle.

Krawędzie telefonu oprawiono w metalową ramę klasy flagowej z subtelnym mikrozakrzywieniem, które ma zapewnić płynne przejście między ramą a tylnym panelem. Z przodu znajdziemy 6,59-calowy wyświetlacz o proporcjach określanych jako „golden-ratio”, z dużymi zaokrąglonymi rogami i lekką obudową o masie 199 g. POCO F8 Pro, podobnie jak Ultra, otrzymał certyfikat odporności IP68 na kurz i wodę.

Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, IceLoop 3D i bateria 6210 mAh

W środku POCO F8 Pro pracuje Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Tak jak w Ultra, również tutaj za stabilność w grach odpowiada WildBoost Optimization, która dba o koordynację CPU i GPU i niweluje spadki klatek na sekundę w grach. Energią zarządza bateria o pojemności 6210 mAh, która według danych POCO pozwala na ponad 16 godzin ciągłego użytkowania, a 100W HyperCharge ładuje urządzenie od 0 do 100% w około 37 minut (przy odpowiednich ustawieniach i ładowarce 100W z zestawu testowego).

Chłodzenie w F8 Pro to pierwszy w POCO trójwarstwowy system IceLoop 3D. Jego zadaniem jest zwiększenie odległości między ekranem a cieczową rurką cieplną (LHP), żeby zminimalizować temperaturę powierzchni, a jednocześnie przybliżyć LHP do układu SoC, co poprawia pochłanianie i transfer ciepła z rdzenia. POCO deklaruje 40-procentowy wzrost maksymalnej pojemności cieplnej względem POCO F7 Pro, przy jednocześnie bardziej kompaktowej obudowie.

Aparaty w POCO F8 Pro. Pierwszy teleobiektyw w serii Pro!

POCO F8 Pro to też ważny krok dla fotografii w tej linii — to pierwszy model serii Pro z dedykowanym teleobiektywem. 50-megapikselowy aparat tele pozwala korzystać z 2,5-krotnego zoomu optycznego, idealnego na przykład do portretów kadrowanych do połowy sylwetki, a także 5-krotnego zoomu bezstratnego do bardziej szczegółowych zbliżeń. Funkcja telephoto motion capture ma dbać o ostre ujęcia poruszających się obiektów, żeby zbliżenia były nie tylko efektowne, ale i użyteczne na co dzień.

Główny aparat 50 Mpix z sensorem Light Fusion 800 i OIS ma radzić sobie z trudnymi warunkami, takimi jak sceny pod światło w dzień czy nocne miejskie krajobrazy. Oprogramowanie, podobnie jak w F8 Ultra, pozwala na uchwycenie ultraczystych, dynamicznych ujęć 1440p i korzystanie z filtrów kliszy pozytywowej i negatywowej.

POCO Pad M1. Duży ekran, cztery głośniki i 12000 mAh

Serię urządzeń domyka POCO Pad M1 — tablet zaprojektowany z myślą o mocnej wydajności i wszechstronnych zastosowaniach. To propozycja dla osób, które chcą rozrywki na większym ekranie i lepszych multimediów niż na smartfonie.

POCO Pad M1 ma około 12,1-calowy wyświetlacz 2.5K z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, a za dźwięk odpowiada system czterech głośników z obsługą Dolby Atmos i możliwością podbicia głośności nawet do 300% względem bazowego poziomu tego samego modelu. W środku znalazła się bateria 12000 mAh, która ma zapewnić wiele godzin działania bez szukania kontaktu, a za wydajność odpowiada platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 4 połączona z Xiaomi HyperOS — z narzędziami AI i funkcjami interakcji między urządzeniami.

POCO F8 i POCO Pad M1 — ceny, warianty i oferta premierowa w Polsce

Na start POCO przygotowało kilka kombinacji pamięci i kolorów oraz ofertę premierową skoncentrowaną na sprzedaży online.

POCO F8 Ultra:

kolory: Denim Blue, Black

warianty pamięci: 12+256 GB oraz 16+512 GB

oferta premierowa na mi.com:

– 12+256 GB — 2699 zł (cena rekomendowana 2999 zł)

– 16+512 GB — 2999 zł (cena rekomendowana 3299 zł)

POCO F8 Pro:

kolory: Titanium Silver, Black, Blue

warianty pamięci: 12+256 GB oraz 12+512 GB

oferta premierowa na mi.com:

– 12+256 GB — 2099 zł (cena rekomendowana 2299 zł)

– 12+512 GB — 2299 zł (cena rekomendowana 2599 zł)

POCO Pad M1:

kolory: Blue, Grey

wariant pamięci: 8+256 GB

oferta premierowa: 1099 zł (cena rekomendowana 1299 zł)

Dodatkowo, przy zakupie POCO F8 Ultra lub POCO F8 Pro bezpośrednio na stronie producenta można za 49 zł dobrać ładowarkę Xiaomi 90W HyperCharge Combo (zamiast 89 zł), a za 799 zł — tablet POCO Pad M1 (zamiast 1299 zł). Zarówno F8 Ultra, jak i F8 Pro są objęte też pakietem korzyści premium — 4-miesięcznym okresem próbnym Spotify Premium, 3-miesięcznym YouTube Premium i 6-miesięcznym okresem próbnym 100 GB w Google One — z zastrzeżeniem, że oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników i może się różnić w zależności od modelu.

Na starcie, w okresie 26.11–21.12.2025, wszystkie produkty z serii POCO F8 będą dostępne wyłącznie na mi.com oraz w oficjalnym sklepie Xiaomi Polska na Allegro. Producent zapowiada też dodatkowe rabaty na sprzęty z serii F8 i nie tylko, które będą komunikowane na stronie.