Poco F7 – premiera wydajnego średniaka

Co siedzi w Poco F7?

Realizację ambitnych zamiarów producent zaczął od wyboru wydajnego SoC – sercem Poco F7 jest Snapdragon 8s Gen 4 wykonany w technologii 4 nm. Tak, układ ten jest mniej wydajny niż trafiający do flagowców Snapdragon 8 Elite, co nie zmienia faktu, że jest ma dosyć mocy obliczeniowej, by jej wystarczyło na parę lat. Z procesorem współpracuje 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 lub 512 GB pamięci flash UFS 4.1, producent zadbał też o odprowadzenie ciepła z SoC – nowy system 6000 mm² 3D Dual-Channel IceLoop z powiększoną przepustowością rurek cieplnych.

Wydajnym komponentom towarzyszy także wysokiej klasy ekran. Ma przekątną 6,83″, rozdzielczość 1280 × 2772 piksele, a i pozostałe parametry robią wrażenie – panel AMOLED ma odświeżanie 120 Hz, jasność standardowa wynosi 700 nit, podwyższona sięga 1700 nit, a chwilowa w HDR aż 3200 nit. Wyświetlacz zgodny jest z Dolby Vision i HDR10+, obsługuje 12-bitowe odwzorowanie kolorów, co przekłada się na zdolność do wyświetlania drobnych 68 mld unikalnych odcieni. Regulacja jasności przebiega w trybie PWM z częstotliwością 3840 Hz.

Za zasilanie Poco F7 odpowiada nowoczesny akumulator 6500 mAh wykonany w technologii krzemowo-węglowej. Można go ładować mocą 90 W ładowarką Hypercharge – pół godziny ładowania jest w stanie uzupełnić zapas energii od 0 do 80%. Trzeba niestety dokupić firmową ładowarkę – żadna z posiadanych przeze mnie ładowarek uniwersalnych dużej mocy nie pozwoliła wykorzystać możliwości Poco F7. Ciekawostką jest zdolność do ładowania zwrotnego o dużej mocy, sięgającej 22,5 W.

Poco F7 wyposażony został w dwa aparaty fotograficzne. Główny ma matryce 50 MPix Sony IMX882 1/1,95″ i obiektyw 26 mm f/1.5 z OIS. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z obiektywem 16 mm f/2.2 – tu niestety o flagowości nie ma już mowy.

Bardzo dobrze za to wygląda komunikacyjna część – Poco F7 obsługuje 5G, dwie karty nanoSIM (zabrakło niestety eSIM), Wi-Fi 7 oraz, co jest pewną nowością, Bluetooth 6.0 – miłośnicy dobrego audio docenią obecnośc kodeków LDAC, aptX HD, aptX Adaptive oraz LHDC 5.0.

Poco F7 jest uszczelniony i spełnia wymagania certyfikatu IP68. Ochronę ekranu zapewnia szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Cena, dostępność i oferta premierowa

POCO F7 dostępny jest w trzech kolorach: czarnym (Black), srebrnym (Cyber Silver Edition) i białym (White), w dwóch wersjach: 12+256 oraz 12+512 GB. Ceny prezentują się następująco:

Poco F7, 12/512 GB – 2199 zł

Poco F7, 12/256 GB – 1999 zł

Od 24 czerwca do 7 lipca 2025 obowiązuje oferta premierowa, w której wariant 12/512 GB kosztować będzie 1899 zł, a 12/256 GB wyceniony został na 1699 zł.