Recenzja POCO F7 Ultra. Najtańszy flagowiec na rynku?

Pod koniec marca 2025 roku, niecały rok po premierze linii F6, POCO podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej, wprowadzając modele F7 Pro oraz Ultra — i drugi z wymienionych to pierwszy smartfon z dopiskiem „Ultra” w historii marki, który obiecuje nie tylko topową moc dzięki układowi Snapdragon 8 Elite, ale i zaskakująco niezłe możliwości fotograficzne, jak na smartfon gamingowy. Dokładając do tego szybkie ładowanie, naprawdę solidny wyświetlacz i kuszącą cenę, najnowszy Pocophone pozycjonuje się jako groźny rywal dla najdroższych flagowców. Czy najnowszy i najmocniejszy obecnie POCO jest smartfonem wartym uwagi?

POCO F7 Ultra — co w pudełku?

POCO F7 Ultra nie zaskakuje pod względem zawartości opakowania, które do nas przychodzi — to standardowy pakiet od Xiaomi, który możemy spotkać we flagowej linii „małego ryżu”, w linii Xiaomi T, w Redmi czy właśnie w POCO. Poza samym smartfonem znajdziemy więc kabel USB-A – USB-C, kluczyk do szufladki na kartę SIM, czarne (albo szare, zależy kogo spytacie lub pod jakim kątem spojrzycie) etui na smartfon oraz makulaturę. Poza tym na ekranie smartfona jest oczywiście fabrycznie naklejona folia ochronna.

Ładowarki nie ma, ale to raczej dlatego, że już jej po prostu nie może być. Unia Europejska zakazała dodawania ładowarek do smartfonów, więc niezależnie od woli producenta, tej w pudełku z telefonem już nie zobaczymy — a warto tu przypomnieć, że w zeszłym roku, w przypadku linii F6, w środku mieliśmy ładowarkę 120 W.

Design POCO F7 Ultra. Jest… ciekawie

Zeszłoroczny flagowiec POCO wyglądał bardzo podobnie do późniejszego Xiaomi 14T Pro. Mieliśmy więc wyspę aparatów z wyraźnie odstającymi trzema obiektywami oraz flashem, w efekcie czego z lewego górnego rogu rewersu smartfona patrzyły na nas cztery „oczy”. W tym roku POCO zmieniło design, ale nie wiem, czy na lepsze — aż się prosi, żeby zapytać „po co?” (przepraszam, musiałem). Teraz obiektywy są schowane pod okrągłą, czarną wyspą aparatów — całość wygląda trochę jak mniejsza wersja Xiaomi 15 Ultra. Wyspa nie znajduje się również w centralnej części plecków, a po lewej stronie; i nie jestem przekonany, czy to dobra zmiana.

2x 4x 6x Po lewej: POCO F6 Pro. Po prawej: POCO F7 Ultra

Flash znajduje się obok wyspy aparatów, w formie podłużnej, poziomej lampy po prawej stronie smartfona. Xiaomi w tym roku lubi wyciągać lampę błyskową poza wyspę — to samo mogliśmy zaobserwować w podstawowym Xiaomi 15, o czym pisałem w swojej recenzji smartfona — i nie będę ukrywał, nie do końca jestem fanem tego rozwiązania. Muszę jednak oddać, że złote obramowanie okrągłej wyspy aparatów w F7 Ultra w żółtym wariancie akurat wyjątkowo się udało i ten pierścień naprawdę ładnie wygląda.

Plecki są również podzielone na dwie części. Górna 1/4 smartfona ma elementami inną fakturę i dodatkowe elementy wizualne, kiedy dolna 3/4 jest już standardowa. Na dole widnieje czarny napis POCO, a do kontrastu z żółtymi, można stwierdzić, że aż „minionkowymi” pleckami, mamy czarne ramki smartfona. W czarnej wersji kolorystycznej górny element jest bardziej błyszczący, za to reszta jest dużo bardziej matowa. Pierścień na wyspie aparatów nie jest złoty, a miedziany; i muszę przyznać, że taka stonowana wersja dużo bardziej do mnie trafia. W czarnej wersji kolorystycznej nie mam od razu poczucia, że wyspa aparatów niepotrzebnie została przesunięta na lewą stronę plecków — wygląda to nieco bardziej naturalnie i „classy”. No ale żółty to kolor to już część tożsamości POCO, więc w przypadku submarki Xiaomi można na to nieco przymknąć oko, chociaż widywałem w życiu ładniejsze smartfony.

Jeśli chodzi o metalowe krawędzie, to z prawej strony znajdziemy przycisk blokady oraz przycisk od kontrolowania głośności smartfona, na dole mamy głośnik, złącze USB-C i szufladkę na kartę SIM. Lewa i górna krawędź jest nieskazitelnie czysta i nic na nich nie ma. Smartfon ma 160,26 mm wysokości, 74,95 mm szerokości, 8,39 mm grubości i waży 212 g. W kwestii odporności mówimy tu o standardzie IP68, który chroni przed pyłem i wodą.

Ekran w POCO F7 Ultra. Jak zawsze u Xiaomi — najwyższa klasa

Wyświetlacz POCO F7 Ultra to mocny punkt tego telefonu — ale Xiaomi nas przyzwyczaiło już do tego, że umie w wyświetlacze w smartfonach. 6,67-calowy panel WQHD+ Flow AMOLED o rozdzielczości 3200 × 1440 z zagęszczeniem pikseli na cal na poziomie 526 ppi zapewnia ostry i szczegółowy obraz. Jasność szczytowa 3200 nitów i 1800 nitów w trybie HBM sprawiają, że ekran radzi sobie w słońcu, a HDR10+ i Dolby Vision oferują niezłe wrażenia przy treściach HDR.

12-bitowa głębia kolorów i paleta DCI-P3 dają żywe, ale naturalne barwy. Funkcje ochrony oczu, jak PWM 3840 Hz i 16 tysięcy poziomów jasności, działają dobrze, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland, takie jak Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly. Odświeżanie do 120 Hz to kolejna potężna zaleta, która nadal niestety nie jest standardem, a dotyk do 480 Hz, w grach nawet 2560 Hz, jest responsywny, także w rękawiczkach czy przy mokrych palcach.

Do tego znajdziemy tu także ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. To bez dwóch zdań krok naprzód — jest szybszy i pewniejszy niż optyczne, chociaż wiązało się to z przeniesieniem go wyżej, dokładnie jak w Xiaomi 15. I tutaj tak samo mam wrażenie, że jest on za wysoko — nienaturalnie wysoko muszę podnosić kciuk żeby odblokować smartfon, a niektóre zegary na tapecie zablokowanego ekranu nachodzą na czytnik, co drażni mnie estetycznie. Nie można jednak odmówić mu szybkości i efektywności działania. Ekran chroni POCO Shield Glass, które według producenta jest najmocniejszym szkłem w historii marki. Ramki są cienkie i tutaj również nie ma na co narzekać. Pod względem wyświetlacza naprawdę nie ma się do czego przyczepić.

Czytnik linii papilarnych w Xiaomi 15.

Bebechy POCO F7 Ultra mogą zaskoczyć. Flagowa jakość za pół ceny?

Podzespoły POCO F7 Ultra to jego mocna strona, z flagowym Snapdragonem 8 Elite na czele. Wykonany w 3 nm procesie TSMC, ośmiordzeniowy układ (2 rdzenie Prime do 4,32 GHz i 6 wydajnych do 3,53 GHz) oferuje 45% skok wydajności CPU i 44% GPU w porównaniu do poprzedników, przy niższym o 52% i 46% zużyciu energii. Wynik 2,84 mln punktów w AnTuTu, którym głośno chwali się POCO, potwierdza, że smartfon radzi sobie z wymagającymi grami i multitaskingiem bez zadyszki.

Dedykowany układ VisionBoost D7 (12 nm) również daje radę, i jak komunikuje POCO, takie połączenie umożliwia 120 FPS-ów, rozdzielczość 2K i HDR w Genshin Impact, co przekłada się na płynną i efektowną rozgrywkę. POCO twierdzi, że nawet godzinna gra na maksymalnych ustawieniach nie przegrzewa urządzenia, co brzmi obiecująco — za chłodzenie odpowiada tutaj system IceLoop 3D. Tutaj ciekawy również jest fakt, że Qualcomm ma dość spory problem z nagrzewaniem się Snapdragona 8 Elite i nie wszystkie smartfony z tym układem są w stanie dokończyć ekstremalne testy benchmarków. POCO F7 Ultra jednak nic nie pokonało, co niezwykle pozytywnie mnie zaskoczyło, chociaż telefon już nieco parzył w dłonie przy Extreme Stress Teście w 3D Marku; ale od tego ten benchmark jest!

3DMark, Wild Life

3DMark, Wild Life Extreme Stress Test

Do tego mamy do wyboru 12 GB lub 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB lub 512 GB UFS 4.1, co zapewnia szybkie działanie i sporo miejsca na dane. To naprawdę solidny zestaw, trzeba przyznać. Z telefonu korzysta się rewelacyjnie i POCO ze swoim nowym modele Ultra jest w stanie spełnić nawet najwyższe oczekiwania. To flagowiec z krwi i kości, który bardzo zaskakuje wydajnością w grach — i stwierdzam to jako osoba, która ze smartfonowym gamingiem nie ma wiele wspólnego (chociaż ze „zwykłym” gamingiem już jak najbardziej). Wyniki benchmarków możecie zobaczyć powyżej oraz poniżej.

AnTuTu

Geekbench 6

Geekbench 6

Geekbench 6

Geekbench 6

Bateria i ładowanie zawstydza część konkurencji

W dobie intensywnego korzystania ze smartfonów, a szczególnie w kwestii gamingowego telefonu, bateria odgrywa kluczową rolę. Jeśli o to chodzi, to POCO F7 Ultra oferuje akumulator o pojemności 5300 mAh, więc i tu jest konkretnie. Najnowszy flagowiec submarki Xiaomi wspiera ładowanie 120 W HyperCharge, które pozwala na pełne naładowanie w 34 minuty — to imponujący wynik, ale wymaga włączenia trybu „Top speed” i wyłączenia ekranu. Jest też opcja bezprzewodowego ładowania 50 W.

Do tego F7 Ultra korzysta z chipsetów POCO Surge P3 i G1, które zwiększają efektywność ładowania i wydłużają żywotność baterii — po 1600 cyklach zachowuje ona ponad 80% pojemności. Stabilność ładowania w trudnych warunkach, jak na przykład mróz, to kolejny plus deklarowany przez producenta, choć realne efekty zależą od użytkowania.

Łączność i sieć w POCO F7 Ultra. Tylko jeden zarzut

POCO F7 Ultra obsługuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i ma NFC, więc płacenie telefonem nie jest problematyczne. Jedyne zastrzeżenie mam jednak do eSIM-a, a właściwie jego braku — chociaż mamy tu obsługę dwóch kart SIM, to mówimy tu o nano SIM + nano SIM. Wielka szkoda, bo jako osoba, która często podróżuje, cenię sobie bardzo eSIM-a i zwyczajnie za bardzo ułatwia to życie, żebym mógł z tego zrezygnować. Jeśli jednak nie latacie często poza UE, to nie będzie to dla Was wielki problem — a wtedy ten minus nie jest tak znaczący.

Do tego seria POCO F7 oferuje tuner Surge T1S, który poprawia łączność — o 37% w średnich i wysokich częstotliwościach oraz o 16% dla Wi-Fi i Bluetooth. To jest odczuwalne w grach online czy streamingu. Stereo Dual Speakers zapewniają mocny dźwięk, a AI Super Cinema podnosi jakość audio i wideo na YouTube, Netflix, Amazon Video i MIUI Video Player — choć nie działa z zaszyfrowanymi treściami HDR.

POCO F7 Ultra działa na HyperOS 2 — i to dobrze!

Xiaomi HyperOS 2 na POCO F7 Ultra wnosi powiew świeżości, łącząc estetykę inspirowaną iOS z funkcjonalnością charakterystyczną dla POCO. Oparty na trzech filarach — HyperCore, HyperConnect i HyperAI — stawia na wydajność, łączność między urządzeniami i narzędzia sztucznej inteligencji. Nie jest to przełom, ale dobry ruch, z naciskiem na płynność i użyteczność.

HyperAI w F7 Ultra oferuje zestaw funkcji AI, takich jak AI Writing, AI Speech Recognition czy AI Creativity Assistant, które wspierają edytowanie zdjęć i wideo. Funkcje jak AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro czy AI Magic Sky pozwalają na łatwą obróbkę multimediów, co może być przydatne dla amatorów kreatywnej edycji, choć w codziennym użytkowaniu łatwo o nich zapomnieć. Są to dodatki efektowne, ale ich praktyczność zależy od indywidualnych potrzeb.

HyperCore dba o stabilność i wydajność systemu, co w połączeniu z potężnym Snapdragonem 8 Elite sprawia, że F7 Ultra działa płynnie nawet przy dużym obciążeniu. Aplikacje systemowe są regularnie aktualizowane, co zwiększa niezawodność. HyperConnect z kolei umożliwia integrację z innymi urządzeniami, w tym z ekosystemem iOS i macOS. Funkcje jak Cross-device Camera czy Combined Cameras ułatwiają zdalne korzystanie z kamer lub łączenie nagrań z różnych źródeł, co może się sprawdzić na przykład przy tworzeniu treści wideo.

Interfejs HyperOS 2 na POCO F7 Ultra prezentuje się nowocześnie dzięki odświeżonemu ekranowi blokady, kinowym szablonom i dopracowanym animacjom. Płynność działania i komfort użytkowania stoją na wysokim poziomie. System ogólnie jest funkcjonalny i estetyczny. Niestety, HyperOS 2 na F7 Ultra nie ustrzegł się irytującego problemu — nachalnych reklam w aplikacjach systemowych. Dla wielu użytkowników może to być spory minus, który psuje ogólne wrażenie z użytkowania. W POCO znajdziemy oczywiście też specjalne UI gamingowe.

Aparaty w F7 Ultra. Jak na gamingowy smartfon — jest świetnie!

System fotograficzny POCO F7 Ultra to najambitniejszy zestaw aparatów w historii marki, oferujący wszechstronność i zaawansowane możliwości — i efekty naprawdę są zadowalające. Składa się on z trzech obiektywów: głównego 50 MP z sensorem Light Fusion 800 (1/1,55″, f/1,6, OIS), teleobiektywu 50 MP z zoomem optycznym 2,5x (60 mm) i 5x (120 mm, f/2,0, OIS) oraz ultraszerokokątnego 32 MP (120°, f/2,2). Razem pokrywają osiem ogniskowych, od 35 mm do codziennych ujęć po 48 mm do portretów, a teleobiektyw wspiera makro od 10 cm i 20x UltraZoom Beta. Producent obiecuje świetną jakość w słabym świetle dzięki dużemu sensorowi i technologii Super Pixel 4-w-1 (2,0 μm), a rzeczywiste efekty możecie ocenić sami na bazie poniższych przykładów.

Platforma POCO AISP, integrująca CPU, GPU, NPU i ISP, przyspiesza obróbkę zdjęć, umożliwiając na przykład UltraSnap z seriami do 150 klatek. Tryby fotograficzne, takie jak nocny, Pro, portretowy czy dynamiczne ujęcia, dają sporo możliwości kreatywnych, a funkcje wideo obejmują nagrywanie w 8K (24 kl./s), 4K (do 60 kl./s) oraz zwolnione tempo do 1920 kl./s w 720p. Dodatki jak tryb reżyserski, teleprompter (świetny i niezwykle przydatny do nagrywania contentu), ShootSteady czy śledzenie ostrości — wszystko to podnosi użyteczność przy tworzeniu treści do internetu, co dziś robi praktycznie każdy.

Przedni aparat 32 MP spełni swoją rolę, oferując tryb nocny, portretowy, HDR oraz nagrywanie w 1080p (do 60 kl./s) z opcją zwolnionego tempa (720p, 120 kl./s). Aparaty F7 Ultra prezentują się imponująco na papierze, łącząc wysoką rozdzielczość, stabilizację optyczną i zaawansowane algorytmy AI — i szczerze mówiąc, jak na telefon za te pieniądze, i to telefon gamingowy z takimi bebechami, POCO F7 Ultra nie powinien mieć żadnych kompleksów w kwestii fotografii.

Ceny POCO F7 Ultra. Najtańszy flagowiec na rynku?

POCO F7 Ultra na naszym rynku dostępne jest w kolorach żółtym i czarnym, w wersji 16 GB + 512 GB i w cenie 2999 PLN. Oznacza to, że POCO może pochwalić się tytułem jednego z najtańszych smartfonów na rynku ze Snapdragonem 8 Elite. W tej cenie mówimy tu o naprawdę świetnej i kuszącej propozycji, w której niemal wszystko się zgadza. Topowy procesor i nienaganne działanie, co potwierdza zarówno praca telefonu, jak i — dla fanów cyferek — wyniki w benchmarkach. Spora bateria, 120 W ładowanie, zgrabny Xiaomi HyperOS 2 i zaskakująco dobry aparat; poza brakiem eSIM-a trudno się tu do czegoś przyczepić. Jeśli szukacie mocnego flagowca we względnie sensownych pieniądzach, to POCO F7 Ultra wydaje się sensownym rozwiązaniem — w swojej półce cenowej jest to jedna z najsensowniejszych i najlepszych opcji.

POCO F7 Ultra — specyfikacja techniczna