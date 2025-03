Recenzja Xiaomi 15. Kompaktowa bestia bez kompleksów… z jednym “ale”

Tegoroczne targi Mobile World Congress w stolicy Katalonii zgodnie w naszej redakcji uznaliśmy najciekawszymi od 2020 roku. Było sporo ciekawych zapowiedzi, masa niezłych stoisk, a także trochę innowacji. Xiaomi wyróżniało się na MWC 2025, bo na wielkim stoisku „europejską premierę” podczas tych targów miał samochód Xiaomi SU7 Ultra, a do tego gigant z Państwa Środka pokazał prototyp smartfona z przyczepianym obiektywem do jego plecków, który w przyszłości może wnieść mobilną fotografię na wyższy poziom. „Mały ryż” wyróżniał się jednak jeszcze tym, że w Barcelonie zadebiutowała jego flagowa seria smartfonów — Xiaomi 15.

Co znajdziemy w pudełku z Xiaomi 15? Unia Europejska wymusiła rezygnację z ładowarki, ale Xiaomi nie zostawia nas z niczym

Sprawa zawartości opakowania smartfonów przestała budzić większe emocje — iedyś prawdziwym rarytasem była ładowarka, którą giganci jak Apple czy Samsung już dawno usunęli z zestawów. Chińskie marki, w tym Xiaomi, długo trzymały się tradycji dodawania jej do pudełka, co było sporym plusem — w końcu ładowarki paradoksalnie stają się w domu dobrem luksusowym. Teraz jednak, za sprawą regulacji UE, ładowarki zniknęły także z zestawu Xiaomi 15.

Producent nie zrezygnował jednak z małych bonusów. W pudełku z Xiaomi 15 znajdziemy czarne, gumowe etui z błyszczącym napisem „Xiaomi” w lewym dolnym rogu, a także standardowy zestaw: dokumentację, kabel USB-A na USB-C oraz igiełkę do wyjmowania karty SIM. To miły gest, który sprawia, że zawartość opakowania wciąż oferuje coś więcej niż absolutne minimum.

Design Xiaomi 15. Jest prosto, jest kompaktowo, jest pięknie

Xiaomi 15 to smartfon, który wyróżnia się kompaktowym, a zarazem eleganckim, choć minimalistycznym designem. Jego konstrukcja jest bardzo zbliżona do zeszłorocznego modelu Xiaomi 14, ale (tu akurat na nieszczęście) wprowadzono subtelne zmiany — lampa błyskowa została przesunięta poza wyspę aparatów i przybrała podłużny kształt, znajdując się tuż obok niej. To akurat nieco mnie gryzie estetycznie, bo świetnie to wyglądało w zeszłorocznym modelu, że były gładkie plecki i subtelna wyspa aparatów — nic więcej. Tutaj ten mały flash jednak mi delikatnie przeszkadza.

Telefon zachowuje kompaktowe rozmiary, co sprawia, że świetnie leży w dłoni, a wrażenie to potęguje płynna, mikrozakrzywiona aluminiowa ramka oraz kształt inspirowany — jak określa to producent — wulkanem. Te elementy nadają urządzeniu charakter premium, z wyraźnym nawiązaniem do estetyki iPhone’ów (co od roku da się też odczuć w kwestii systemu, a dokładnie nakładki HyperOS). W kwestii wymiarów Xiaomi 15, mówimy tu o 152,3 x 71,2 x 8,08 mm i wadze 191 g.

Xiaomi 15 dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych: Black, White, Liquid Silver i Green. Ja miałem do czynienia z podstawą, czarną wersją, chociaż największe wrażenie zrobiła na mnie Liquid Silver — chociaż łapie odciski palców jak wściekła, to jest naprawdę przepiękna. W serii 15 znajdziemy aluminiową ramkę, wzmocnioną o 33% w porównaniu do poprzednich modeli. Dzięki zastosowaniu technologii LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding) ramki wokół ekranu mają zaledwie 1,38 mm grubości, co pozwala na niemal bezramkową konstrukcję — i faktycznie wygląda to bardzo dobrze, a ekran zajmuje aż 94% przedniego panelu. Taki zabieg maksymalizuje powierzchnię wyświetlacza, oferując bardziej immersyjne wrażenia wizualne. Całość sprawia, że Xiaomi 15 to urządzenie zarówno praktyczne, jak wpadające w oko. Ogólnie kierunek pod względem designu obrany przez „mały ryż” od jakiegoś czasu przypadł mi do gustu.

Ekran najwyższej klasy

Ekran Xiaomi 15 to 6,36-calowy panel CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2670 x 1200 pikseli, co przekłada się na gęstość 460 ppi. Rozmiar jest nieco mniejszy niż w niektórych konkurencyjnych flagowcach, co może być plusem dla fanów kompaktowych urządzeń, których paradoksalnie na rynku jest coraz mniej. Wyświetlacz wspiera HDR10 i HDR10+, a dzięki autorskiemu panelowi Xiaomi M9 oferuje niższe zużycie energii — choć w praktyce różnica nie zawsze jest odczuwalna w codziennym użytkowaniu. Jasność szczytowa sięga 3200 nitów przy 25% APL, co brzmi imponująco.

Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, co jest… wróć, powinno być standardem w tej klasie sprzętu — Xiaomi jednak bez zmian dowozi pod tym względem i płynność animacji jest nienaganna i zwyczajnie nie ma się do czego przyczepić. Ekran chroni Xiaomi Shield Glass, które ma zapewniać solidną odporność na zarysowania, choć jego trwałość w starciu z poważniejszymi uszkodzeniami dopiero zweryfikuje czas u użytkowników. Do tego firma chwali się, że smartfon ma certyfikat TÜV Rheinland, potwierdzający redukcję niebieskiego światła, a także funkcje Flicker-Free i Circadian Friendly z pełnym ściemnianiem DC. To miłe dodatki dla osób dbających o oczy. Ogólnie to naprawdę solidny wyświetlacz, do którego trudno się sensownie przyczepić.

Bebechy Xiaomi 15. Flagowiec z krwi i kości?

Sercem Xiaomi 15 jest procesor Snapdragon 8 Elite — mówimy tu więc o wzroście wydajności CPU o 45% i spadku zużycia energii o 52% w porównaniu do poprzedników. To konkretne liczby, które robią wrażenie na papierze i w praktyce przekładają się, chociaż nie aż tak znacznie, na płynne działanie. Układ graficzny też dostał zastrzyk mocy — o 44% lepsza wydajność przy 46% mniejszym poborze energii to wynik, który powinien zadowolić graczy i osoby korzystające z bardziej wymagających aplikacji.

Za chłodzenie odpowiada system Xiaomi IceLoop z nietypową konstrukcją „skrzydeł”, który według producenta skutecznie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła podczas intensywnego użytkowania, jak nagrywanie wideo czy praca z AI. Tutaj mam jednak ciekawy problem — mianowicie, Xiaomi 15 to jedyny smartfon z jakim miałem do czynienia, który ani razu nie był w stanie dokończyć Wild Life Extreme Stress Test w 3DMark. Telefon grzał się jak wściekły (dosłownie już parzył w dłonie) i informacja systemowa o zbyt wysokiej temperaturze urządzenia przerywały test.

Poza tym warto jeszcze wspomnieć o systemie zarządzania energią Xiaomi Surge Battery Management System, który wspiera baterię o pojemności 5240 mAh. Ładowanie to 90 W przewodowe i 50 W bezprzewodowe HyperCharge — parametry są mocne, w typowym dla Xiaomi stylu. Firma z Państwa Środka pod względem ładowania nie zawodzi i zawstydza niektóre konkurencyjne firmy.

Pamięć to szybka LPDDR5X, a magazyn danych oparto na standardzie UFS 4.0, co zapewnia sprawną pracę i szybki dostęp do plików. Całość jest wydajna i dobrze zoptymalizowana, co czyni Xiaomi 15 solidnym wyborem pod względem technicznym — to flagowiec bez kompleksów. Wyniki benchmarków (poza extreme stress testem w 3DMark) możecie zobaczyć poniżej.

AnTuTu

3DMark

Xiaomi 15 i HyperOS 2. Czy to Android najpodobniejszy do iOS?

HyperOS od momentu swojej premiery od razu budzi skojarzania z iOS, co — jak już wielokrotnie wspominałem — dla mnie, jako osoby na co dzień od wielu lat korzystającej z iPhone’ów, to wielki plus. W podobnym czasie do nowych flagowców Xiaomi pojawił się HyperOS 2, który — jak zaznacza sam producent — to system stawiający na trzy filary: HyperCore, HyperConnect i HyperAI, oferujące odpowiednio wydajność, łączność między urządzeniami i narzędzia sztucznej inteligencji. Nie jest to rewolucja, ale krok naprzód w porównaniu do poprzednich systemów Xiaomi, z naciskiem na płynność i użyteczność.

HyperAI to zestaw funkcji opartych na AI, takich jak AI Writing, AI Speech Recognition czy AI Creativity Assistant. Te narzędzia wspierają edytację zdjęć i wideo — mamy tu AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky czy AI Film. Dla osób lubiących bawić się obróbką multimediów to ciekawe dodatki, które mogą ułatwić uzyskanie przyzwoitych efektów bez większego wysiłku, choć ich praktyczna użyteczność zależy od tego, jak często się z nich korzysta. A z autopsji mogę przyznać, że to efektowne zabawki, o których jednak dość szybko się zapomina. Lepiej jednak mieć niż nie mieć, szczególnie w kwestii gumki SI.

HyperCore to fundament systemu, dbający o stabilność i wydajność. Działa dobrze, również przy intensywnym obciążeniu, a aplikacje mają być regularnie aktualizowane na poziomie systemowym. Z kolei HyperConnect odpowiada za integrację urządzeń — także z iOS i macOS. Funkcja Cross-device Camera pozwala używać kamery innego sprzętu zdalnie, a Combined Cameras łączy materiały wideo z różnych źródeł, co może się przydać na przykład przy nagrywaniu wydarzeń czy tutoriali.

Interfejs HyperOS 2 dostał lifting — nowy ekran blokady, kinowe szablony i ulepszone animacje nadają mu świeższy wygląd. Płynność efektów i działanie ekranu głównego są na dobrym poziomie, co przekłada się na komfort użytkowania. Ogólnie system jest funkcjonalny i estetyczny, ale nie wykracza znacząco poza to, co oferują inne nowoczesne nakładki — ot, solidna ewolucja. Ciekawostka jednak jest taka, że spora część UI podczas odblokowywania smartfonu jest… wysoko. Mam na myśli to, że cyfry do wpisania kodu PIN są niestandardowo wysoko, podobnie jak czytnik linii papilarnych; choć to akurat może wynikać z faktu, że w Xiaomi 15 znajdziemy nowy ultradźwiękowy czujnik rejestrujący odcisk palca w 3D. Niemniej, trzeba się do tego chwilę przyzwyczaić… albo skalibrować Face ID.

Niestety, co przeszkadza mi i masie innych użytkowników, HyperOS 2 nie rozwiązuje problemu mnóstwa dość gwałtownych reklam w aplikacjach systemowych, które potrafią przytłoczyć i zwyczajnie irytować.

Aparaty w Xiaomi 15. Czy „gorsze” rodzeństwo ma się czego wstydzić?

Aparaty w Xiaomi 15 to system trzech obiektywów, pokrywający ogniskowe od 14 do 120 mm, co daje spore pole manewru. Główny aparat 50 MP z optyką Leica Summilux ma asferyczną soczewkę 7P i powłokę antyrefleksyjną, co ogranicza odblaski i poprawia klarowność zdjęć. Przysłona ƒ/1.62 wpuszcza dużo światła, więc zdjęcia w słabym oświetleniu wychodzą przyzwoicie, choć nie zawsze idealnie. Czujnik Light Fusion 900 zapewnia dobrą dynamikę obrazu i pozwala na wybór ogniskowych 23 mm, 28 mm lub 35 mm — to praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy lubią dostosować kadr do sytuacji.

Teleobiektyw to 50-megapikselowa jednostka Leica 60 mm z pływającą soczewką, która radzi sobie z detalami na odległość i makro z 10 cm. Działa dobrze, ale w tej klasie sprzętu to raczej oczekiwany standard niż coś zaskakującego. Zestaw uzupełnia ultraszerokokątny obiektyw 14 mm, też 50 MP, z przysłoną ƒ/2.2, który sprawdza się w krajobrazach i szerszych ujęciach — jakość jest solidna, choć przy słabym świetle widać spadek szczegółów.

Mamy do tego oczywiście wybór stylów zdjęć — Leica Authentic i Leica Vibrant — i tutaj zależy od naszych własnych preferencji, chociaż właśnie to jest mój jedyny i największy zgrzyt w kwestii zdjęć robionych Xiaomi. Niezależnie od wybranego trybu, tutaj zawsze jest spora ingerencja AI i algorytmów upiększających to zdjęcie. Dla większości użytkowników, zakładam, to zaleta — w końcu wystarczy zrobić zdjęcie i ono domyślnie wygląda lepiej, niż rzeczywistość. Ja jednak lubię pogrzebać sobie w Lightroomie i mieć surową wersję danej fotografii; również wtedy, kiedy korzystam ze smartfona i robię zdjęcia na szybko. To jednak trochę czepianie się, bo — jak sami widzicie — zdjęcia są naprawdę niezłe.

Do tego mamy tu taki dodatek jak tryb Fastshot, który pozwala zrobić zdjęcie w 0,6 sekundy, co przydaje się w dynamicznych sytuacjach, na przykład na ulicy, kiedy zamarzy nam się zdjęcie w takim właśnie stylu. Xiaomi 15 naprawdę świetnie sobie radzi z „zamrażaniem chwili”. Wideo to również mocna strona — główny aparat nagrywa w 8K przy 30 fps i 4K z Dolby Vision przy 60 fps, a cztery mikrofony dbają o porządny dźwięk. Świetna jest również wbudowana funkcja promptera. Ogólnie system fotograficzny jest wszechstronny i daje radę w większości scenariuszy, chociaż Xiaomi 15 Ultra — jak wyjaśnił Arek w materiale wideo na Kanale WTF! – Wszystko o Technologiach by Focus — radzi sobie dużo lepiej. No ale to już fotosmartfon, kiedy Xiaomi 15 to „po prostu” smartfon, więc powodów do wstydu brak.

Xiaomi 15 jest świetny, ale… znowu droższy niż iPhone

Xiaomi 15 to naprawdę przyjemny smartfon. Kompaktowa i potężna bestia z porządnymi aparatami i nawet pomimo wstydliwego faux-pas z extreme stress testem w 3DMarku, na chłodzenie w codziennym użytkowaniu również narzekać nie mogłem. Xiaomi ma już nawet swojego własnego AirDropa, więc poza reklamami w aplikacjach systemowych, niemal wszystko się tu zgadza. No ale właśnie, cena. Xiaomi 15 dostępny jest w dwóch wariantach:

12+512, w cenie rekomendowanej 4699 zł;

12+256, w cenie rekomendowanej 4199 zł.

iPhone 16 startował od 3999 zł na premierę, a już teraz da się go dorwać taniej. iPhone 16 Pro był za to niewiele droższy od Xiaomi 15 w wersji 12+512, a już teraz kosztuje tyle samo, a nawet i trochę mniej. Wiem, że bazowy iPhone 16 pod wieloma względami prezentuje się gorzej od bazowej 15, ale nadal z całej masy powodów wybrałbym telefon Apple — a w sytuacji, kiedy Xiaomi 15 kosztuje tyle samo, co iPhone 16 Pro, to wybór jest oczywisty. Nie twierdzę, że Xiaomi 15 nie jest produktem premium — obawiam się za to, że w świadomości ludzi marka to może jeszcze nie kojarzyć się z potężnymi flagowcami z najwyższej półki. I to właściwie największy zgrzyt; bo chociaż Xiaomi 15 naprawdę mi przypadł do gustu, to po prostu nie wydałbym na niego tylu pieniędzy.

