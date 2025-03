Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra oficjalnie w Polsce! Nowa era fotografii mobilnej?

Xiaomi 15, czyli kompaktowy flagowiec z profesjonalnym aparatem

Xiaomi 15 to model, który łączy kompaktowy design z flagowymi możliwościami. Producent postawił na elegancką, minimalistyczną konstrukcję, w której kluczową rolę odgrywa wyświetlacz o niemal bezramkowej budowie. Z zewnątrz telefon wygląda bardzo podobnie do podstawowej wersji zeszłorocznego flagowca, chociaż w tym roku lampę flash wyciągnięto poza wyspę aparatów — jest zaraz obok niej w podłużnym kształcie. Z tego smartfona miałem okazję korzystać już kilka dni i podobnie do swojego poprzednika z numerkiem „14” w nazwie jest niezwykle kompaktowy i świetnie trzyma się w ręce, do czego przyczyniła się płynna konstrukcja o kształcie — jak to twierdzi producent — wulkanu, a także mikrozakrzywiona aluminiowa ramka, która wpływa też na wrażenia „premium”, kiedy mamy smartfon w dłoni. Ogólnie jest tutaj odczuwalna “iPhone’owość”.

Telefon dostępny jest w czterech kolorach: Black, White, Liquid Silver i Green. Wspomniana już konstrukcja oraz aluminiowa ramka oferującą do 33% większą wytrzymałość, a dzięki technologii LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding) udało się osiągnąć symetryczne i niezwykle cienkie ramki o grubości zaledwie 1,38 mm. W efekcie aż 94% przedniego panelu zajmuje ekran, co zapewnia bardziej immersyjne wrażenia wizualne.

Czytaj też: Xiaomi Watch S4 zmierza na europejski rynek. Znamy jego cenę

Sam wyświetlacz to 6,46-calowy ekran CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2670 x 1200, gęstości pikseli 460 ppi z jasnością szczytową 3200 nitów, pokrywając 25% APL. Smartfon wykorzystuje niestandardowy panel wyświetlacza Xiaomi M9, redukując tym samym poziom zużycia energii. Do tego firma chwali się, że urządzenie otrzymało certyfikat TÜV Rheinland, poświadczający ograniczenie emisji niebieskiego światła oraz Flicker-Free i Circadian Friendly z funkcją ściemniania DC na wszystkich poziomach jasności.

A co w środku? Sercem Xiaomi 15 jest procesor Snapdragon 8 Elite, która zapewnia aż 45% wzrost wydajności CPU przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 52%. Układ graficzny również zyskał znaczące ulepszenia — jego moc wzrosła o 44%, a pobór energii został ograniczony o 46% w porównaniu do poprzednich generacji. Xiaomi 15 wyposażono także w system chłodzenia Xiaomi IceLoop, który, zgodnie z zapewnieniami producenta, dzięki innowacyjnej konstrukcji skrzydeł skutecznie obniża temperaturę podczas wymagających zadań, takich jak nagrywanie wideo, fotografia obliczeniowa czy korzystanie ze sztucznej inteligencji. Podstawowy model również korzysta z systemu zarządzania energią Xiaomi Surge Battery Management System. Jeśli chodzi o baterię i ładowanie, to standardowy Xiaomi 15 wyposażono w akumulator o pojemności 5240 mAh z 90 W ładowaniem przewodowym i 50 W bezprzewodowym HyperCharge. Tutaj, jak zawsze u Xiaomi zresztą, jest więc naprawdę porządnie. Nowe flagowce oferują także wydajną pamięć LPDDR5X. Xiaomi 15 korzysta z szybkiego standardu UFS 4.0.

Przejdźmy do aparatów. Xiaomi 15 został wyposażony w zaawansowany system trzech aparatów, oferujący szeroki zakres ogniskowych od 14 do 120 mm, co pozwala na dużą wszechstronność w fotografii. Główny aparat to Leica Summilux z asferyczną soczewką 7P i powłoką antyrefleksyjną, co minimalizuje odblaski i poprawia jakość obrazu. Przysłona ƒ/1.62 zapewnia dużą ilość światła, co przekłada się na doskonałe zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych.

Czytaj też: Xiaomi 15 Ultra przygotowuje się do premiery. Producent ujawnia oficjalnie jego wygląd

Sercem głównej kamery jest czujnik Light Fusion 900, który oferuje wysoką dynamikę obrazu i umożliwia wykonywanie profesjonalnych zdjęć w trzech różnych ogniskowych – 23 mm, 28 mm i 35 mm. Dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad kompozycją i może swobodnie dobierać perspektywę do fotografowanej sceny. Dodatkowo Xiaomi 15 otrzymał 50-megapikselowy pływający teleobiektyw Leica 60 mm, który pozwala na wykonywanie szczegółowych zdjęć z dużej odległości, a także zdjęć makro z odległości nawet 10 cm. Ostatnim elementem systemu fotograficznego jest ultraszerokokątny obiektyw Leica 14 mm o rozdzielczości 50 MP i przysłonie ƒ/2.2, idealny do fotografii krajobrazowej i dynamicznych ujęć.

Xiaomi zadbało także o użytkowników, którzy cenią szybkość i precyzję w fotografii. Tryb Fastshot umożliwia uchwycenie idealnego kadru w zaledwie 0,6 sekundy, co sprawdza się zwłaszcza w fotografii ulicznej i dynamicznych scenach. Jeśli chodzi o wideo, Xiaomi Master Videography pozwala nagrywać materiały w studyjnej jakości – główny aparat obsługuje nagrywanie 8K przy 30 klatkach na sekundę, a także Dolby Vision w 4K i 60 klatkach na sekundę. Dopełnieniem możliwości wideo jest zestaw czterech mikrofonów, które zapewniają wysoką jakość rejestrowanego dźwięku.

Xiaomi 15 — ceny i dostępność. Ile zapłacimy za nowego flagowca?

Xiaomi 15 dostępny jest w dwóch wariantach:

12+512, w cenie rekomendowanej 4699 zł;

12+256, w cenie rekomendowanej 4199 zł;

Klienci, którzy dokonają zakupu między 2 a 16 marca, otrzymają w prezencie tablet Xiaomi Pad 7 w wersji 8+128 (rekomendowana cena: 1799 zł).

Czytaj też: Recenzja Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Król opłacalności czy przeciętny budżetowiec z aspiracjami?

Xiaomi 15 Ultra — smartfon dla profesjonalnych fotografów

Xiaomi 15 Ultra to flagowy fotosmartfon, który łączy najnowsze technologie z wyjątkowym designem, dostarczając użytkownikom najwyższej jakości doświadczeń fotograficznych, wideo i codziennego użytkowania. Ten model został wyposażony w 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD+ (3200 × 1440) i gęstości pikseli 522 ppi, co gwarantuje niezwykle ostre i szczegółowe obrazy. Ekran charakteryzuje się szczytową jasnością 3200 nitów, co pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia nawet w pełnym słońcu. Technologia Always-on Display działa z częstotliwością odświeżania 1 Hz, co pozwala na oszczędność energii, jednocześnie dostarczając kluczowe informacje, takie jak godzina czy powiadomienia.

Nowością w serii 15 jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który zapewnia jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne odblokowywanie urządzenia. Konstrukcja smartfona opiera się na Xiaomi Guardian Structure, obejmującej szkło Xiaomi Shield Glass 2.0, zapewniające nawet 16-krotnie lepszą odporność na upadki w porównaniu do poprzednich generacji. Solidność urządzenia podkreśla ramka z aluminium CNC, a dodatkową ochronę modułu aparatów zapewnia Gorilla Glass 7i. Smartfon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: Black, White oraz Silver Chrome. Model Silver Chrome wyróżnia się zastosowaniem włókna szklanego klasy lotniczej i skóry PU, które podkreślają jego luksusowy charakter. Dodatkowe przeszycia w stylu retro nawiązują do klasycznych aparatów fotograficznych. Co do zasady, Xiaomi 15 Ultra również bardzo przypomina swojego poprzednika, wprowadzając tylko delikatne zmiany. Dalej mamy więc przede wszystkim ogromną, dumnie wyglądającą wyspę aparatów. A skoro już o aparatach wspomniałem…

Czytaj też: Xiaomi wprowadza nową odsłonę kompaktowego czujnika temperatury dla inteligentnego domu

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który pod względem możliwości fotograficznych wyznacza nowe standardy w mobilnej fotografii. Wyposażony w zaawansowany system aparatów Leica VARIO-SUMMILUX, oferuje szeroki zakres ogniskowych od 14 mm do 100 mm, co czyni go niezwykle wszechstronnym narzędziem dla miłośników fotografii.

Główny aparat o rozdzielczości 50 MP wykorzystuje sensor LYT-900 i przysłonę f/1.63, co w połączeniu z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz dużymi Super Pixelami 3.2 μm (4-w-1) zapewnia doskonałą jakość zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, wysoki zakres dynamiczny na poziomie 14EV pozwala na lepsze odwzorowanie detali i kolorów.

Obok głównego sensora znalazł się teleobiektyw o ogniskowej 70 mm i rozdzielczości 50 MP, wyposażony w sensor IMX858, przysłonę f/1.8 oraz OIS. Dzięki pływającej konstrukcji umożliwia on fotografowanie makro z odległości zaledwie 10 cm, co pozwala uchwycić detale z dużą precyzją.

Czytaj też: Xiaomi kończy wsparcie dla 9 modeli smartfonów

Xiaomi 15 Ultra oferuje także peryskopowy teleobiektyw o imponującej rozdzielczości 200 MP, korzystający z sensora HP9 i przysłony f/2.6. Jego ogniskowa wynosi 100 mm, a duże Super Pixele 2.24 μm (4-w-1) pozwalają na przechwycenie większej ilości światła, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć przy wysokim przybliżeniu.

Uzupełnieniem zestawu jest ultraszerokokątny aparat 50 MP, oparty na sensorze JN5, z przysłoną f/2.2 i kątem widzenia 115 stopni. Ogniskowa 14 mm oraz Super Pixele 1.28 μm (4-w-1) sprawiają, że świetnie sprawdzi się w fotografii krajobrazowej i architektonicznej.

Z przodu znalazł się aparat o rozdzielczości 32 MP, bazujący na sensorze OV32B i przysłonie f/2.0. Oferuje on szerokie pole widzenia (90°) oraz obsługuje HDR i tryb portretowy, co pozwala uzyskać naturalnie wyglądające selfie z dobrze odwzorowaną głębią. Xiaomi 15 Ultra korzysta także z zaawansowanego systemu Xiaomi AISP 2.0, który obejmuje technologie FusionLM 2.0, PortraitLM 2.0, ColorLM 2.0 i ToneLM 2.0. Algorytmy te odpowiadają za precyzyjną rekonstrukcję kolorów, poprawę jakości zdjęć portretowych oraz lepszą adaptację tonalną w trudnych warunkach oświetleniowych.

Czytaj też: Masz te smartfony Xiaomi? Czas rozejrzeć się za czymś nowym

Xiaomi 15 Ultra nie zawodzi również w kwestii wideo. Mówimy tutaj bowiem o nagrywaniu w 4K 120 fps (zarówno głównym, jak i peryskopowym aparatem), obsłudze Dolby Vision 4K/60 fps oraz 10-bitowym Log Video na każdej ogniskowej oraz czterech mikrofonach z trybem nagrywania kierunkowego (do przodu, do tyłu i w trajektorii). Jako partner ACES Product Partner, Xiaomi 15 Ultra zapewnia profesjonalną jakość kolorów i precyzyjne odwzorowanie barw w wideo.

Xiaomi 15 Ultra również napędzany jest przez Snapdragon 8 Elite. Podobnie jak w bazowym modelu, smartfon został wyposażony w zaawansowany system chłodzenia Xiaomi IceLoop z unikalną konstrukcją skrzydeł. Xiaomi 15 Ultra otrzymał za to większą baterię. Mówimy tutaj o akumulatorze 5410 mAh, która dzięki 10% zawartości węglika krzemu (SiC) charakteryzuje się większą gęstością energii. Smartfon obsługuje ultraszybkie ładowanie przewodowe HyperCharge o mocy 90 W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 80 W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii. W urządzeniu zastosowano najnowszą pamięć RAM LPDDR5X, a także UFS 4.1, zapewniający błyskawiczny dostęp do plików i aplikacji.

Xiaomi 15 Ultra — ceny i promocja premierowa. Ile kosztuje flagowy fotosmartfon?

Xiaomi 15 Ultra dostępny jest w dwóch wariantach:

16+512, w cenie rekomendowanej 6299 zł;

16+1 TB, w cenie rekomendowanej 6999 zł;

Konsumenci, którzy między 2 a 16 marca zdecydują się na zakup Xiaomi 15 Ultra, otrzymają w prezencie Xiaomi Electric Scooter 4 o wartości 2599 zł. Liczba sztuk jest ograniczona, lecz wszystkie szczegóły promocji można znaleźć w regulaminie i na stronie Xiaomi.

Czytaj też: Kolejna rewolucja od Xiaomi. HyperOS 2.1 wkrótce w Twoim telefonie

Xiaomi HyperOS 2 — czas na nowy rozdział również pod względem systemu operacyjnego

System Xiaomi HyperOS 2, który wspiera serię Xiaomi 15, wprowadza szereg innowacji, które poprawiają wydajność urządzeń oraz ułatwiają codzienne użytkowanie. Główne komponenty systemu to Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect oraz Xiaomi HyperAI, które zapewniają wyjątkową płynność działania, lepszą łączność między urządzeniami oraz potężne narzędzia sztucznej inteligencji.

Xiaomi HyperAI to zaawansowana platforma AI, która oferuje użytkownikom zestaw narzędzi nowej generacji. W skład tego systemu wchodzą funkcje takie jak AI Writing, AI Speech Recognition, a także AI Creativity Assistant, który dostarcza innowacyjne narzędzia do obróbki zdjęć i wideo. Dzięki narzędziom takim jak AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky oraz AI Film, użytkownicy mogą uzyskać profesjonalne efekty fotograficzne i wideo bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

Czytaj też: Gry z peceta na tablecie z Androidem? Xiaomi ma do tego aplikację, w dodatku kompatybilną ze Steam i GOG

Xiaomi HyperCore to autorska platforma, która stanowi fundament dla całego systemu. Zapewnia optymalną wydajność oraz płynność działania urządzeń, umożliwiając jednocześnie częste aktualizacje aplikacji na poziomie systemu. Dzięki tej technologii Xiaomi 15 oferuje stabilne działanie nawet w przypadku intensywnego korzystania z aplikacji i funkcji wymagających dużej mocy obliczeniowej. Xiaomi HyperConnect to funkcja, która umożliwia bezproblemowe połączenie między urządzeniami oraz ekosystemami, w tym również iOS i macOS. Dzięki funkcji Cross-device Camera użytkownicy mogą zdalnie korzystać z kamery innych urządzeń, co pozwala na przetwarzanie obrazu za pomocą zaawansowanych funkcji serii Xiaomi 15. Dodatkowo, funkcja Combined Cameras umożliwia łączenie materiałów wideo z różnych urządzeń, co może być przydatne w przypadku rejestrowania wydarzeń na żywo lub tworzenia tutoriali.

HyperOS 2 wprowadza także zmiany w interfejsie, które nadają systemowi bardziej nowoczesny i estetyczny wygląd. Nowy ekran blokady, szablony inspirowane kinem oraz ulepszony podsystem graficzny sprawiają, że korzystanie z urządzeń Xiaomi jest nie tylko funkcjonalne, ale także przyjemne wizualnie. Producent zapewnia, że płynne efekty ruchu oraz poprawiona wydajność ekranu głównego zapewniają wyższy komfort użytkowania.