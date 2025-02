Xiaomi Watch S4 zmierza na europejski rynek. Znamy jego cenę

Xiaomi Watch S4 powinien zadebiutować już za kilka dni

Podczas nadchodzących targów MWC 2025 w Barcelonie Xiaomi szykuje dla nas długo wyczekiwaną globalną premierę serii Xiaomi 15, w skład której wejdzie prawdopodobnie model podstawowy oraz ultraflagowiec, który dzisiaj został pokazany w Chinach. Najwyraźniej na tym się nie skończy, ponieważ wiele źródeł wskazuje, że producent dołoży też do swojej oferty kolejny smartwatch. Potwierdza to jeden z chorwackich sprzedawców, który na swojej stronie umieścił już ofertę z tym modelem, wraz z cenami i szczegółową specyfikacją.

Xiaomi Watch S4 będzie sprzedawany w cenie 179 euro, czyli o 30 euro więcej niż trzeba było zapłacić za poprzednika. Warto jednak wspomnieć, że wcześniej pojawiły się też inne oferty, które z kolei sugerowały cenę 159 euro, choć być może ta niższa obejmowała jakąś promocję na start, którą Xiaomi praktycznie zawsze organizuje. Tak czy inaczej, szykuje nam się wzrost ceny, a ulepszeń nie ma aż tak wiele, bo nowy model w dużej mierze przypomina Watch S3, ale ma jaśniejszy wyświetlacz i zaktualizowaną łączność Bluetooth 5.3.

Jeśli chodzi o dokładną specyfikację, to zegarek oferuje 1,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 466×466 i jasności szczytowej 2200 nitów. Ciekawym dodatkiem w konstrukcji jest wymienialny przez użytkownika pierścień otaczający wyświetlacz, co daje większą możliwość personalizacji. Smartwatch ma wymiary 47,3 x 47,3 x 12 mm i waży 44,5 g, a całość jest wodoodporna do 5ATM.

Xiaomi Watch S4 zapewnia śledzenie ponad 150 trybów sportowych, a także monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi i stresu. Bardzo przydatnym dodatkiem są wbudowane kursy treningowe i planowanie tras oparte na sztucznej inteligencji, choć co do tej funkcji nie pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia, więc trudno powiedzieć, o co dokładnie chodzi. Poza tym producent oferuje jeszcze funkcję walkie-talkie w dwóch trybach i obsługę eSIM (w zależności od wariantu). Pozwala to na wykonywanie połączeń bez konieczności posiadania przy sobie telefonu. Można też odpowiadać na wiadomości, wysyłać emotikony i sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi Xiaomi bezpośrednio z poziomu zegarka. Jak potwierdziła oferta chorwackiego sklepu, na pokładzie znajdzie się system HyperOS 2.0.