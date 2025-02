Oczekiwanie na stabilną aktualizację One UI 7 wciąż się przedłuża. Wieści nie są optymistyczne

Co z One UI 7? Nie mamy dobrych wiadomości

Do tej pory Samsung miał dość stały cykl wydawniczy. One UI w głównej wersji pojawiało się w publicznych beta testach w okolicy sierpnia, by następnie w październiku zadebiutować w stabilnej wersji. Ta jeszcze przed końcem roku była udostępniania użytkownikom flagowców i ex-flagowców oraz składaków, natomiast właściciele starszych modeli i tych z niższej półki musieli jak zwykle poczekać dłużej. Kolejnym krokiem w harmonogramie była wersja One UI X.1, debiutująca razem z serią Galaxy S na początku kolejnego roku. W późniejszych miesiącach producent wydawał już mniejsze poprawki, dostarczane zwykle w ramach miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń, by zamknąć ten cykl wydaniem One UI X.1.1, nastawioną stricte na urządzenia składane.

Aż do One UI 6.1.1 firma trzymała się tego planu, jednak wakacyjna aktualizacja okazała się znacznie większa, niż sądziliśmy. Wprowadziła sporo nowych funkcji Galaxy AI, a takowe nie trafiły jedynie do składanych modeli, bo skorzystali z nich również właściciele urządzeń Galaxy S. Z tego względu cały proces trwał znacznie dłużej, co – zgodnie z raportami, bo Samsung niczego nie potwierdził – skutkowało opóźnieniami w pracach nad One UI 7. W tej generacji oficjalne informacje o nakładce dostaliśmy dopiero na początku grudnia, kiedy to wydano pierwszą wersję beta, skierowaną jedynie do modeli Galaxy S24.

W kolejnych tygodniach Samsung udostępniał kolejne wersje testowe, by zamknąć je niedługo przed premierą serii Galaxy S25. Tegoroczne flagowce debiutowały oczywiście z One UI 7 na pokładzie i wydawało się, że wszystko jest już na prostej drodze do stabilnego wydania dla wszystkich kwalifikujących się modeli. Niestety niedługo minie miesiąc od Galaxy Unpacked, a stabilnej nakładki jak nie było, tak wciąż nie ma. Podobnie jak oficjalnych informacji ze strony producenta. Są natomiast plotki, a te do optymistycznych nie należą, wspominają bowiem o planach na wydanie jeszcze trzech wersji beta.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Jak podaje leaker Tarun Vats na X, południowokoreański gigant chce rozciągnąć program testowy na kolejne miesiące, wydając jeszcze trzy aktualizacje beta One UI 7. To oznacza, że właściciele smartfonów Galaxy S24 dostaną łącznie sześć wersji testowych. Całkiem sporo, jednak wciąż mniej niż było w przypadku One UI 6, bo tam pojawiło się ich aż dziewięć. Jeśli harmonogram opublikowany w przecieku jest prawdziwy, One UI 7 Beta 4 może pojawić się w tym miesiącu, a Beta 5 zawita do nas w marcu. W kwietniu dostaniemy aktualizację One UI 7 Beta 6, po której doczekamy się w końcu stabilnego wydania.

Wciąż pozostaje tutaj wiele niewiadomych, bo jak wspomniałam wcześniej, beta One UI 7 była dostępna tylko dla Galaxy S24 i nie mamy pewności, czy te plotkowane wydania również będą podobnie ograniczone. Ta generacja nakładki producenta wprowadza ogrom zmian, dlatego można zrozumieć, że Samsung chce być pewien ulepszeń. Dodatkowo nie można zapominać o kolejnych funkcjach Galaxy AI, które nie trafią do wszystkich. Zastanawiająca jest również kwestia serii Galaxy A, a dokładniej nadchodzącego Galaxy A56. W raportach związanych z tym modelem pojawiły się wzmianki o większej liczbie funkcji Galaxy AI, zgrupowanych pod hasłem „Awesome Intelligence”. Być może konieczność dostosowania ich pod urządzenie ze średniej półki też wymaga czasu? Trudno powiedzieć. Obecnie wiemy jedynie, że trzeba czekać.