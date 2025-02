Naprawa ekranu w Galaxy S25 będzie tańsza. A co z pozostałymi naprawami?

Naprawa smartfona poza gwarancją to zawsze spory koszt, ale w przypadku ekranów Galaxy S25 w tym roku nie będzie on aż taki duży

Jednym z najczęstszych uszkodzeń, na jakie narażone są nasze smartfony, jest zbicie ekranu. Chociaż z roku na rok producenci inwestują w lepszą ochronę, a użytkownicy kupują dodatkowe szkła, folie czy lepsze etui, takie wypadki się zdarzają i zapewne zdarzać się będą nadal. Wymiana ekranu jest jednocześnie jedną z droższych usług serwisowych, mocniej uderzających w nasze portfele, dlatego przez zakupem urządzenia warto sprawdzić, z jakimi kosztami przyjdzie nam się ewentualnie mierzyć. Samsung i Apple mocno ułatwiają sprawę, bo wstępną wycenę można sprawdzić na ich stronach, dlatego zerknęliśmy, ile trzeba będzie zapłacić za wymianę wyświetlacza w tegorocznych flagowcach południowokoreańskiego giganta.

Mamy tutaj bardzo dobrą wiadomość – będzie taniej. W przypadku serii Galaxy S24 wygląda to następująco:

Galaxy S24 – 704 zł (wymiana pokrywy tylnego panelu 199 zł),

Galaxy S24+ – 846 zł (209 zł),

Galaxy S24 Ultra – 1044 zł (229 zł).

Natomiast dla urządzeń Galaxy S25 Samsung proponuje ceny:

Galaxy S25 – 526 zł (tył 209 zł),

Galaxy S25+ – 643 zł (209 zł),

Galaxy S25 Ultra – 824 zł (229 zł).

Chociaż Samsung wprowadził w ultraflagowcu szkło Corning Gorilla Armor 2, które jest podobno bardziej odporne na upadki niż szkło Armor w S24 Ultra, to ogólna cena naprawy ekranu znacznie zmalała. Wynika to zapewne z faktu, że producent używa w serii tych samych paneli co w zeszłym roku, dzięki czemu mógł obniżyć koszty, czyniąc naprawy bardziej przystępnymi cenowo. Serwis placków nieco zdrożał w podstawowym modelu, jednak różnica jest na tyle znikoma, że raczej nikt nie będzie się tym przejmował.

Oczywiście na ekranie i pleckach naprawy się nie kończą. Co prawda na stronie Samsunga we wstępnej wycenie nie możemy podejrzeć, ile trzeba zapłacić za wymianę płyty głównej, środkowej ramy czy baterii, ale do sieci trafił cennik indyjski, a z niego dowiadujemy się o podwyżkach tych usług serwisowych. Naprawa płyty głównej zdrożała o około 4000 rupii, czyli ~180 zł, w S25. Najdrożej wygląda obecnie koszt naprawy tego elementu w Galaxy S25 Ultra 1TB, ponieważ tu mowa o różnicy sięgającej ponad 10 tys. rupii (~450 zł). Jest to prawdopodobnie spowodowane przez układ Snapdragon 8 Elite.

Pomimo braku zmian w pojemności baterii, ta usługa też będzie droższa, ale tutaj zanotowano jedynie delikatny wzrost cen, podobnie jak w przypadku serwisu ramek w S25 i S25+. Co ciekawe, ta naprawa w Galaxy S25 Ultra będzie tańsze, możliwe, że przez przeprojektowanie tego elementu w tegorocznym modelu. Można się spodziewać, że w Polsce również te usługi serwisowe będą kosztować więcej, dlatego lepiej być na to przygotowanym.