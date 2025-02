OnePlus Watch 3 pojawi się już za kilka dni i zachwyci nas swoją żywotnością

Flagowy smartwatch OnePlus Watch 3 z datą premiery. Długo nie trzeba będzie czekać

Pierwszy flagowy zegarek od OnePlus został całkiem dobrze przyjęty przez klientów, jednak to dopiero jego następca okazał się hitem. Firma zrobiła sobie prawie trzyletnią przerwę pomiędzy generacjami i zdecydowanie nie próżnowała w tym czasie, czego efektem był Watch 2. Debiutujący w lutym zeszłego roku model cechował się dwuprocesorową architekturę z procesorem Snapdragon W5 Gen 1 z systemem Wear OS i układem BES2700 z systemem RTOS. Jego największą zaletą była duża bateria 500 mAh, która wedle słów producenta miała wytrzymać przeszło 50 godzin na jednym ładowaniu z uruchomionymi funkcjami zdrowotnymi i Always-On Display. Urządzenie było szeroko chwalone w testach i recenzjach, przez co z niecierpliwością wyczekiwaliśmy tego, co będzie mógł zaoferować jego następca.

Czytaj też: Galaxy S25 Edge będzie nie tylko cieńszy, ale też lżejszy

OnePlus Watch 3 zapowiada natomiast kolejne ulepszenia w tym zakresie, co na pewno spodoba się użytkownikom. Na najnowszych grafikach promocyjnych producent kusi 5-dniową pracą w „trybie inteligentnym”, czyli z użyciem dostępnych na pokładzie innowacyjnych funkcji. Dokładna pojemność ogniwa nie została ujawniona, ale certyfikacja FCC wskazała na wzrost pojemności aż o 29% – z 500 mAh do 648 mAh. Możemy mieć więc do czynienia z jeszcze lepszym czasem pracy i to świetna wiadomość. Oczywiście nowe funkcje i ulepszenia w zakresie monitorowania zdrowia czy aktywności są bardzo ważne, ale bez dobrej baterii ciężko się nimi cieszyć. Najwyraźniej nadchodzący flagowy smartwatch OnePlus zaoferuje nam obie te rzeczy.

Czytaj też: Oppo Find N5 z datą premiery. To będzie najcieńszy składak na świecie

Jak można się spodziewać, oficjalne szczegóły udostępnione przez producenta nie zdradzają zbyt wiele, bo to zostanie nam ujawnione dopiero podczas premiery. Grafiki wskazują jednak na niewielkie zmiany w projekcie, co oznacza, że pozostaniemy przy dość klasycznym, eleganckim designie. OnePlus Watch 3 będzie mógł pochwalić się tytanową ramką i tarczą chronioną przez szkło szafirowe. Kopera zostanie zapewne wykonana ze stali nierdzewnej, jak to miało miejsce w przypadku poprzednika. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne, charakterystyczne dla marki – zieleń i czerń.

Czytaj też: Żywotność baterii Galaxy S25 pod lupą. Wyniki zaskakują

Rozmiarowo zmieni się niewiele. Urządzenie zauważone w FCC ma wymiary 46,6 x 47,6 x 11,75 mm, natomiast jego poprzednik mierzył 47 x 46,6 x 12,1 mm. Zapewne więc wciąż będziemy mieli do dyspozycji 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, oczywiście z funkcją Always-On Display. Być może producent pokusi się o dodanie wyżej jasności lub jeszcze jakichś ulepszeń w obrębie wyświetlacza. Spodziewamy się też dwuprocesorowej architektury, tak samo, jak u poprzednika, ale nie wiadomo jeszcze, na jakie układy zdecyduje się OnePlus. Nie zabraknie też – przynajmniej według doniesień – nowych funkcji zdrowotnych, takich jak EKG. Nowością będzie też łączność LTE.

Czytaj też: Seria OnePlus 13 doczeka się kolejnego modelu. Będzie mniejszy i zgrabniejszy

OnePlus Watch 3 zadebiutuje już 18 lutego, więc nie będziemy musieli długo czekać na poznanie wszystkich jego tajemnic. Co ciekawe, źródła wspominają, że w tym roku możemy doczekać się też wersji Pro, jednak do tej pory nie pojawiły się na jej temat żadne konkrety, dlatego lepiej podchodzić do tej informacji z dużym dystansem.