Galaxy S25 Edge będzie nie tylko cieńszy, ale też lżejszy

Co już wiemy o Galaxy S25 Edge?

Tak samo, jak to miało miejsce w przypadku Galaxy Ring, tak i przy okazji prezentacji S25 Edge, Samsung poskąpił nam szczegółów. Tak naprawdę pokazał nam ten smartfon i tyle, więc na jakiekolwiek oficjalne specyfikacje musimy jeszcze poczekać. Smartfon ma prawdopodobnie 6,4 mm grubości, będzie więc o prawie 2 mm cieńszy niż podstawowa S25 i o milimetr cieńszy niż model S25+. Szału to nie robi, ale w zasadzie takich wymiarów się spodziewaliśmy. Miał być to najcieńszy smartfon w ofercie Samsunga, a nie najcieńszy na rynku i tak też będzie.

Na długo przed Galaxy Unpacked urządzenie pojawiało się już w licznych przeciekach, wtedy jeszcze pod nazwą Galaxy S25 Slim, które zdradziły nam sporo jego specyfikacji. Ma go napędzać specjalna, 7-rdzeniowa wersja układu Snapdragon 8 Elite, stworzonego właśnie na potrzeby ultracienkich smartfonów, w tym również składaków. Niestety, o ile wcześniej donoszono o potrójnym systemie aparatów, podobnym do tego, co znamy z ultraflagowca, to Samsung rozwiał nasze wątpliwości.

Południowokoreański gigant oczywiście nie ujawnił, jakie możliwości fotograficzne będzie miał Galaxy S25 Edge, jednak sama konstrukcja przeczy tym plotkom, ponieważ na pokładzie znalazło się miejsce jedynie dla podwójnej konfiguracji. To nieco rozczarowujące, chociaż jeśli wierzyć doniesieniom, iPhone 17 Air (bezpośredni rywal) będzie miał tylko pojedynczy aparat, bo na więcej nie wystarczy miejsca. Teoretycznie więc Samsung będzie tutaj górą, choć jak wiadomo, dopiero rzeczywiste testy pokażą nam, który model da lepsze zdjęcia. Swoją drogą, dzięki tej wyspie aparatu w kształcie pigułki model wygląda dość podobnie do iPhone’a 16.

Teraz raport ujawnia, że Galaxy S25 Edge zaoferuje nam 200-megapikselowy aparat główny połączony z 12-megapikselowym aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym. Źródło powołuje się na „wewnętrzne informacje o prototypie”, co należy mieć na uwadze, bo zawsze jest szansa, że model, który trafi na rynek, będzie się różnił. Z dodatkowych szczegółów, jakie znalazły się w raporcie, wspomina się o ochronie wyświetlacza. Model Edge będzie chroniony przez szkło Gorilla Glass Victus 2, tak samo, jak S25 i S25+, podczas gdy Gorilla Armor 2 pozostaje ochroną zarezerwowaną jedynie dla S25 Ultra.

Cieńszy i lżejszy — ile będzie ważył Galaxy S25 Edge?

Samsung, podczas pierwszego w tym roku Galaxy Unpacked, podkreślał smukłą konstrukcję modelu Edge i w zasadzie na tym się skończyło, bo tak samo, jak w przypadku Galaxy Ring, na szczegóły przyjdzie jeszcze czas. Te, chociaż nieoficjalne, pojawiają się w sieci regularnie i najnowsze skupiają się na wadze urządzenia. Zgodnie z przeciekiem udostępnionym przez Ice Universe, Galaxy S25 Edge będzie ważył mniej niż Galaxy S25, ważący 162 gramy. Nie znamy dokładnej wartości, ale być może urządzenie przebije nawet ostatniego lekkiego flagowca Samsunga, jakim był Galaxy S10 (157 gramów). Od czasu jego wydania smartfony producenta stawały się coraz cięższe. Zresztą, nie tylko te od Samsunga, ponieważ obecnie trudno znaleźć nawet średniaka ważącego tak mało.

Spodziewamy się, że Galaxy S25 Edge zadebiutuje w okolicy kwietnia, więc kolejne miesiące powinny przynieść nam więcej informacji na jego temat.