Galaxy S25 Edge i Project Moohan. Oto smukłość i AR od Samsunga

Galaxy S25 Edge oficjalnie. Samsung pokazał najcieńszy ze swoich smartfonów

Z przecieków wynikało, że 2025 rok przyniesie powiew świeżości na rynku smartfonów — a przynajmniej od dwóch wiodących firm. Oczekiwano, że zarówno Samsung pokaże model Slim w linii S25, jak i Apple zaprezentuje iPhone’a 17 Air, który będzie wyróżniał się swoimi wymiarami. Podczas przedpremierowego spotkania dotyczącego Samsungów Galaxy S25, na którym nasza redakcja była obecna w Warszawie, nie powiedziano jednak ani słowa o cienkim modelu (podobnie, jak przemilczano temat Galaxy Ringa podczas premiery zeszłorocznych składaków), jednak na oficjalnej prezentacji Galaxy Unpacked 2025 zaprezentowano, a właściwie zajawiono, wspomniany smartfon. I nie nazywa się on Galaxy S25 Slim, a Samsung Galaxy S25 Edge.

Jak na łamach CHIP.pl pisała już Asia, oczekuje się, że Galaxy S25 Edge będzie flagowym urządzeniem łączącym najnowocześniejszą specyfikację ze smuklejszą konstrukcją. Byłby to więc powrót do przeszłości, ponieważ prawie dekadę temu Samsung już eksperymentował z „cienkim i lekkim” smartfonem, czego efektem był Galaxy Alpha. Miał on grubość 6,7 mm, co stanowiło ogromny kontrast w porównaniu z Galaxy S5 debiutującym w podobnym czasie i mającym 8,1 mm. Teraz południowokoreański gigant chce przywrócić cienki model do flagowej linii.

Chociaż przecieków jest sporo, tak oficjalnych informacji — jak na lekarstwo. Na ten moment smartfon nie jest dostępny, lecz spekuluje się, że wejdzie on do sprzedaży w tym roku, a dokładnie w kwietniu lub w maju; oczywiście dostępność w Polsce nie jest gwarantowana od razu. Wyglądałoby na to, że w kwestii wymiarów, Galaxy S25 Edge ma 6,4 mm grubości, co przekłada się na fakt, że jest on prawie 2 mm cieńszy niż Galaxy S25 Ultra i dokładnie 1 mm cieńszy niż Galaxy S25+… więc można było raczej oczekiwać nico więcej?

Smartfon był pokazany na wydarzeniu i designem nie odstaje od reszty linii S25, chociaż od razu rzucają się w oczy dwa obiektywy, a nie trzy — wyspa aparatów w S25 Edge jest wizualnie podobna do podstawowych iPhone’ów 16. Wielkość ekranu również jest zbliżona do „standardowych” modeli Samsunga, a jeśli chodzi o bebechy, to — według doniesień — sercem tego telefonu ma być Snapdragon 8 Elite. Cóż, na ten moment pozostaje nam czekać na resztę oficjalnych informacji bezpośrednio od giganta z Korei Południowej.

Samsung Vision Pro… a właściwie Project Moohan

Samsung zaprezentował również swój headset, pierwszy raz pokazując go przed dziennikarzami, chociaż urządzenie nadal nie ma oficjalnej nazwy, a zaledwie kodową. Project Moohan to gogle opracowywane przy współpracy z Google, więc całość będzie działać na Androidzie XR — systemie operacyjnym przygotowanym pod inteligentne okulary i headsety AR/VR. Tutaj szczegółów jest jeszcze mniej, ale zobaczyliśmy, jak to cacko wygląda; i nie da się ukryć, że jest to prawie że bliźniaczo podobne do Apple Vision Pro, którego za wielki sukces raczej uznać nie można.

Data premiery, zastosowania, rewolucyjne funkcje czy możliwości, a przede wszystkim cena — to wszystko nadal pozostaje zagadką, a to okaże się kluczowe. Pewne jest, że będzie tam masa funkcji Galaxy AI; a sam Samsung delikatnie zajawił również, że pracuje nad podwójnie składanym smartfonem, coś jak Huawei Mate XT Ultimate Design, oraz inteligentnymi okularami — czyli czymś, na co osobiście czekam zdecydowanie najbardziej i marzą mi się okulary w zwykłych oprawkach, działające na visionOS czy Android XR, rozbudowujące moje codzienne życie o AR-owe funkcje.