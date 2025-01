Samsung chce dodać aparat do swoich słuchawek. Po co?

Galaxy Buds od Samsunga zostaną wyposażone w niecodzienny dodatek

Chociaż słuchawki Samsunga należą do jednych z lepszych na rynku, to wciąż jest sporo obszarów, w których mogą zyskać ulepszenia. Jednak tym razem producent nie zamierza poprawiać jakości dźwięku czy ANC, a szykuje dla swoich klientów coś zupełnie innego. Bloomberg donosi bowiem, że południowokoreański gigant ma zamiar wyposażyć swoje przyszłe bezprzewodowe słuchawki w zintegrowane kamery. Podobne plotki pojawiły się już w kontekście AirPodsów, choć w ostatnim czasie temat trochę ucichł.

Czytaj też: Premiera serii Samsung Galaxy S25. Taniej za jeszcze więcej AI i tyle samo charakteru

Także Meta pracuje rzekomo nad Camera Buds. Takie rozwiązanie ma umożliwić rozpoznawanie i analizowanie obiektów przy pomocy sztucznej inteligencji, podobnie jak np. inteligentne okulary Ray-Ban Mety. Chociaż w zamyśle brzmi to nieźle, to czy takie rozwiązanie w ogóle jest komukolwiek potrzebne? Jeśli się nad tym bliżej zastanowimy, to zauważymy szereg problemów i raczej niewiele korzyści płynących z takiego połączenia.

Czytaj też: Apple kopiuje Google’a? Tak może wyglądać iPhone 17

Przede wszystkim, słuchawki noszą osoby z różnymi fryzurami. Długie, rozpuszczone włosy będą więc utrudniać aparatom widzenie, co z miejsca uczyni je bezużytecznymi lub będzie wymagało od użytkownika konkretnej fryzury, a to z kolei na pewno nie spodoba się wielu osobom. Ponadto wiele do życzenia może pozostawiać sam kąt widzenia takich kamer z uszu – uzyskanie optymalnego kąta jest tu na pewno znacznie trudniejsze niż w przypadku inteligentnych okularów. Nie wspominając już o baterii, która w słuchawkach jest niewielka, a kamera dodatkowo wpływałaby na szybsze jej rozładowywanie.

Czytaj też: Galaxy S25 Slim z ograniczoną dostępnością. Dobre wieści dla Polski

Samsung może jednak pójść w ślady Apple’a, a nie Mety i miałoby to znacznie więcej sensu. AirPodsy mają być podobno wyposażone w kamery na podczerwień, których zadaniem byłoby ułatwienie sterowania gestami w powietrzu, dodając też nowe gesty, bo moduł kamery mógłby wyłapywać zmiany obrazu w otoczeniu. Ponadto służyłby do ulepszenia dźwięku przestrzennego, jak to ma miejsce w przypadku Apple Vision Pro. Na razie jednak są to tylko doniesienia. Raport nie precyzuje, jak dokładnie Samsung wyobraża sobie takie Galaxy Buds, ale jeśli faktycznie zrealizuje ten pomysł, to mamy nadzieję, że będzie to coś przydatnego, a nie kolejna funkcja, która dobrze wygląda tylko na papierze i podczas premiery.