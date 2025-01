Samsung zdradza, kiedy One UI 7 trafi na smartfony Galaxy S

Długo wyczekiwana aktualizacja One UI 7 nadchodzi

W komunikacje prasowym koreański oddział Samsunga zdradził kilka szczegółów związanych z nadchodzącą aktualizacją. Spodziewaliśmy się raczej, że takie informacje zostaną udostępnione dopiero po Galaxy Unpacked, bo właśnie na nim gigant zapowie One UI 7 w stabilnej wersji oraz funkcje Galaxy AI, będące zapewne kluczowym elementem wydarzenia i samych flagowców. Jak stwierdził Samsung, program beta wersji One UI 7 jest jej dotychczas najbardziej udanym programem beta, a pierwsza aktualizacja wersji testowej trafiła na kompatybilne urządzenia dwa razy szybciej niż w przypadku poprzedniego wydaniu.

Dla przypomnienia, One UI 7 trafiło do programu beta na początku grudnia, jednak w przeciwieństwie do poprzednich wydań, tym razem testować nakładkę mogli jedynie posiadacze urządzeń Galaxy S24. Na szczęście stabilne wydanie będzie szeroko dostępne, a Samsung potwierdził, że na zgodne smartfony Galaxy S aktualizacja trafi do końca pierwszego kwartału tego roku. Oznacza to, że wdrażanie powinno zakończyć się do 31 marca. Co ciekawe, komunikat prasowy dotyczy jedynie flagowej serii.

Nie wiemy więc, jak to będzie wyglądało w przypadku pozostałych serii Samsunga, ponieważ gigant nie wspomniał nie tylko o bardziej budżetowych modelach, ale przede wszystkim o zeszłorocznych składanych Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. W dodatku należy mieć na uwadze, że ta oś czasu może dotyczyć jedynie rynku koreańskiego, choć gigant zazwyczaj stosuje podobny harmonogram na całym świecie, więc można być dobrej myśli.

Dokładny plan wdrażania stabilnego One UI 7 na wszystkich kompatybilnych urządzeniach powinien pojawić się pod premierze serii Galaxy S25 lub nawet na samym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Impreza odbędzie się już jutro, więc spodziewamy się, że długo na szczegóły nie będziemy musieli czekać. Chociaż do tej pory wyciekło kilka informacji dotyczących funkcji Galaxy AI, jutro też poznamy wszystkie przygotowane przez giganta ulepszenia. Warto jednak mieć na uwadze, że nie trafią one do wszystkich modeli. Nawet jeśli wasz smartfon dostanie One UI 7, to niekoniecznie będzie mógł obsługiwać sztuczną inteligencję, zwłaszcza gdy jest to model z niższej półki lub sprzed kilku generacji.