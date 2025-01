Android i iOS mają irytujący problem z wiadomościami RCS, a raczej z ich brakiem

Wiadomości RCS na Androidzie i iOS działają, a potem nagle już nie. O co chodzi?

W zeszłym roku gigant z Cupertino nareszcie przyjął standard wiadomości RCS, który umożliwia nowocześniejszą wymianę wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami Androida i iOS. Dzięki temu zniknęły różnice pomiędzy dodatkowymi opcjami, takimi, jak reakcje na wiadomości, potwierdzenia odczytu, odpowiadanie na konkretne teksty, udostępnianie wysokiej jakości multimediów i wiele więcej. Standard RCS, choć dużo lepszy od SMS-ów i MMS-ów, wciąż nie jest idealny, bo brakuje mu międzyplatformowego szyfrowania, ale nad tym trwają już prace. Tymczasem teraz Apple i Google mają jednak inne zmartwienie, bo użytkownicy zaczęli skarżyć się na bardzo irytujący błąd występujący podczas konwersacji pomiędzy systemami obu firm.

Czytaj też: Apple rozwija CarPlay. Nowa wersja wprowadzi obsługę widżetów

Jeden z użytkowników Reddita opisał problem, pojawiający się podczas wysyłania wiadomości tekstowych do swojej żony. Po tym, jak Kaaji1359 przeszedł z Pixela 6 Pro na Pixela 9 Pro, a jego żona z iPhone’a 13 Pro na iPhone’a 16 Pro, ich wiadomości nagle przestały obsługiwać RCS. Na początku, przez około miesiąc, wszystko działało dobrze, jednak później nastąpił samoistny powrót do starszego standardu SMS. Nie pomogła nawet zmiana operatora, co sugeruje, że wina nie leży po stronie operatora. Próby ponownego uruchomienia iPhone’a żony pomogły na jakieś 20 minut, ponieważ po tym czasie wiadomości tekstowe znów zmieniły się z RCS na SMS.

Czytaj też: Galaxy S25 Slim i iPhone 17 Air połączy smukła konstrukcja i równie kiepska bateria

Nie jest to odosobniony przypadek, bo wkrótce inne osoby także zaczęły skarżyć się na ten błąd, zauważany na takich modelach, jak Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9 Pro, seria Pixel 6, Pixel 8a i Pixel 8. Z ich wpisów wynika, że problem pojawiał się mimo tego, że obie strony miały łączność danych, wymaganą do obsługi RCS. Wina więc nie leży także i po tej stronie. O co więc chodzi? Nie wiadomo. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że tymczasowym rozwiązaniem zdaje się ponowne uruchomienie iPhone’a, wina może leżeć po stronie Apple’a.

Czytaj też: Tak będzie wyglądał iPhone SE 4. Jak Wam się podoba?

Na razie, dopóki obaj giganci nie wypowiedzą się na ten temat, możemy jedynie spekulować. Nie ma również dobrego rozwiązania, ale poszczególni użytkownicy dają rady, co pomogło (zwykle tymczasowo) w ich przypadku. Oprócz restartowania iPhone’a wspominają o wyłączeniu opcji powrotu do SMS, gdy RCS/zasięg danych jest niedostępny. Można również zresetować na iPhone’ach ustawienia sieciowe (Ustawienia > Ogólne > Transfer lub Resetuj telefon > Resetuj > Resetuj ustawienia sieciowe).