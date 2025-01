Tak będzie wyglądał iPhone SE 4. Jak Wam się podoba?

iPhone SE 4 – nowoczesność, ulepszenia i cena, która zachwyci wszystkich fanów marki

2025 rok może być naprawdę ciekawym rokiem, jeśli chodzi o smartfonowe premiery Apple’a. Z jednej strony w ofercie ma pojawić się zupełnie nowy model, który zastąpi iPhone’a Plus. iPhone 17 Air cechować się będzie smukłą konstrukcją, znacznie cieńszą niż jakikolwiek inny wydany do tej pory smartfon producenta. O ile jednak ten nowy członek głównej serii faktycznie wydaje się interesujący, o tyle blednie w porównaniu z nadchodzącym budżetowcem Apple’a. W zasadzie… jak na razie zapowiada się po prostu na jego cieńszą wersję, bo tak samo, jak iPhone SE 4, tak i model Air ma dostać pojedynczy aparat, nowy chipset i kilka innych zmian. Tylko że to wszystko oferowane będzie w znacznie wyższej cenie.

Tymczasem iPhone SE 4, przynajmniej na podstawie plotek, wygląda jak smartfon, który z miejsca stanie się hitem sprzedażowym. Przede wszystkim Apple w końcu unowocześni jego konstrukcję, bazując na iPhone 14. Oznacza to koniec z topornymi, szerokimi ramkami u góry i u dołu wyświetlacza. Tak, wiąże się to również z rezygnacją z Touch ID, a nową metodą weryfikacji biometrycznej stanie się Face ID, umieszczone razem z aparatem do selfie w notchu. Ten jeden szczegół może się niektórym osobom nie podobać, ale spójrzmy prawdzie w oczy, dla linii SE będzie to gigantyczna zmiana. Konstrukcja zyska ponadto płaskie ramki i prawdopodobnie nieco inną wyspę aparatu, przypominającą raczej to, co znamy z tegorocznego iPhone’a 16, choć wciąż z pojedynczym sensorem.

Na szczęście aparat też zostanie ulepszony, oferując nie 12 Mpix, a 48 Mpix. Przednia kamerka zwiększy natomiast rozdzielczość z 7 Mpix do 12 Mpix. Skoro Apple pozbędzie się szerokich ramek, ekran też się zwiększy, choć tutaj warto pamiętać, że powiększenie obejmie ogólnie całą konstrukcję. iPhone SE 4 zostanie bowiem wyposażony w 6,06” panel OLED z odświeżaniem 60 Hz i jasnością szczytową 800 nitów. Wymiary urządzenia mają wynosić 147,7 x 71,5 x 7,7 mm, czyli tyle samo, co w iPhonie 14.

iPhone SE 2022

Sercem kolejnego budżetowca będzie układ A18, znany nam już z tegorocznego iPhone’a 16. Wspierać go ma 8 GB pamięci RAM i minimum 128 GB pamięci masowej. Nowy procesor i większa ilość RAM-u są konieczne, by smartfon mógł obsługiwać Apple Intelligence. Na tym oczywiście ulepszenia się nie skończą, ponieważ bateria urośnie do 3279 mAh i chociaż ładowanie 20W (przy pomocy USB-C, nie Lightning) raczej nie przyspieszy, to pojawi się przynajmniej obsługa ładowania bezprzewodowego MagSafe (Qi2) o mocy 15 W. Wspomina się również o autorskim modemie 5G Apple’a, obsłudze Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i UWB (U1).

Tak naprawdę iPhone SE 4, jeśli powyższe szczegóły okażą się prawdziwe, może mocno namieszać w ofercie Apple’a, kanibalizując iPhone’a 16. Jasne, smartfon nie będzie miał podwójnej konfiguracji aparatu i Dynamic Island, jednak te braki będzie rekompensowała odpowiednio niższa cena. Wcześniej wspominano, że kolejny SE ma kosztować od 499 lub 549 dolarów (~2000/2200 zł), jednak według najnowszych plotek Apple może nawet nie przekroczyć progu 500 dolarów za najsłabszą konfigurację. Byłoby to zaskakujące, biorąc pod uwagę ogrom ulepszeń, ale źródła podają, że wynikać ma to m.in. z wykorzystania własnych chipów, co znacząco zmniejszy koszty produkcji.

iPhone SE 4 powinien zadebiutować w pierwszej połowie 2025 roku i jeśli raport o cenie się nie myli, gigant z Cupertino będzie miał w kieszeni sprzedażowy hit, który może przyćmić iPhone’a 17 Air.

[Aktualizacja] iPhone SE 4 pozuje na rzeczywistych zdjęciach

W końcu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, prezentujące nową konstrukcję iPhone’a SE 4 (lub iPhone’a 16E, jak twierdzą niektórzy). Patrząc na zmieniony wygląd, od razu nasuwa się na myśl iPhone 4, ale w nowocześniejszej formie. Mamy tu potwierdzenie dotychczasowych przecieków, wspominających o płaskich ramkach i ogólnej modernizacji projektu. Z racji, że mamy tutaj do czynienia z rzeczywistymi modelami, ciężko oszacować ich rozmiar, jednak pewne jest, że smartfon urośnie. Widzimy też dwa warianty kolorystyczne, jednak można się spodziewać, że Apple doda też jakąś wersję z mocniejszym kolorem, np. czerwonym, jak to było u poprzedników.

Drugi obraz przedstawia bok urządzenia, na którym widać tradycyjny przełącznik wyciszenia, przyciski głośności i gniazdo karty SIM. Nie mamy ujęcia na dół, by potwierdzić obecność USB-C, ale ze względu na unijne prawo, Apple nie bardzo już może wrócić do portu Lightning. Byłoby to zresztą bezsensownym działaniem. Ogólnie iPhone SE 4 prezentuje się dobrze, choć myślę, że przydałaby się tu wyspa aparatu w kształcie pigułki, zamiast pozbawionego w ogóle żadnego modułu sensora. Takie podejście widać na renderach wyżej i przez wzgląd na nowy projekt wyspy w iPhonie 16, byłoby to spójniejsze z serią.