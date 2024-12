Now Bar w One UI 7 to takie Dynamic Island, ale w stylu Samsunga

Now Bar jest jednym z elementów definiujących interfejs One UI 7 – twierdzi Samsung

Wzajemne wpływy gigantów technologicznych są widoczne na każdym kroku, więc fakt, że południowokoreańska firma postanowiła zainspirować się elementem znanym z iPhone’ów, nikogo nie dziwi. Now Bar jest więc własną interpretacją Dynamic Island, który „nadaje personalizacji nowe znaczenie, płynnie integrując codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady”. Zapewne, by odróżnić się od Apple’a, Samsung umieścił nowy pasek na środku dolnej części blokady, dając nam dostęp do wielu funkcjonalności bez odblokowania urządzenia.

Wyobraź sobie, że będąc w Seulu pakujesz się na wycieczkę do San Jose w Kalifornii. W międzyczasie smartfon wyświetli propozycję utworzenia folderu z niezbędnymi aplikacjami przyspieszając dostęp do informacji. Będziemy na przykład wiedzieć, kiedy wyruszyć do terminalu, by nie spóźnić się na samolot. AI zaproponuje nawet listę utworów muzycznych, by uprzyjemnić Ci długi lot – tłumaczy Samsung.

Cóż, powiadomienia o czasie wyjazdu na lotnisko to żadna nowość na urządzeniach z Androidem, bo Google robi to od wielu lat na różnych urządzeniach, ale Samsung najwyraźniej chciał mieć swój sposób na to. Wzmianka o wyselekcjonowanej playliście jest interesująca, chociaż nie wiadomo, z jakiej aplikacji muzycznej będzie korzystał One UI 7.

Now Bar ma płynnie integrować codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady. Posiadacze urządzeń Galaxy będą mogli przy jego pomocy kontrolować multimedia, zaplanować trening czy uzyskać wskazówki dojazdu. Pasek będzie również „punktem dostępu do najbardziej kompleksowych i wnikliwych doświadczeń w historii” na urządzeniach Galaxy. Z poziomu paska uzyskamy też dostęp do prognozy pogody, a jedyne co trzeba będzie zrobić, to przesunąć palcem. Ponadto na koniec każdego dnia pasek Now Bar pomoże nam „przeżyć najważniejsze wydarzenia na nowo”.

Przy okazji Samsung opisał też rozwiązanie Personal Data Engine, „potężny postęp w zakresie prywatności, który zapewnia ochronę danych osobowych na urządzeniu i w wielu aplikacjach”. Dane są przechowywane w bezpiecznej przestrzeni, chronionej kluczem szyfrującym zarządzanym przez Knox Vault, tę samą zaufaną platformę, która zabezpiecza dane biometryczne użytkowników. Wspomniano też o kryptografii postkwantowej, która w przyszłości ma zapewnić większą ochronę danych przed rosnącymi zagrożeniami związanymi z obliczeniami kwantowymi.