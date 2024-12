OnePlus 12 dostaje kolejną aktualizację OxygenOS 15. Na pokładzie ulepszenia i nowe funkcje

OnePlus 12 z całkiem sporą dawką nowości

Chiński producent całkiem dobrze wkroczył w proces wdrażania OxygenOS 15 i najnowszego Androida. Nie jest to oczywiście tempo Apple’a, choć z drugiej strony – zapowiadane podczas premiery funkcje AI trafiają w ręce użytkowników zdecydowanie sprawniej niż w iOS 18. Tak czy inaczej, w przerwach między wydawaniem stabilnej nakładki dla kolejnych modeli, OnePlus wprowadza też kolejne zmiany dla niektórych już zaktualizowanych modeli, skupiając się przede wszystkim na OnePlus 12, który w większości regionów wciąż pozostaje urządzeniem flagowym. Obecnie OxygenOS 15.0.0.404 dla OnePlus 12 wdrażany jest stopniowo w Indiach, gdzie ma charakter przyrostowy – najpierw udostępniana jest określonej liczbie użytkowników, by następnie dotrzeć do wszystkich w kolejnych dniach. Chociaż nie ma jeszcze informacji na temat wydania dla innych regionów, to raczej tylko kwestia czasu.

Czytaj też: Galaxy S24 Ultra ma paskudny problem z ekranem

Aktualizacja wprowadza przede wszystkim trzy zintegrowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które przydadzą się podczas pisania:

AI Reply sugeruje odpowiedzi na podstawie kontekstu czatu, dzięki czemu odpowiedzi są bardziej naturalne i zależne od kontekstu.

AI Check pomaga korygować gramatykę, pisownię, interpunkcję i literówki.

AI Rewrite umożliwia bezproblemową modyfikację tekstu poprzez wydłużanie, skracanie lub zmianę stylu pisania.

Czytaj też: Czekasz na Galaxy S25 Slim? Mamy bardzo złą wiadomość

Kolejne zmiany zauważymy w aparacie, gdzie pojawią się nowe filtry o nazwach Fresh, Emerald i Clear, dostępne w trybach Photo i Portrait. Aktualizacja umożliwi ponadto dodawanie niestandardowego znaku wodnego do zdjęć. Natomiast w Kalendarzu użytkownicy OnePlus 12 dostają widżety śledzenia urodzin, rocznic oraz widżet odliczania, który pomoże np. podczas przygotowań do imprezy, zwiększając naszą produktywność i organizację. Optymalizacje po stronie systemu mają poprawić stabilność i wydłużyć czas pracy w określonych scenariuszach. W Alertach na żywo OnePlus dodał opcję wyświetlania stanu latarki i informacje o ładowaniu, a w Pływających oknach poprawiono zarządzanie, by można było je przeciągać i płynnie przełączać się na tryb pełnoekranowy, co również wpłynie pozytywnie na produktywność i zapewni sprawniejszą pracę.

Czytaj też: iPhone 17 Air — ile Apple każe nam zapłacić za ten model?

Aktualizacja zintegrowana jest z grudniowym pakietem poprawek zabezpieczeń, co zwiększy ogólne bezpieczeństwo urządzenia. Oprócz tego poprawiono też stabilność i zgodność komunikacji bezprzewodowej oraz naprawiono problemy z wyświetlaniem ikon na pasku stanu i opóźnieniami w niektórych sytuacjach.