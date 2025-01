Apple rozwija CarPlay. Nowa wersja wprowadzi obsługę widżetów

Co z CarPlay 2.0?

Jeszcze w grudniu 2023 roku Apple zapowiadał nową generację CarPlay, mającą zadebiutować w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Firma chwaliła się współpracą z takimi renomowanymi markami jak Porsche i Aston Martin, obiecując wiele zmian. Podczas WWDC 2024 pokazano nawet zapowiedź tego, czego powinniśmy się spodziewać. Do systemu dodano narzędzia do dostosowywania interfejsu do własnych upodobań, obiecując pulpit, który wygląda i działa dokładnie tak, jak chcemy, z danymi, których najbardziej potrzebujemy. Co najważniejsze, wszystkie te elementy mają być możliwe do dostosowania – Ben Crick, projektant interfejsu użytkownika Apple CarPlay, przedstawił obraz systemu, który płynnie dostosowuje się do różnych rozmiarów i konfiguracji ekranów.

Jak dobrze wiemy, CarPlay 2.0 nie zadebiutował w 2024 roku i jak na razie nie wiadomo, kiedy Apple wyda nową generację, bo od czerwca właściwie nic na ten temat nie słyszeliśmy, a przynajmniej nie z oficjalnych źródeł. Co jakiś czas do sieci trafiały raporty, choć i tych nie było jakoś przesadnie dużo. Najnowszy należy do tych konkretniejszych, bo pokazuje nam zrzuty ekranu interfejsu z nowymi widżetami, bardzo podobnymi do tego, co znamy z iPadOS i iOS.

Jak możecie zauważyć powyżej, kierowcy będą mogli personalizować swój pulpit, wyświetlając istotne informacje i często używane aplikacje, wszystko to zgodnie z zapewnieniami z WWDC 2024. Przy dobrej organizacji, użytkownik będzie mógł rzucić okien na ekran samochodu i od razu zobaczyć wszystkie najważniejsze aktualności, takie jak pogoda, wydarzenia w kalendarzu czy powiadomienia.

Dostosowanie ma obejmować możliwość wyboru spośród różnych stylów widżetów, z opcjami prostokątnymi lub kwadratowymi. Chociaż wyciekłe zrzuty ekranu przedstawiają tradycyjny prostokątny ekran, to CarPlay 2.0 ma sięgać znacznie dalej. Apple przewiduje, że CarPlay przejmie cały panel, z systemem informacyjno-rozrywkowym i podstawowymi funkcjami pojazdu, takimi jak prędkościomierz i klimatyzacja.

Wynika z tego, że CarPlay 2.0 ma być naprawdę dużą aktualizacją, zmieniającą bardzo wiele. Apple zamierza przenieść na deskę rozdzielczą trochę z możliwości iPhone’a, przynajmniej w zakresie personalizacji i elastyczności. Dzięki temu będzie zachowany spójny projekt, co dla giganta jest szczególnie ważne. Jedynym problemem zdaje się sama premiera, bo jak na razie na ten temat firma milczy.