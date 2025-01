Tegoroczne Apple Watch zyskają świetne funkcje monitorowania zdrowia, ale na tym nie koniec

Flagowe Apple Watch zyskają kilka istotnych ulepszeń. Najwięcej dostanie model Ultra

W 2024 roku świętowaliśmy dziesiątą rocznicę wprowadzenia na rynek Apple Watch. Z tej okazji spodziewaliśmy się, że gigant z Cupertino zafunduje jakieś wielkie zmiany, jak to miało miejsce w przypadku iPhone’ów. Niestety tak się nie stało, co trochę nas zawiodło, ponieważ większość nowości pojawiła się na smartwatchach za pośrednictwem watchOS 11. W dodatku gigant pominął nawet generację Watch Ultra, więc jesienna premiera zegarków była raczej dość nudna. Wydaje się jednak, że w tym roku podobnego rozczarowania nie doświadczymy, bo ulepszeń ma być naprawdę sporo.

Prawie każdego roku Apple wprowadza nowe funkcje związane ze zdrowiem, aby monitorować funkcje organizmu użytkowników i w zeszłym roku takową było wykrywanie bezdechu sennego. Kolejnym krokiem ma być natomiast wykrywanie nadciśnienia krwi, które zawita na pokładzie Apple Watch Series 11 i Apple Watch Ultra 3. Choć zegarki nie będą zapewniać dokładnych odczytów (tak samo, jak przy monitorowaniu temperatury ciała), to mają wysyłać alerty w sytuacjach, gdy ciśnienie krwi jest zbyt wysokie. Oczywiście Apple Watch nie zastąpi medycznego ciśnieniomierza, ale przez to, że cały czas będziemy mieli go ze sobą, umożliwi lepszą kontrolę nad stanem organizmu.

Na tym nie koniec, bo gigant z Cupertino zamierza dodać nowości dla swojego najbardziej wytrzymałego zegarka. Apple Watch Ultra 3 ma zyskać obsługę 5G RedCap i łączności satelitarnej. Pierwsza z funkcji – 5G RedCap lub Reduced Capability – to lekka wersja standardu 5G, zużywająca mniej energii i mniej kosztowna. To ulepszenie z 4G, które jednocześnie jest lepiej dostosowane do urządzeń typu smartwatch. Kwestia oszczędności energii jest tutaj bardzo istotna, bo to model przewidziany do pracy w ekstremalnych warunkach, a w takowych użytkownik nie zawsze może mieć możliwość częstego ładowania urządzenia.

Obsługa łączności satelitarnej jest już od kilku lat dostępna na iPhone’ach i wielokrotnie słyszeliśmy, że funkcja ta pozwoliła uratować życie użytkownikom w sytuacjach, gdy byli poza zasięgiem siedzi. Wyposażenie Apple Watch Ultra 3 w ten typ łączności umożliwi mu większą autonomię, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo posiadaczy zegarków, bo nawet gdy stracą telefon, będą mogli skontaktować się z rodziną lub służbami ratunkowymi z poziomu swojego smartwatcha.