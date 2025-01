Kolejny Nothing Phone zbliża się do premiery. Szykuje się kolejny solidny średniak

Co szykuje dla nas Nothing?

Choć z niecierpliwością wyczekujemy na debiut flagowca od Nothing, którym ma być właśnie Phone (3), to wcześniej producent poszerzy swoją ofertę o dwa inne urządzenia z niższej półki. Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Plus powinny zadebiutować na początku marca i w ostatnich tygodniach oba modele były tematem kilku przecieków. Najnowszy z nich ujawnia nam kluczowe specyfikacje oraz funkcje modelu 3a, dając nam jaśniejszy obraz tego, czego powinniśmy się po nim spodziewać. Jak już przyzwyczaił nas Nothing – będzie solidnie.

Jak wynika z raportu, Nothing Phone (3a) zostanie wyposażony w całkiem spory, bo 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Z przodu znajdziemy też 32-megapikselową kamerkę do selfie, natomiast tylna konfiguracja będzie obejmować 50-megapikselowy aparat główny z OIS, 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 50-megapikselowy teleobiektyw. Jak widać, w porównaniu do Phone (2a) nastąpi pogorszenie w zakresie modułu ultraszerokokątnego, jednak na uwagę zasługuje dodanie teleobiektywu.

Sercem urządzenia ma być wykonany w 4nm procesie technologicznym procesor Snapdragon 7s Gen 3, wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAN i 256 GB pamięci masowej. Urządzenie będzie działać pod kontrolą Androida 15 z nakładką Nothing OS 3.1. Jeśli chodzi o zasilanie, tutaj powinniśmy oczekiwać baterii 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego z mocą 45 W. Opcje łączności mają obejmować 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC.

Nothing udostępniło plakat z datą nadchodzącego wydarzenia, zaplanowanego na 4 marca. Jak widać powyżej, widać na nim coś, co wygląda na zarys wyspy aparatów. Poprzednie generacje modeli z serii (a) oferowały nam poziomą wyspę aparatu, co trochę daje do myślenia. Możliwe więc, że producent szykuje pewne zmiany w projekcie swoich średniaków lub nasze przewidywania nie są całkowicie trafne. Śledząc plotki związane z działaniami Nothing, wiemy, że w przygotowaniu jest też model flagowy – Nothing Phone (3) – którego poprzednicy cechowali się właśnie pionową wyspą w kształcie pigułki. Jest szansa, że producent w marcu wprowadzi jednak model z wyższej półki lub premiera będzie znacznie bogatsza i oprócz dwóch średniaków zobaczymy również urządzenie z wyższej półki. Są to oczywiście tylko spekulacje, ale kolejne tygodnie powinny przynieść nam więcej odpowiedzi.