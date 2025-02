Seria Nothing Phone (3a) coraz bliżej. Co o niej wiemy?

Co szykuje dla nas Nothing?

Choć z niecierpliwością wyczekujemy na debiut flagowca od Nothing, którym ma być właśnie Phone (3), to wcześniej producent poszerzy swoją ofertę o dwa inne urządzenia z niższej półki. Nothing Phone (3a) i Phone (3a) PPro powinny zadebiutować na początku marca i w ostatnich tygodniach oba modele były tematem kilku przecieków. Najnowszy z nich ujawnia nam kluczowe specyfikacje oraz funkcje modelu 3a, dając nam jaśniejszy obraz tego, czego powinniśmy się po nim spodziewać. Jak już przyzwyczaił nas Nothing – będzie solidnie.

Czytaj też: Naprawa ekranu w Galaxy S25 będzie tańsza. A co z pozostałymi naprawami?

Jak wynika z raportu, Nothing Phone (3a) zostanie wyposażony w całkiem spory, bo 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Z przodu znajdziemy też 32-megapikselową kamerkę do selfie, natomiast tylna konfiguracja będzie obejmować 50-megapikselowy aparat główny z OIS, 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 50-megapikselowy teleobiektyw. Jak widać, w porównaniu do Phone (2a) nastąpi pogorszenie w zakresie modułu ultraszerokokątnego, jednak na uwagę zasługuje dodanie teleobiektywu.

Czytaj też: Kupujesz Galaxy S25 Ultra? Lepiej od razu zaopatrz się w dobre etui ochronne

Sercem urządzenia ma być wykonany w 4nm procesie technologicznym procesor Snapdragon 7s Gen 3, wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAN i 256 GB pamięci masowej. Urządzenie będzie działać pod kontrolą Androida 15 z nakładką Nothing OS 3.1. Jeśli chodzi o zasilanie, tutaj powinniśmy oczekiwać baterii 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego z mocą 45 W. Opcje łączności mają obejmować 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC.

[Aktualizacja] Przeciek przybliża nam szczegóły specyfikacji Nothing Phone (3a) i (3a) Pro

Jak to zwykle bywa, im bliżej premiery, tym więcej mówi się o specyfikacji. Nie inaczej jest w przypadku nadchodzących nowości od Nothing. Zgodnie z tym, co ujawnia nam kolejny przeciek, Phone (3a) i Phone (3a) Pro będą miały wiele wspólnych cech. Zalicza się do nich 6,72-calowy ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, procesor Snapdragon 7s Gen 3, bateria 5000 mAh oraz klasa odporności IP64. Również w obrębie aparatów nie zabraknie podobieństw, bo oba modele zostaną wyposażone w 50-megapikselową jednostkę główną oraz 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Czytaj też: Galaxy S25 z kolejnym problemem. Tym razem szwankuje ładowanie

W tym kontekście trudno nie zastanawiać się, na czym w takim razie polega różnica pomiędzy urządzeniami? Sprowadza się ona do trzeciego aparatu, którego dotychczas Nothing nie oferowało w żadnym swoim smartfonie. Tymczasem seria Nothing Phone (3a) zaoferuje nam dodatkowy teleobiektyw w obu modelach – 2x w podstawowym i 3x w Pro. Przeciek przybliża nam bardziej specyfikację właśnie modelu Pro, w którym teleobiektyw będzie zapewniał 3-krotny zoom optyczny, wykorzystując sensor Sony Lytia LYT-600 1/1.95″. Nie znamy niestety rozdzielczości matrycy, jednak powinna być ona większa niż w podstawowym Phone (3a). Na szczęście do premiery pozostało niewiele czasu, więc już niedługo wszystkiego się dowiemy.