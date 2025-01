Aktualizacja One UI 7 dla starszych smartfonów Galaxy może się opóźnić?

Co z One UI 7 dla starszych urządzeń Samsung Galaxy?

W 2023 roku pierwsza publiczna beta One UI 6 została udostępniona w sierpniu dla serii Galaxy S23, natomiast stabilne wydanie zostało ukończone do końca roku, by w styczniu 2024 r. zaprezentować nam One UI 6.1. Było to zgodne ze stałym cyklem wydawniczym giganta, jednak Galaxy AI – pakiet funkcji sztucznej inteligencji – trochę w tym zamieszał. Świetnym przykładem była aktualizacja One UI 6.1.1. Ta iteracja w poprzednich latach wydawana była razem ze składakami i skupiała się w zasadzie tylko na optymalizacjach pod kątem tych właśnie urządzeń. W zeszłym roku Samsung wprowadził w niej wiele zmian, które zostały udostępnione szerszej liczbie modeli.

Trudno powiedzieć, czy właśnie z tego powodu zaszły zmiany w harmonogramie wydania One UI 7, ale fakt pozostaje faktem, że pierwsza beta nakładki trafiła do użytkowników dopiero na początku grudnia, czyli ponad trzy miesiące później niż poprzednia generacja. Nie jest to na pewno wynikiem premiery Androida, ponieważ „czternastka” i „piętnastka” debiutowały w stabilnej wersji odpowiednio w październiku 2023 i 2024 roku, nic się w tej kwestii nie zmieniło i ciężko szukać tu winnego po stronie Google’a, także w przypadku wersji deweloperskich.

One UI 7 w wersji beta dostępny był jedynie dla posiadaczy modeli z serii Galaxy S24. Oczywiście nakładka będzie też obecna na pokładzie tegorocznych flagowców, gdy te trafią do sprzedaży. Nas jednak bardziej interesuje los starszych urządzeń – ex-flagowców Galaxy S23, S22 i S21 oraz modeli z niższych półek. Plotki na ten temat krążą od dłuższego czasu, ale Samsung wciąż nie ujawnił żadnych oficjalnych informacji, więc właściciele tych sprzętów nie wiedzą, na czym stoją.

Wiele osób zwraca uwagę, że południowokoreański gigant tak mocno skupił się na rozwoju sztucznej inteligencji we flagowcach, jednocześnie opóźniając rozwój oprogramowania dla starszych i tańszych urządzeń. Oczywiście możliwości Galaxy AI są imponujące i Samsung będzie miał nam wiele do pokazania w ramach następnych aktualizacji, jednak nie może zapominać też o sprzętach słabszych i flagowcach z poprzednich generacji, które nie będą w stanie podołać najnowszym rozwiązaniom. Firma na razie milczy i pozostaje nam poczekać na harmonogram wdrożenia One UI 7 dla starszych urządzeń, choć nie wiemy, kiedy takowy się ukaże.