Samsung aktualizuje One UI 7 na Galaxy S24. Niestety, to wciąż wersja beta

One UI 7 beta 4 jest już wdrażana na smartfonach Galaxy S24

Trudno nie odnieść wrażenia, że z powodu Galaxy AI Samsung mocno namieszał w harmonogramie wydań swojej nakładki. Jeszcze przy One UI 6.1 trzymał się wcześniejszego planu, ale już podczas wydawania One UI 6.1.1 pojawiły się zmiany, bo poprawka zwykle rezerwowana dla składaków, została udostępniona znacznie szerzej. Potem spodziewaliśmy się pierwszej bety One UI 7 w okolicach sierpnia/września, jednak ostatecznie dostaliśmy ją na początku grudnia, a w testach mogli wziąć udział jedynie właściciele serii Galaxy S24. Następne rozczarowanie czekało nas po premierze tegorocznych flagowców, bo wbrew oczekiwaniom użytkowników, stabilne wydanie nakładki dla starszych urządzeń nie zostało ogłoszone.

Zamiast tego Samsung po prawie miesiącu wydał kolejną wersję beta, wciąż tylko dla swoich ex-flagowców. Niedawny przeciek już nas na to przygotował, ale wciąż ciężko nie czuć rozczarowania w związku z dużymi opóźnieniami. Podczas gdy Galaxy S25 otrzymały swoją pierwszą aktualizację, użytkownicy Galaxy S24 muszą dalej zadowalać się jedynie wersją testową. Wersja Beta 4 One UI 7 wprowadza różne poprawki błędów i ulepszenia stabilności, a także nowe filtry AI dla aparatu, format wideo LOG i sporo innych usprawnień.

Warto zaznaczyć, że na razie One UI 7 Beta 4 jest wdrażana dopiero w Korei Południowej i to na podstawowym Galaxy S24. Nie powinno jednak minąć dużo czasu, zanim dotrze na pozostałe smartfony z serii, a potem również na kolejne rynki. Przy ogłaszaniu pierwszej wersji testowej Polska znalazła się wśród krajów, które dostały ją najszybciej, więc mamy nadzieję, że teraz również tak będzie. Wspomniana aktualizacja waży 1,4 GB, dlatego dobrze jest przed jej pobraniem naładować telefon.

Przy okazji takich wieści trudno znów nie zastanowić się, kiedy pojawi się stabilna wersja One UI 7. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej przeciekiem, oprócz właśnie wydanej beta 4, czekają nas jeszcze dwie takie aktualizacje, a ostatnia z nich zostanie udostępniona w kwietniu, na krótko przed stabilnym wydaniem. Ciekawi nas, czy tak będzie wyglądał nowy harmonogram firmy, czy może to jedynie jednorazowe opóźnienia. Trudno nie czuć rozczarowania, bo do tej pory Samsung należał do tych producentów, którzy najszybciej zaczynali udostępniać kolejne wersje nie tylko swojej nakładki, ale też nowego Androida.

Nie można przecież zapominać, że właściciele smartfonów Galaxy wciąż korzystają z Androida 14, podczas gdy wiele modeli od chińskich producentów już dawno działa pod kontrolą nowszej wersji. W dodatku Google intensywnie pracuje nad „szesnastką” i może się okazać, że w tym roku to Samsung najpóźniej zaktualizuje swoje smartfony, a to się klientom bardzo nie spodoba. Uprzywilejowani są jedynie właściciele tegorocznych flagowców, które trafiły na rynek z One UI 7. Możliwe też, że nakładka zadebiutuje też w nadchodzących średniakach z serii Galaxy A.