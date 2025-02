Kiedy One UI 7 trafi na starsze modele Samsunga? Mamy nowe informacje

Beta One UI 7 trafi do składaków?

Najnowsza wersja nakładki Samsunga jest naprawdę dużą aktualizacją, która wprowadza szereg zmian, nowe opcje personalizacji, kolejne funkcje oraz więcej sztucznej inteligencji, choć jak wiadomo, te ostatecznie trafią tylko na pokład najmocniejszych urządzeń z portfolio producenta. Ponadto nie można zapominać, że One UI 7 oparty jest na Androidzie 15, więc dotychczasowe – kolosalne wręcz – opóźnienia pozbawiają jednocześnie użytkowników dostępu do najnowszej wersji oprogramowania od Google. Do tej pory południowokoreański gigant był jednym z tych producentów, którzy aktualizowali swoje sprzęty najsprawniej, tymczasem może się okazać, że zanim stabilna wersja One UI 7 trafi do wszystkich, system Android 16 będzie już dostępny.

Jak już wspomniałam, beta nakładki jest dostępna od grudnia tylko na modelach z serii Galaxy S24. Niedawno jej właściciele mogli już pobrać czwartą aktualizację, a zaraz po niej dodatkową wersję, choć wciąż trudno powiedzieć, czy była to poprawka, czy ekspresowe kolejne wydanie. Tak czy inaczej, do tej pory Samsung nie zapewnił dostępu do wersji beta dla innych modeli, co może się wkrótce zmienić. Znany leaker Tarun Vats zauważył bowiem na serwerach testowych dla Europy i Indii kompilacje beta One UI 7 dla modeli Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, czyli zeszłorocznych składaków.

Ponadto znalazł też dedykowane strony na forum programu One UI beta właśnie dla tych modeli, co zdaje się jasno wskazywać, na rychłe rozszerzenie testów właśnie na te dwa składane urządzenia. Co prawda wciąż nie wiemy, kiedy Samsung zdecyduje się otworzyć program dla właścicieli Z Fold 6 i Z Flip 6, ale zapewne stanie się to niedługo. Wspomniane strony na razie są puste, ale to akurat nie dziwi – zapełnią się, gdy beta zostanie wdrożona.

Opóźnienia w wydaniu stabilnej wersji One UI 7 mocno irytują właścicieli urządzeń Samsunga i naprawdę ciężko się temu dziwić. W przypadku One UI 6, pierwsza beta była dostępna już w sierpniu, natomiast stabilna nakładka trafiała do użytkowników jeszcze przed końcem roku, dzięki czemu w pierwszym kwartale mogli już instalować kolejną dużą aktualizację. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co w tej generacji poszło nie tak. Owszem, logiczne wydaje się, że producent chciał zmienić harmonogram, by nowe funkcje Galaxy AI trafiały do nas wraz z głównym wydaniem, ale jak wiemy, One UI 7 już na Galaxy S25 jest, a stabilnej wersji jak nie było, tak nie ma nadal. Pozostaje też wspomniana kwestia Androida 15, na którego też czekają użytkownicy Samsunga. Zgodnie z raportami, na ostateczną aktualizację na Galaxy S24 i składakach trzeba będzie poczekać do kwietnia, później będzie rozszerzana na kolejne urządzenia.