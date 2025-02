Recenzja Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Król opłacalności czy przeciętny budżetowiec z aspiracjami?

Co w pudełku? Unia Europejska zabrała ładowarkę, ale Xiaomi dalej daje więcej

Kwestia tego, co znajdziemy w pudełku ze smartfonem, stała się zdecydowanie mniej ekscytująca — największym skarbem zawsze była ładowarka, z której zrezygnowały takie firmy jak Apple czy Samsung, ale chińscy producenci, w tym właśnie Xiaomi, nadal je dawali w zestawie. To była świetna sprawa, bo wbrew pozorom ładowarki potrafią być towarem deficytowym w niektórych domach — teraz jednak UE oficjalnie zakazało dodawania ich do pudełek, więc takowej w zestawie Redmi Note 14 Pro+ 5G nie znajdziemy.

Czytaj też: Polityka aktualizacji dla Redmi Note 14 to jakaś czarna magia. Zapłacisz więcej, będziesz korzystał krócej

Xiaomi dalej jednak dorzuca coś ekstra — wraz z telefonem dostaniemy czarne, gumowe etui ze lśniącym napisem Redmi w lewym dolnym rogu. Do tego w pudełku standardowo znajdziemy całą papierologię, kabel USB-A – USB-C i kluczyk do slotu na kartę SIM. Miło zatem, że jest tu coś więcej, niż w standardowym zestawie.

Design Redmi Note 14 Pro+ 5G. Fioletowe rodzeństwo Xiaomi 14 Ultra

W moje ręce wpadł jednak 14 Pro+ 5G w kolorze Lavender Purple z pleckami z ekoskóry, który od razu skojarzył mi się z Xiaomi 14 Ultra pod względem wyglądu. Jest tu bowiem spora (choć nie tak duża, jak we wspomnianym flagowym i droższym modelu) wyspa aparatów w górnej, centralnej części rewersu smartfona, jest miękkie i przyjemne w dotyku wykończenie z lekkim ścięciem po bokach, są aluminiowe ramki i spory ekran — to wszystko sprawia wrażenie produktu z górnej, a nie średniej półki. Chociaż początkowo inny kolor na bokach plecków trochę mnie kłuło w oczy, to po czasie uważam to za ładny dodatek, pasujący zresztą do srebrnej obramówki wyspy na aparaty. Dodatkowo mały akcent w postaci ściegu prostego oddzielającego kolory ekoskóry bardzo przypadł mi do gustu.

Na dolnej krawędzi smartfona znajdziemy port USB-C oraz slot na kartę SIM (bez miejsca na microSD rozszerzającą pamięć) i jeden z głośników stereo, na prawej krawędzi znajdziemy dwa przyciski, od zasilania i kontrolowania głośności, na górze dwa mikrofony oraz drugi z głośników, za to na lewej krawędzi nic nie ma. Smartfon można odblokować przez skanowanie twarzy, ale jest również czytnik linii papilarnych — ten nie znajduje się jednak na przycisku zasilającym, a pod ekranem. Działa bardzo sprawnie i szybko, bez zarzutów.

Czytaj też: Nowości spod znaku Xiaomi Redmi już w Polsce

Telefon, chociaż prezentuje się dość klasycznie jak na ostatnie urządzenia Xiaomi, to wygląda naprawdę ładnie i jestem fanem tego, w którą stronę wizualnie poszło Xiaomi. Redmi Note 14 Pro+ 5G ma wymiary 162.5 × 74.7 × 8.8 mm i waży lekko ponad 200 gramów, od 205 do 210. To, zgodnie z informacjami ze strony producenta, z jakiegoś powodu zależy od koloru — warianty Midnight Black i Frost Blue ważą 210,14 g, kiedy Lavender Purple — 205,13 g. Mi waga wskazała nawet 203 gramy.

Wyświetlacz w Redmi Note 14 Pro+ 5G. Nie ma się do czego przyczepić

Redmi Note 14 Pro+ 5G może pochwalić się ekranem AMOLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 120 Hz, co przekłada się na ostre i płynne wyświetlanie treści. Na uwagę zasługuje także jego maksymalna jasność — aż 3000 nitów, co znacząco poprawia czytelność w pełnym słońcu. Tutaj jedynie szkoda, że ekran nie dostosowuje się do warunków oświetleniowych tak dobrze, jak w iPhone’ach — robiąc zdjęcia w pełnym słońcu, za każdym razem musiałem ręcznie zwiększać jasność, bo zwyczajnie niczego na ekranie nie widziałem. Pod tym względem True Tone w smartfonach Apple jest absolutnie fenomenalne i korzystając na co dzień właśnie z iPhone’a, dość mocno razi to w oczy w przypadku tego smartfona.

Czytaj też: Seria Redmi Note 14 oficjalnie w Polsce! Pierwsze wrażenia z najdroższego modelu

Warto również wspomnieć, że ekran w Redmi Note 14 Pro+ 5G dba o oczy użytkownika, redukując emisję niebieskiego światła i spełniając normy TÜV Rheinland w zakresie ochrony wzroku. Muszę przyznać, że pierwsze wrażenie po wyciągnięciu smartfona z pudełka było bardzo pozytywne. Telefon ma naprawdę spory ekran o przekątnej 6,67”, a optycznie powiększa go jeszcze fakt, że jest on zakrzywiony. Jeśli mógłbym się do czegoś jeszcze przyczepić, to do grubości ramek — a właściwie dolnej i górnej ramki, które przy dłuższym kontakcie ze smartfonem nieco kłują w oczy. Poza tym trudno się do czegoś przyczepić — 12-bitowa głębia kolorów, kontrast 5 000 000:1, szeroka paleta barw DCI-P3 czy obsługa Dolby Vision sprawia, że kolory są żywe i nasycone, dobrze się ogląda na tym smartfonie filmy czy seriale, a jeśli jesteście fanami mobilnych gier, to również nie powinniście być zawiedzeni. Xiaomi udowadniało już, że potrafi robić dobre ekrany — a nowe Redmi Note’y tylko to potwierdzają.

Do tego mówimy tutaj o wytrzymałości w postaci szkła Corning Gorilla Glass Victus 2 i domyślnie naklejanej folii ochronnej na ekran. Jeśli chodzi o odporność na wodę i pył, to mamy tutaj standard IP68.

Czytaj też: HyperOS 2 dociera do jeszcze większej liczby urządzeń Xiaomi, POCO i Redmi

Bebechy Redmi Note’a 14 Pro+ 5G — jak telefon sprawdza się na co dzień?

Sercem Xiaomi Redmi Note’a 14 Pro+ 5G jest 8-rdzeniowy Snapdragon 7s 3. generacji ze standardowym Adreno GPU. Jeśli chodzi o pamięci, to mamy trzy warianty do wyboru: 8 GB pamięci RAM LPDDR4X +256 GB UFS2.2, 12+256 i 12+512. Recenzowany model to najwyższa specyfikacja — i RAM można rozszerzyć wirtualnie o kolejne 6 GB, ale wszyscy wiemy jak to działa. Wyniki benchmarków możecie zobaczyć poniżej.

3DMark Geekbench 6 Geekbench 6 AnTuTu

Specyfikacja na papierze jest więc dość imponująca i sugeruje jakość nie z najwyższej półki, ale powinno być płynnie i przyjemnie. Redmi Note 14 Pro+ 5G radzi sobie z grami, chociaż łapie lekkie zadyszki przy najbardziej wymagających produkcjach, jednak najważniejsze jest codzienne użytkowanie — a to potrafi czasem nieco rozczarować. Przełączanie się między aplikacjami nie należy do najpłynniejszych. Smartfon czasem potrzebuje chwili, żeby z poziomu ekranu blokady uruchomić aparat — a i samo zrobienie zdjęcia chwilę zajmuje. Na dłuższą metę miałem wrażenie, że Redmi Note 14 Pro+ cały czas ma delikatną czkawkę i coś stoi na przeszkodzie do płynnego i bezproblemowego działania.

Czytaj też: Seria Redmi Note 14 już poza Chinami. Kiedy trafi do Polski?

Warto tutaj jednak wspomnieć o obsłudze eSIM (czego bardzo brakowało mi w POCO F6 Pro) i to jest dla mnie w obecnych czasach absolutna podstawa w każdym smartfonie. Tutaj duży plusik. Jest obecne też NFC, co wydaje się oczywiste, ale nie miał tego na przykład CMF Phone 1. Do tego — jak sama nazwa wskazuje — jest obsługa 5G, a do tego Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6. Na wyróżnienie zasługuje także system chłodzenia, za który odpowiada technologia LiquidCool — Redmi Note 14 Pro+ 5G faktycznie nie grzeje się jak szalony, nawet w wymagających momentach.

Ładowanie i bateria — jest dobrze (jak zawsze u Xiaomi)

Przejdźmy jednak do kwestii baterii i ładowania. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ oferuje baterię o pojemności od 5110 mAh, z obsługą szybkiego ładowania HyperCharge 120W. Według danych Xiaomi, baterie zachowują 80% pojemności po 1600 cyklach ładowania. Na czas pracy na jednym ładowaniu, a przede wszystkim na samo ładowanie, trudno jest więc narzekać — tutaj Xiaomi jak zawsze dostarcza. Naładowanie telefonu od 0 do 100% zajmuje mniej niż 25 minut, co jest świetnym wynikiem.

HyperOS i masa funkcji AI

Smartfony z serii Redmi Note 14 działają na systemie Android 14 z nakładką Xiaomi HyperOS, która zadebiutowała z modelami Xiaomi 14. System ten, który na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina iOS (co dla mnie, jako codziennego użytkownika iPhone’a, jest akurat dość przyjemne i intuicyjne) umożliwia płynne przełączanie między urządzeniami, oferując funkcje takie jak synchronizacja połączeń, przekazywanie aplikacji i transfer odtwarzania. Jest tu również opcja Link to Windows, która pozwala na zintegrowanie smartfona z komputerem.

Czytaj też: Redmi Watch 5 oficjalnie – jeszcze większy ekran i dłuższy czas pracy

Na pokładzie mamy również mamy narzędzia AI — fotograficzne, takie jak AI Erase czy AI Sky (która umożliwia łatwą zmianę tła) oraz AI Image Expansion, czyli możliwość rozszerzenia tła, oraz AI Erase Pro, czyli łatwe usuwanie niechcianych obiektów. Warto także wspomnieć, że seria Redmi Note 14 wprowadza kilka innych funkcji wspieranych przez AI, nie tylko dotyczących zdjęć, takich jak Google Gemini czy Circle to Search.

Aparaty — czy 200 MP i AI stają na wysokości zadania?

Na pleckach Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G znajdziemy:

Aparat główny 200 MP (OIS, ƒ/1,65, łączenie 16 pikseli w jeden duży piksel 2,24 μm, rozmiar matrycy 1/1,4 cala, 7-elementowy obiektyw)

Aparat ultraszerokokątny 8 MP (ƒ/2,2)

Aparat makro 2 MP (f/2,4)

Z przodu znajdziemy za to aparat 20 MP (ƒ/2,2). Tutaj domyślnie włączone jest upiększenie AI, które w dość sztuczny sposób wygładza naszą twarz i sam proponuję to wyłączyć; chociaż co kto lubi. Przejdźmy jednak do tylnych aparatów.

Recenzowany model oferuje 1x, 2x i 4x zoom optyczny, ale cyfrowo możemy przybliżyć nawet trzydziestokrotnie — wtedy jednak zdecydowanie bardziej widać sznyt AI poprzez dość mocno widoczne wygładzanie wszystkich szczegółów. Jak wspominałem w pierwszych wrażeniach, nie od dziś wiadomo, że liczba to nie wszystko. 200 MP, jeszcze ze wsparciem AI, pierwotnie może wgniatać w fotel i sugerować, że jest to kolejny fotosmartfon, na miarę możliwości Xiaomi 14 Ultra czy Huawei Pura 70 Ultra. Prawda jest tu jednak zgoła inna. Aparaty w Redmi Note 14 Pro+ są naprawdę porządne, chociaż widać tutaj dość mocną ingerencję sztucznej inteligencji. Przejawia się to już dość klasycznym dla chińskich telefonów schematem, że zdjęcie oglądane w galerii po jakiejś chwili jest dużo ładniejsze, niż na podglądzie w momencie jego wykonywania. Wiele elementów jest też wygładzanych, co widać szczególnie na zbliżeniu; i to nie tylko 30x, ale nawet już na 4x.

Czytaj też: Xiaomi wprowadzi kilka zmian w globalnej wersji Redmi Note 14. Nie ze wszystkich będziemy zadowoleni

Obiektyw makro, jak sami możecie stwierdzić, jest tutaj zaledwie dodatkiem i raczej nie zrobicie tym smartfonem niezwykle szczegółowych zdjęć małych elementów. Lepiej, chociaż nadal niekoniecznie oszałamiająco wypada aparat ultraszerokokątny 0,6x, który gorzej radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych i więcej możemy znaleźć artefaktów na zdjęciach, które nim zrobimy.

W dobie social mediów, gdzie zdjęcia ogląda się głównie na małych ekranach i publikujemy je często na relacjach, które znikają po 24 godzinach, dla większości użytkowników możliwości aparatu w tym smartfonie będą w pełni wystarczające. Jednak jeśli planujecie edycję w Lightroomie lub traktowanie go jako głównego narzędzia fotograficznego… cóż, raczej się nie sprawdzi. 200 MP nie oznacza, że można zapomnieć o lustrzankach. Trzeba jednak pamiętać, że to nie fotosmartfon i nikt nie oczekiwał od niego cudów w tej kwestii. W swojej kategorii cenowej wypada naprawdę solidnie — ale oceńcie sami.

W kwestii wideo, tylny aparat oferuje nagrywanie w 4K przy 24/30 kl./s, w 1080p przy 30/60 kl./s oraz w 720p przy 30 kl./s. Przedni aparat nie obsługuje niestety 4K (a szkoda) — jeśli chcecie nagrywać więc wygodnie swoją twarz, to możecie liczyć na 1080p przy 30/60 kl./s lub 720p przy 30 kl./s.

Czy Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G jest wart swojej ceny?

Redmi Note 14 Pro+ 5G dostępny jest w trzech kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) i niebieskim (Frost Blue). Wariant z najwyższą i jednocześnie opisywaną pamięcią 12+512 kosztuje 2399 PLN. Pro+ 5G to jedyny model z oferty, który przekracza magiczną i w moim odczuciu kluczową granicę 2 tysięcy złotych. Note 14 Pro 5G dostępny jest od 1799 zł (ale ma też oczywiście gorszą specyfikację), a wersja Pro bez 5G to koszt 1499 zł. Co prawda smartfon w 2025 roku z dopiskiem „Pro” w nazwie bez 5G to dla mnie totalnie niezrozumiała decyzja, więc trochę nie biorę tego wariantu pod uwagę.

Czytaj też: Smartwatch Redmi Watch 5 Active z 18-dniowym czasem pracy zalicza premierę. Trafi też do Polski?

Nie chcąc wydawać 4-7 tysięcy na smartfon, tylko celując w bardziej budżetową opcję, bardziej skłaniałbym się ku takim propozycjom jak Pixel 8a czy Nothing Phone (2a), a też nie wiemy jeszcze, jak cenowo będą prezentować się nowe smartfony firmy Carla Peia. Redmi Note’owi 14 Pro+ 5G trudno jest coś zarzucić, ale jednak w tych pieniądzach oczekiwałbym płynnego działania bez żadnych problemów i najmniejszych ścin, szybszego poruszania się po menu, braku reklam w aplikacjach systemowych czy Androida 15 w dniu premiery. To porządny smartfon, ale mimo wielu zalet, te dodatkowe 400 zł w cenie dosyć mnie gryzie. Fakt, że w promocji premierowej można było dodatkowo zgarnąć Xiaomi Air Fryer 6,5L, ale ta skończyła się 9 lutego. Pozostaje więc czekać na lekkie promocje, które pewnie już wkrótce nadejdą.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — specyfikacja techniczna