Smartwatch Redmi Watch 5 Active z 18-dniowm czasem pracy zalicza premierę. Trafi też do Polski?

Redmi Watch 5 Active – specyfikacja

Nowy smartwatch od Xiaomi to propozycja dla osób, które lubią zegarki z dużym ekranem. Mamy tutaj bowiem kwadratową tarczę z zaokrąglonymi rogami o przekątnej aż 2”. Wyświetlacz ma rozdzielczość 320×385 pikseli, jasność szczytową do 500 nitów i jest ogólnie nieco większy niż w poprzedniej generacji. Do naszej dyspozycji będzie ponad 200 konfigurowalnych tarcz zegarka.

Czytaj też: OnePlus Ace 5 zachwyci nas nie tylko ogromną baterią. Szykuje się sporo ulepszeń

Ponadto na pokładzie znajdziemy takie dodatkowe funkcje, jak 50 dostosowywanych widżetów ze smartwatcha i aplikacji, tryb nocny, tryb DND, tryb kinowy, tryb czyszczenia wody, funkcję Znajdź swój telefon, latarkę, możliwość kontrolowania aparatu, czy takie gesty, jak podniesienie zegarka w celu wybudzenia lub dotknięcie dłonią w celu zaśnięcia. Konstrukcja ma wymiary 49,1 x 40,4 x 11,4 mm (bez paska zegarka) i waży 42,2 g z paskiem dostępnym w zestawie. Smartwatch jest wodoodporny do 5ATM i ma certyfikat IPX8.

Czytaj też: Na takie ulepszenia aparatów możemy liczyć w nadchodzącej serii iPhone 16

Oczywiście nie brakuje funkcji monitorowania zdrowia. Redmi Watch 5 Active został wyposażony w możliwość monitorowania tętna 24 x 7, natlenienia krwi, stresu i snu. Jest też opcja monitorowania cykli menstruacyjnych oraz przypominanie o oddechu. Funkcjonalności te są raczej podstawowe, ale powinny być wystarczające do codziennego sprawdzania stanu naszego zdrowia. Do tego mamy jeszcze śledzenie ponad 140 trybów sportowych wraz z automatycznym wykrywaniem niektórych aktywności.

Na uwagę zasługuje też bateria o pojemności 470 mAh, mająca zapewnić nawet 18 dni pracy na jednym ładowaniu przy standardowym użytkowaniu i 12 dni przy intensywnym użytkowaniu. Redmi Watch 5 Active został też wyposażony we wbudowany głośnik i mikrofon do połączeń głosowych Bluetooth. Działa na HyperOS firmy Xiaomi, co czyni go pierwszym urządzeniem do noszenia Redmi z tym systemem.

Czytaj też: Samsung Galaxy S21 FE zyskuje świetną funkcję. Dostałeś już aktualizację?

Smartwatch zadebiutował dzisiaj w Indiach w cenie 2799 rupii, czyli około 127 złotych. Z racji, że inne zegarki Redmi Watch dostępne są w naszym kraju, spodziewamy się, że ten model również się u nas pojawi. Na razie jednak nie wiemy, kiedy to nastąpi. Warto też pamiętać, że cena będzie nieco wyższa niż w Indiach, bo dojdą do niej podatki i inne koszty szerszej dystrybucji.