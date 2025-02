Polityka aktualizacji dla Redmi Note 14 to jakaś czarna magia. Zapłacisz więcej, będziesz korzystał krócej

O co chodzi z długością wsparcia dla modeli Redmi Note 14?

Nowa odsłona hitowej serii Redmi Note została już wprowadzona na sklepowe półki i jeśli macie zamiar zakupić jeden z modeli, dobrze jest zapoznać się wcześniej z polityką wsparcia aktualizacji, jaką ustaliło Xiaomi. Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że to najdroższe modele dostają najdłuższe wsparcie lub w ramach jednej serii jest ono identyczne dla wszystkich urządzeń. Tymczasem z niewyjaśnionych powodów chiński producent postanowił trochę tu zamieszać.

Międzynarodowy Redmi Note 14 4G otrzyma sześć lat aktualizacji zabezpieczeń i cztery główne aktualizacje Androida. Z racji, że smartfony z tej serii trafiły na rynek z Androidem 14, to dobra wiadomość, bo wsparcie oprogramowania powinno zakończyć się na Androidzie 18 planowanym na 2027 rok. Jeśli myślicie, że tak samo wygląda to z pozostałymi modelami, to niestety muszę was rozczarować. Redmi Note 14 5G potraktowano gorzej, a co do pozostałych urządzeń, tu nie mamy żadnych szczegółów, więc można spodziewać się wszystkiego.

Jak donosi GSMArena, powołując się na swoje kontakty w Redmi, wersja Note 14 obsługująca sieć 5G będzie miała zapewnione dwie duże aktualizacje Androida oraz cztery lata wsparcia zabezpieczeń. To oznacza, że po Androidzie 16 nie pojawią się już nowe funkcje oprogramowania, co brzmi naprawdę kuriozalnie. Nie dość, że smartfon trafił na rynek z ze starszą wersją systemu Google’a, to jeszcze będzie miał krótsze wsparcie niż jego tańszy brat. Podobnie sprawa wygląda z łatkami zabezpieczeń.

Oczywiście należy docenić, że Xiaomi zaoferowało tak długie wsparcie najtańszemu smartfonowi z serii, ale dlaczego model 5G został potraktowany tak po macoszemu? Decyzja firmy odnośnie do Redmi Note 14 4G została zapewne podyktowana chęcią rywalizacji z Samsungiem, który w bardziej budżetowych Galaxy A zaczął oferować sześcioletnie wsparcie. Byłoby jednak dobrze, gdyby to samo dotyczyło również tych smartfonów, za które klienci muszą zapłacić więcej.

Pozostaje mieć nadzieję, że powyższe informacje ostatecznie okażą się nieprawdziwe, przynajmniej w kwestii Redmi Note 14 5G. Pozostaje poczekać na wieści ze strony Xiaomi, o ile w ogóle się ich doczekamy, bo chiński producent nie zawsze dzieli się takimi szczegółami, a klienci muszą się po prostu ich domyślać.