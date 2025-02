OnePlus i Oppo zrezygnują z kultowego elementu w swoich smartfonach. Fani będą niezadowoleni

OnePlus i Oppo pozbędą się suwaka alertów ze swoich smartfonów?

Użytkownicy smartfonów (zresztą nie tylko oni), trwający od lat przy jednym producencie, przyzwyczajają się do jego rozwiązań. Dotyczy to zarówno oprogramowania, przy którym bazujemy już na pamięci mięśniowej, jak i przydatnych elementów konstrukcyjnych. Świetnym przykładem jest Apple i niemały szum, jaki wywołała decyzja o pozbyciu się suwaka wyciszania na rzecz bardziej wszechstronnego przycisku akcji. Fani nie byli zadowoleni, choć jak to zwykle bywa, po prostu musieli się przyzwyczaić. OnePlus i Oppo mają zamiar podstąpić dokładnie tak samo, pozbywając się suwaka alertów.

Czytaj też: Oppo Find N5 z datą premiery. To będzie najcieńszy składak na świecie

Ten element konstrukcji towarzyszy modelom obu marek od dawna i użytkownicy bardzo go sobie cenią, ponieważ za pomocą jednego przesunięcia palcem po obudowie mogą dostosować stan dzwonka systemowego, zmieniając tryb cichy na wibracje czy zwykłe dźwięki. To oszczędność klikania i zdecydowanie przydatna opcja zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie możemy swobodnie wyjąć telefonu z kieszeni. Trudno więc się dziwić, że plotki o jego zniknięciu wywołały niezadowolenie wśród fanów.

Suwak alertów w Oppo Find X8 Pro

OnePlus i Oppo chcą pójść w ślady Apple’a także w kwestii zastępstwa, bo zamiast niego wprowadzą konfigurowalny przycisk akcji „Magic Cube Key”. Podobnie, jak w przypadku iPhone’ów, użytkownicy będą mogli dostosować jego funkcjonalność, programując go pod różne akcje, takie jak uruchamianie latarki, wykonywanie zrzutów ekranu, robienie zdjęć, szybkie uruchamianie konkretnych aplikacji czy pomoc w tłumaczeniu. Chociaż nie ma obecnie informacji o tym, jakie konkretnie akcje będzie można przypisać do nowego przycisku, na pewno będzie on bardziej wszechstronny niż suwak alertów.

Czytaj też: Seria OnePlus 13 doczeka się kolejnego modelu. Będzie mniejszy i zgrabniejszy

Jednak w takich sytuacjach rzadko chodzi o realną przydatność, a bardziej o przyzwyczajenia. Trudno zarzucić temu pomysłowi brak logiki, w końcu firmy chcą w ten sposób zapewnić użytkownikom większą możliwość personalizacji oraz łatwy dostęp do ulubionych funkcji. Inna sprawa czy fani smartfonów tych marek chcą takiej zmiany. Serwis Android Authority postanowił to sprawdzić i zapytał swoich użytkowników, jak podoba im się to ewentualne ulepszenie. Czy wyniki sondy dziwią? Mnie wcale.

Czytaj też: Twój Apple Watch Series 10 ma problem z głośnikiem? Nie jesteś sam

Przeszło 70% ankietowanych stwierdziło, że dla nich to głupi pomysł. 22% z chęcią przyjmie tę nowość, natomiast dla blisko 6% jest to obojętne, bo i tak nie używali suwaka alertów. Oczywiście ta ankieta zbadała jedynie nastroje wśród dość wąskiego grona użytkowników sprzętów OnePlus i Oppo, jednak w sieci można słyszeć podobne głosy niezadowolenia. Oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone i wciąż poruszamy się w sferze plotek, ale cóż, jeśli obaj producenci będą chcieli, to wprowadzą taką zmianę, czy to się nam podoba, czy nie. Jednak być może wezmą pod uwagę zdanie klientów, zwłaszcza gdy tych głosów będzie przybywać. Zobaczymy.