Twój Apple Watch Series 10 ma problem z głośnikiem? Nie jesteś sam

Co jest nie tak z Apple Watch Series 10?

Już od momentu premiery, a dokładniej od czasu, gdy nowa generacja zegarków trafiła na sklepowe półki, w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia dotyczące irytującej usterki związanej z głośnikami znajdującymi się na pokładzie Apple Watch Series 10. Choć na razie nic nie wskazuje, by problem był bardzo powszechny, to jednak występuje i tak naprawdę każdy może go doświadczyć. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że mieli z nim do czynienia już od momentu pierwszego uruchomienia zegarka, podczas gdy inni zaczęli się z nim zmagać dopiero po kilku tygodniach po zakupie. Co istotne, pojawiły się też głosy, że w niektórych przypadkach trzeba było zwracać i wymieniać urządzenie kilkukrotnie, by ostatecznie trafić na model w pełni sprawny.

Skargi użytkowników pojawiają się od kilku miesięcy na stronie wsparcia społeczności Apple i w serwisie Reddit, gdzie możemy przeczytać również komentarze, w których właściciele Apple Watch Series 10 do tej pory nie zdawali sobie sprawy, że ich też dotyczy ten problem.

– pisze jeden z użytkowników na forach Apple Support. Mam Apple Watch 7 i Apple Watch 10. Dopóki nie zobaczyłem artykułu o możliwości złego głośnika w 10, nigdy bym nie zauważył, że coś jest nie tak, ale wygląda na to, że tak jest! Nagrałem notatki głosowe na obu zegarkach w tym samym czasie i odtworzyłem je. 7 jest głośny i wyraźny przy maksymalnej głośności, podczas gdy 10 (również ustawiony na maksymalną głośność) jest cichy i brzmi, jakby miał przepalony głośnik

Ten przypadek pokazuje, że wada głośnika ma różne nasilenie, ponieważ jeśli zagłębimy się w doniesienia, znajdziemy tam również o bardziej nasilonych zniekształceniach.

Mam Apple Watch Series 10 od około 3 miesięcy. W zeszłym tygodniu odebrałem połączenie i ledwo słyszałem osobę mówiącą, a hałas brzmiał zniekształcony i niemal mechaniczny.

Jak można się domyślać, wadliwy głośnik wpływa na głośność wszystkich aplikacji i działań na urządzeniu, od słuchania muzyki, przez połączenia, a na alarmach i powiadomieniach kończąc. Może być więc sporym utrudnieniem w codziennym użytkowaniu zegarka. Z racji, że większość osób najczęściej korzysta ze słuchawek, także w połączeniu z Apple Watch, mogą nawet nie zauważać tego problemu i potem zdziwić się, że ich smartwatch jakoś dziwnie odtwarza dźwięki.

Choć usterka występuje już od wielu miesięcy, Apple wciąż nie potwierdził tego problemu i nie zaproponował żadnych potencjalnych rozwiązań. Z doniesień użytkowników można wnioskować, że jest to wada samego urządzenia, a nie oprogramowania, jednak tutaj też nie możemy być pewni.

Zaniosłem go [Apple Watch Series 10] do Apple Store kilka dni później i dwóch niezależnych pracowników powiedziało mi, że udało im się odtworzyć problem, więc wysłali go do naprawy. Obaj zgodzili się, że dźwięk był trochę chwiejny i dość cichy. Dziś dostałem wiadomość e-mail informującą, że zespół zajmujący się naprawami odeśle mi urządzenie, ponieważ nie znaleźli w nim żadnej usterki i nie byli w stanie odtworzyć usterki – pisze użytkownik Reddita

Podobnych historii jest znacznie więcej, na szczęście są również takie, w których udało się uzyskać pomoc ze strony serwisu Apple’a. Jeśli i w waszym zegarku szwankuje głośnik, warto odesłać go do serwisu i próbować aż do skutku. Tymczasem będziemy czekać na odzew ze strony firmy, choć nie ma pewności, czy takowe w ogóle się pojawi.