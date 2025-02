iOS 18.4 na horyzoncie. To będzie historyczna aktualizacja

Aktualizacja iOS 18.4 zmieni na iPhone’ach bardzo wiele

Jak doskonale wiedzą wszyscy posiadacze iPhone’ów 15 Pro i iPhone’ów 16 mieszkający w Unii Europejskiej – Apple Intelligence nie jest u nas dostępne. Tak zachwalane i reklamowane funkcje sztucznej inteligencji nie dość, że wciąż nie zostały wdrożone w pełnym wymiarze, reklamowanym podczas WWDC 2024, to w dodatku są ograniczone do wybranych regionów. Nic więc dziwnego, że sporo klientów czuło dużo rozczarowanie. Obecnie użytkownicy z USA i kilku innych krajów czekają już tylko na inteligentniejszą Siri, będącej ostatnim elementem układanki zmian w ramach iOS 18.

Wdrożenie Apple Intelligence zostało dotychczas rozłożone na iOS 18.1, 18.2 i 18.3. W tych aktualizacjach wprowadzono sporo zmian, ale prawdziwym punktem zwrotnym ma być iOS 18.4. Ta wersja w końcu na poważnie odmieni asystenta głosowego Siri, mającego zyskać ulepszenia w trzech kluczowych obszarach:

Kontekst osobisty – Siri będzie mogła śledzić informacje z całego systemu iOS, w tym wiadomości, maile, zdjęcia oraz pliki, mogąc również wchodzić z nimi w interakcję. Dzięki temu asystentka będzie brała pod uwagę kontekst naszych pytań, odpowiadając na pytania, oferując sugestie i pomagając w codziennych czynnościach. Świadomość tego, co dzieje się na ekranie – w iOS 18.4 Siri będzie mogła zobaczyć to, co my sami widzimy na ekranie, bez potrzeby robienia zrzutów i zapisywania ich w pamięci telefonu. Integracja aplikacji – równie ważna będzie integracja asystenta z aplikacjami, co pomoże Siri nie tylko w interakcjach z apkami Apple’a, ale też firm trzecich. Użytkownicy czekali na to ulepszenie od 2011 roku, więc prawie 15 lat.

Jeśli zaś chodzi o Unię Europejską, to spodziewamy się, że właśnie iOS 18.4 przyniesie Apple Intelligence do naszego regionu. Zgodnie z doniesieniami, użytkownicy najnowszych iPhone’ów zyskają wtedy wszystko to, co amerykanie mają od miesięcy, przez co ta wersja systemu będzie dla nas naprawdę historyczna. Nadchodząca wersja przyniesie takie funkcje sztucznej inteligencji, jak narzędzia do korekty i przepisywania, Inteligentne Odpowiedzi do szybkiego odpisywania na wiadomości, podsumowania powiadomień, narzędzie do usuwania obiektów ze zdjęć, podsumowania powiadomień, integracja ChatGPT, Genmoji i Image Playground.

Właściciele modeli z serii iPhone 16 skorzystają też z Visual Intelligence, czyli nowy sposób poznawania otoczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oznacza to, że będziemy mogli nakierować aparat na dany obiekt, kliknąć Camera Control (nowy przycisk w tej serii), by poznać więcej szczegółów na temat restauracji, posągu czy książki. Przycisk okaże się pomocny, kiedy będziemy chcieli wyszukać coś w Google lub rozwiązać zadanie przy pomocy ChatGPT – wszystko to sprowadzać się będzie do nakierowania aparatu w konkretne miejsce i kliknięcia nowego przycisku. Tymczasem osoby posiadające starsze modele niż iPhone 16 czy też iPady, będą teraz mogły po prostu zrobić zwykłe zdjęcie i poprosić sztuczną inteligencję o jego analizę.

iOS 18.4 powinien zadebiutować w okolicach kwietnia. Natomiast według Marka Gurmana z Bloomberga, beta iOS 18.4 może pojawić się już w tym tygodniu, dając możliwość wypróbowania niektórych z nowości.