Seria Redmi Note 14 oficjalnie w Polsce! Pierwsze wrażenia z najdroższego modelu

Tak się składa, że z modelu Redmi Note 14 Pro+ 5G miałem okazję korzystać już kilka dni, więc wraz z opisywaniem wszystkich nowości firmy z Państwa Środka, przy okazji wspomnę o swoich pierwszych wrażeniach odnośnie tego telefonu.

Era aparatów AI. Redmi Note 14 w kwestii fotografii stawia na sztuczną inteligencję

Seria Redmi Note 14 oferuje system kamer wspieranych przez sztuczną inteligencję. Modele podstawowe, Redmi Note 14 i Redmi Note 14 5G, wyposażono w aparaty o rozdzielczości 108 MP, kiedy warianty Pro posiada sensor 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i 20-krotnym zoomem. Najlepsze z dostępnych modeli, czyli Pro 5G oraz Pro+ 5G, oferują także cyfrowy zoom 30x, co może okazać się przydatne w określonych scenariuszach fotograficznych — a wszelkie niedogodności AI powinno postarać się wyciągnąć i wygładzić.

Przednie kamery obejmują matryce o rozdzielczości od 20 MP w modelach podstawowych do 30 MP w wersjach Pro. Funkcje, takie jak dynamiczne zdjęcia i podwójne wideo, dodają możliwości nagrywania jednocześnie przednią i tylną kamerą. Na pokładzie, już po zrobieniu zdjęć, również mamy narzędzia AI — takie jak AI Erase czy AI Sky (która umożliwia łatwą zmianę tła) w zwykłych modelach oraz AI Image Expansion, czyli możliwość rozszerzenia tła, oraz AI Erase Pro, czyli łatwe usuwanie niechcianych obiektów, w modelach — jak już pewnie zdążyliście się domyślić — z dopiskiem „Pro” w nazwie. Skoro już o funkcjach opartych na sztucznej inteligencji mowa, to warto także wspomnieć, że seria Redmi Note 14 wprowadza kilka innych funkcji wspieranych przez AI, nie tylko dotyczących zdjeć, takich jak Google Gemini czy Circle to Search (chociaż ta druga z wymienionych funkcji dostępna jest wyłącznie w modelach Pro i Pro+).

Nie od dziś wiadomo, że liczba to nie wszystko. 200 MP, jeszcze ze wsparciem AI, pierwotnie może wgniatać w fotel i sugerować, że jest to kolejny fotosmartfon, na miarę możliwości Xiaomi 14 Ultra czy Huawei Pura 70 Ultra. Prawda jest tu jednak zgoła inna. Aparaty w Redmi Note 14 Pro+ (szczególnie jak na cenę tego smartfona, do czego przejdziemy nieco później) są naprawdę porządne, chociaż widać tutaj dość mocną ingerencję sztucznej inteligencji. Przejawia się to już dość klasycznym dla chińskich telefonów schematem, że zdjęcie oglądane w galerii po jakiejś chwili jest dużo ładniejsze, niż na podglądzie w momencie jego wykonywania. Wiele elementów jest też wygładzanych, co widać szczególnie na zbliżeniu; i to nie tylko 30x, ale nawet już na 4x.

Prawda jest taka, że w dobie social mediów, oglądania zdjęć na małych ekranach, które dodatkowo często znikają po 24 godzinach, dla większości to absolutnie wystarczy — ale jeśli chcecie na tych zdjęciach działać dalej, na przykład w Lightroomie, albo uznać ten smartfon za swoje główne fotograficzne narzędzie… cóż, no raczej nie. 200 MP nie oznacza od razu, że możecie zapomnieć o lustrzankach. Z tym, że to wcale nie jest fotosmartfon, i raczej nikt podobnych rewelacji od tego modelu nie oczekiwał; a piszę szczerze, że w tej półce cenowej, naprawdę wypada on sensownie. Oceńcie zresztą sami.

Znany design i porządna wytrzymałość

Modele Pro z serii Redmi Note 14 są wykonane z materiałów, takich jak aluminiowa rama kompozytowa i szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, zapewniając ochronę przed zarysowaniami i przypadkowymi uszkodzeniami. Wersje Pro 5G posiadają dodatkowo tylną obudowę wykonaną z wegańskiej skóry, czego mogliśmy doświadczyć już na przykład przy Xiaomi 14 Ultra. Klasy odporności na wodę i kurz różnią się w zależności od modelu — od IP54 w podstawowym wariancie do IP68 w wersjach Pro+ 5G i Pro 5G.

Podstawowe modele od razu przywołują na myśl serię Redmi Note 13. W moje ręce wpadł jednak 14 Pro+ 5G w kolorze Lavender Purple z pleckami z ekoskóry, który bardzo przypomina wspominane już Xiaomi 14 Ultra pod względem designu — spora (choć nie tak duża, jak we flagowym i droższym bracie) wyspa aparatów w górnej, centralnej części rewersu smartfona. Miękkie i przyjemne w dotyku wykończenie z lekkim ścięciem po bokach, metalowe ramki i spory ekran sprawiają wrażenie produktu z górnej, a nie średniej półki. Telefon prezentuje się ładnie, chociaż dość generycznie — niemniej, podoba mi się, w którą stronę wizualnie poszło Xiaomi. Redmi Note 14 Pro+ 5G ma wymiary 162.5 × 74.7 × 8.8 mm i waży lekko ponad 200 gramów, od 205 do 210.

Wyświetlacz Redmi Note 14 może się podobać

Wszystkie modele z serii Redmi Note 14 zostały wyposażone w ekrany o odświeżaniu 120 Hz (co niezwykle szanuję), a warianty Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G dodatkowo oferują rozdzielczość 1,5K. Wyświetlacze zapewniają ochronę wzroku, ograniczając emisję niebieskiego światła, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free oraz Circadian Friendly. Modele Pro+ 5G i Pro 5G wyróżniają się również imponującą szczytową jasnością na poziomie 3000 nitów, co stanowi znaczną poprawę względem poprzedniej generacji.

Pierwsze wrażenie po wyciągnięciu Redmi Note’a 14 Pro+ 5G z pudełka było bardzo pozytywne. Smartfon ma naprawdę spory ekran AMOLED o przekątnej 6,67”, a optycznie powiększa go jeszcze fakt, że jest on zakrzywiony. Jeśli mógłbym się do czegoś przyczepić, to do grubości ramek — a właściwie dolnej i górnej ramki, które przy dłuższym kontakcie ze smartfonem nieco kłują w oczy. Poza tym jest naprawdę porządnie.

Serce Redmi Note’a 14 i bateria

Wydajność modeli Redmi Note 14 różni się w zależności od wersji. Model Pro+ 5G wyposażono w procesor Snapdragon 7s Gen 3, natomiast Pro 5G korzysta z MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Podstawowe modele posiadają procesory MediaTek Dimensity 7025-Ultra i Helio G99-Ultra. Redmi Note 14 jest dostępny w wersji 6+128 oraz 8+256. 14 5G oferuje już wyłącznie wersję 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. To samo tyczy się wariantów 14 Pro oraz 14 Pro 5G, za to Redmi Note 14 Pro+ 5G jest dostępny w wersji 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane. Tutaj na ten moment nie mam zbyt wiele do dodania — smartfon po kilku dniach użytkowania działa dokładnie tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać po telefonie ze średniej półki. Chciałbym jednak tutaj jeszcze dodać, że bardzo się cieszę z obecności eSIM-a.

Przejdźmy jednak do kwestii baterii i ładowania. Wszystkie smartfony oferują pojemne baterie o pojemności od 5110 mAh do 5500 mAh, z obsługą szybkiego ładowania HyperCharge 120W w modelach Pro. Według danych Xiaomi, baterie zachowują 80% pojemności po 1600 cyklach ładowania. Na czas pracy na jednym ładowaniu, a przede wszystkim na samo ładowanie, trudno jest więc narzekać — tutaj Xiaomi jak zawsze dostarcza.

HyperOS jest na pokładzie

Smartfony z serii Redmi Note 14 działają na systemie Android 14 z nakładką Xiaomi HyperOS, która zadebiutowała z modelami Xiaomi 14. System ten, który na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina iOS (co dla mnie, jako codziennego użytkownika iPhone’a, jest akurat dość przyjemne i intuicyjne) umożliwia płynne przełączanie między urządzeniami, oferując funkcje takie jak synchronizacja połączeń, przekazywanie aplikacji i transfer odtwarzania. Jest tu również opcja Link to Windows, która pozwala na zintegrowanie smartfona z komputerem.

Nie tylko nowe Redmi Note’y

Podczas dzisiejszej premiery nowej linii z serii Redmi Note, Xiaomi zaprezentowano również nowe akcesoria, takie jak Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Watch 5 oraz dwa powerbanki o pojemności 10000 mAh.

Ceny i dostępność serii Xiaomi Redmi Note 14

Przejdźmy jednak do jednej z najistotniejszych, o ile nie najważniejszej kwestii — ile za te smartfony trzeba zapłacić? Redmi Note 14 dostępny jest w kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Mist Purple) i niebieskim (Ocean Blue). Wariant 8+256 kosztuje 1099 PLN, a od 21 stycznia do 9 lutego objęty jest promocją cashback 200 PLN. Z kolei wersja 6+128, wyceniona na 999 PLN, w tym samym okresie dostępna jest z rabatem w wysokości 200 PLN.

Redmi Note 14 5G oferowany jest w trzech kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) i zielonym (Coral Green). Wersja z pamięcią 8+256 kosztuje 1499 PLN. W dniach od 21 stycznia do 9 lutego obowiązuje promocja cashback, która zwraca 200 PLN.

Redmi Note 14 Pro dostępny jest w kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Aurora Purple) i niebieskim (Ocean Blue). Cena za wariant 8+256 to 1499 PLN, ale od 21 stycznia do 9 lutego obowiązuje promocja obniżająca cenę o 300 PLN.

Redmi Note 14 Pro 5G oferowany jest w kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) oraz zielonym (Coral Green). Cena za wersję z pamięcią 8+256 wynosi 1799 PLN. Od 21 stycznia do 9 lutego do zakupu tego modelu dołączone będą słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo.

I na koniec Redmi Note 14 Pro+ 5G, który także dostępny jest w trzech kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) i niebieskim (Frost Blue). Wariant z pamięcią 12+512 kosztuje 2399 PLN. W okresie od 21 stycznia do 9 lutego przy zakupie tego modelu każda osoba dostanie w prezencie frytkownicę Xiaomi Air Fryer 6,5L.

To dopiero premierowe pierwsze wrażenia po krótkim czasie spędzonym ze smartfonem, ale to nie jest wszystko, co dla Was przygotowujemy. Wyczekujcie pełnej recenzji Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, która już niedługo pojawi się na CHIP.pl!