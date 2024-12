Apple Watch nie lubi się z Androidem, ale Xiaomi może mieć rozwiązanie tego problemu

Xiaomi sprawi, że Apple Watch w końcu połączy się z Androidem

Apple znany jest ze swojego zamkniętego ekosystemu i chociaż w UE firma wprowadziła trochę zmian, umożliwiających wsparcie dla niektórych produktów i usług, aby działały na Androidzie, Windowsie i innych platformach, to popularne urządzenia, takie jak Apple Watch, nadal nie obsługują Androida. Jeśli więc chcemy Apple Watch, musimy mieć iPhone’a, inaczej możemy pożegnać się z tym smartwatchem. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, bo jak donosi Digital Chat Station, Xiaomi chce to zmienić, badając wsparcie dla sprzętu Apple’a, „tak, aby ekosystemy oprogramowania i sprzętu były w pełni i głęboko kompatybilne”.

Xiaomi zapewnia już funkcję synchronizacji danych między swoimi smartfonami i iPhone’ami jako część aplikacji Mi Health, ale działa to, gdy smartwatch Xiaomi jest sparowany z iPhone’em. Plany firmy dotyczą przede wszystkim Apple Watch i HomePod, bo te urządzenia są całkowicie niekompatybilne z Androidem, ale pod lupą znalazły się również AirPodsy. Słuchawki giganta co prawda można połączyć z konkurencyjną platformą, jednak ich funkcje są poważnie ograniczone i nie obsługują Siri, wykrywania ucha czy podwójnego stuknięcia.

Serwis Android Authority spekuluje, że integracja, nad jaką pracuje Xiaomi, ma na celu wykorzystanie istniejącej aplikacji lub stworzenie nowej. Przeciek nie podaje niestety żadnych szczegółów, więc możemy jedynie spekulować i czekać na oficjalne wieści. Plany Xiaomi nie są jednak zaskoczeniem, ponieważ najnowszy HyperOS 2 już wprowadził usługę Interconnectivity Services, z których użytkownicy Apple mogą korzystać, aby uzyskać dostęp do plików, zdjęć i innych treści na urządzeniach Xiaomi. Mogą również wyświetlać ekran swojego telefonu na komputerze Mac. Zapewnienie smartfonom łączności z Apple Watch byłoby kolejnym krokiem w połączeniu obu platform.

Ponadto inne chińskie marki także podejmują podobne działania. Oppo, OnePlus i Realme pozwalają już udostępniać pliki iPhone’owi za pomocą wbudowanej funkcji, choć nie jest to jeszcze takie proste, ponieważ do bezproblemowego działania wymaga, by użytkownicy iPhone’a zainstalowali aplikację o nazwie „O+ Connect” z App Store. Warto też pamiętać, że jest to inicjatywa Oppo, a Apple w tym nie pomagał, co z kolei oznacza, że Xiaomi również będzie musiał sam sobie z tym poradzić.