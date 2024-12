Xiaomi rozdaje hulajnogi i telewizory. Wystarczy kupić smartfon

Kup Xiaomi 14T Pro i zgarnij świetny gratis

Pod koniec września do oferty Xiaomi dołączyły dwa nowe modele – Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro, ale od tamtego czasu firma zdążyła zorganizować już kilka promocji na te urządzenia, choć takiej jak ta, jeszcze nie było. Tym razem kupując model Pro można otrzymać naprawdę świetny prezent – telewizor Xiaomi TV A 50″ 2025 lub hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4 Pro IT. Oczywiście jak zwykle jest kilka warunków, które należy spełnić, by załapać się na jeden z gratisów.

W przypadku hulajnogi należy dokonać zakupu między 6 a 24 grudnia, choć lepiej się spieszyć, ponieważ pula prezentów jest ograniczona tylko do 1200 sztuk. Prezent dodawany jest też tylko do Xiaomi 14T Pro w wariancie 12 GB/512 GB (Titan Gray, Titan Blue lub Titan Black) w sklepach internetowych Avans, Electro i Media Expert lub w sklepie stacjonarnym Media Expert. Po zakupie musimy jeszcze zarejestrować go na stronie promocji, na co mamy czas do 7 stycznia, a po pozytywnej weryfikacji hulajnoga Electric Scooter 4 Pro IT zostanie wysłana na adres, który wskażemy w formularzu. Niestety lepiej nie planować, że podarujemy tę hulajnogę komuś bliskiemu, bo Xiaomi ma 80 dni na dostarczenie jej do nas, więc istnieją duże szanse, że nie dotrze do świąt (tyczy się to również promocji z telewizorem).

Jeśli chodzi o telewizor, na taki gratis możemy liczyć w sieci handlowej RTV Euro AGD i na OleOle.pl. Zasady właściwie są identyczne, co w przypadku hulajnogi – zakup sprzętu do 24 grudnia i następnie zarejestrowanie zgłoszenia na stronie promocji. Także tutaj pula telewizorów Xiaomi TV A 50” została ograniczona do 1200 sztuk, dlatego należy się spieszyć z zakupami, inaczej okazja przejdzie nam koło nosa.

Xiaomi 14T Pro jest wyposażony w 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 4000 nitów. Po stronie aparatów oferuje główny aparat 50 Mpix 1/1.31” z sensorem Light Fusion 900 z 2-krotnym „ekwiwalentem optycznym” zoomu, 50-megapikselowy teleobiektyw z 2,6-krotnym zoomem oraz 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, z polem widzenia 120 stopni. Całości dopełnia kamerka do selfie 32 Mpix. Napędza go układ Dimensity 9300+, a za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh.