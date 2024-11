Xiaomi pracuje nie tylko nad smartfonami. Zapowiedziano premierę nowego zegarka i słuchawek

Xiaomi szykuje kolejne premiery, tym razem w ramach submarki Redmi

O ile seria Redmi K raczej nie opuszcza Chin, a jeśli już, to pod inną nazwą, to smartwatche i słuchawki zawsze wchodzą do globalnej dystrybucji, dlatego warto uważnie śledzić te nowości na chińskim rynku. Teraz Xiaomi ogłosiło nadchodzący debiut Redmi Watch 5 i Buds 6 Pro, dwóch urządzeń z bardziej budżetowej półki, które w poprzednich generacjach podbiły serca klientów stosunkiem jakości do ceny. Czy tak samo będzie i tym razem? Przekonamy się już niedługo, bo premiera została zapowiedziana na 27 listopada, razem z serią Redmi K80.

Redmi Watch 5 to trzeci model z tej serii zegarków, który dołączy do już dostępnych Watch 5 Active i Watch 5 Lite. Zostanie wyposażony w całkiem spory ekran LTPS AMOLED o przekątnej aż 2,07”, to jeszcze więcej niż w poprzedniej generacji, gdzie mieliśmy panel 1,97-calowy. Zwiększy się też jasność szczytowa – z 600 do 1500 nitów. Będzie to więc idealny smartwatch dla fanów dużych wyświetlaczy. Najnowszy zwiastun potwierdza również, że smartwatch ma stosunek ekranu do obudowy wynoszący 82%, mamy więc kolejną poprawę, bo w Watch 4 było to 74,8%. Dzięki temu właśnie udało się zwiększyć ekran, bez zwiększania fizycznych rozmiarów urządzenia.

Potwierdzono również, że podobnie jak poprzednik, Watch 5 będzie miał aluminiową obudowę i metalową koronkę z boku. Dostępny będzie w dwóch kolorach – czarnym oraz białym. Bateria ma wytrzymać nawet 24 dni pracy, choć zapewne przy włączonym Always-On Display ten czas będzie krótszy, podobnie jak po aktywowaniu funkcji śledzenia zdrowia. Smartwatch ma oferować łatwy dostęp do dziewięciu głównych aplikacji, będzie działał pod kontrolą HyperOS 2 oraz zapewni obsługę powiadomień o skupieniu.

O słuchawkach Buds 6 Pro wiemy znacznie mniej. Na razie ujawniono, że będą to pierwsze słuchawki TWS od Redmi, które zostaną wyposażone we współosiowe przetworniki ceramiczne. Marka zapowiada również aktywną redukcję szumów (ANC), która może zagłuszyć do 55 dB hałasu. Resztę specyfikacji tych modeli poznamy już za kilka dni, podczas oficjalnej premiery, chociaż można się spodziewać, że Xiaomi po drodze jeszcze coś ujawni.