Znamy specyfikację serii Galaxy S25 – garść ulepszeń i trochę rozczarowań

Co zaoferuje nam seria Galaxy S25?

Dotychczasowe raporty skupiały się przede wszystkim na projekcie Galaxy S25 Ultra, który w tej generacji ma przejść najwięcej zmian konstrukcyjnych. Dotyczy to przede wszystkim rezygnacji z ostrych rogów na rzecz łagodniejszych zaokrągleń, dzięki czemu smartfon będzie wygodniejszy w trzymaniu. Tymczasem ramki stracą zaokrąglenia i staną się bardziej płaskie, przez co ultraflagowiec będzie spójniejszy z projektem pozostałych modeli z serii. Samsung szykuje mu też odchudzenie, podobnie zresztą jak reszcie flagowców, choć różnica nie będzie wielka. Galaxy S25 i Galaxy S25+ nie dostaną większych zmian w konstrukcji. Mówi się również, że w 2025 roku gigant doda do serii jeszcze jeden model – Galaxy S25 Slim, ale w najnowszym przecieku nie ma o nim mowy.

Źródło skupia się natomiast na specyfikacji, a więc kwestii, która do tej pory pojawiała się zadziwiająco rzadko i zwykle w postaci pojedynczych szczegółów. Dobra wiadomość jest taka, że najwyraźniej problemy z produkcją Exynosa 2500 okazały się na tyle duże, by Samsung zrezygnował z wykorzystywania tego chipsetu w serii Galaxy S25 i zamiast tego wszystkie flagowce będą napędzane przez Snapdragona 8 Elite wspieranego przez 12 GB pamięci RAM – tak, nawet podstawowy S25 w końcu zrezygnuje z 8 GB RAM. Zwiększenie ilości pamięci operacyjnej będzie zapewne konieczne, by sprostać kolejnym ulepszeniom związanym ze sztuczną inteligencją. Sam flagowy chipset Qualcomma wpłynie na wzrost wydajności, a także ulepszy żywotność baterii, co się na pewno przyda, bo nic nie wskazuje na zwiększenie pojemności ogniw. Nie ma również wzmianki o przyspieszeniu ładowania w modelu podstawowym.

A skoro już mówimy o braku zmian, to tych nie będzie także w obrębie aparatów w Galaxy S25 i S25+. Ultraflagowiec ma dostać ulepszoną jednostkę główną 200 Mpix, a aparat z obiektywem ultraszerokokątnym zyska matrycę 50 Mpix zamiast 12 Mpix z poprzednika. Snapdragon 8 Elite będzie odpowiadał za poprawę zdjęć dzięki ISP. Sztuczna inteligencja oraz inne „ulepszenia poprzez hardware” (cokolwiek to znaczy) przyczynią się do robienia lepszych fotografii i nagrań, jednak nie ma co spodziewać się jakichś rewolucji w tym zakresie.

Jeśli liczyliście teraz na przejście do ulepszeń w zakresie wyświetlaczy, to niestety musimy was rozczarować – takowych nie będzie. Samsung wykorzysta te same panele o takiej samej przekątnej i jasności szczytowej co w tym roku. Jedyne różnice możemy zobaczyć w Galaxy S25 Ultra, a przynajmniej na to wskazują przecieki dotyczące konstrukcji tego modelu. Wyświetlacz będzie miał nieco większą przekątną – 6,86” zamiast 6,79”, co uda się osiągnąć przez zmniejszenie ramek.

Jak widać, Samsung nie szykuje dla nas żadnych ogromnych ulepszeń, więc zapewne kilka znacznych nowości pojawi się po stronie Galaxy AI. Na razie jednak i tutaj nie znamy szczegółów, bo pierwsza beta One UI 7 jeszcze się nie ukazała, a stabilna wersja ma pojawić się dopiero w styczniu, razem z serią Galaxy S25. Premiera flagowców odbędzie się podobno 5 lub 22/23 stycznia, w zależności od źródła.