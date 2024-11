Apple znów łata iOS 18. Jak najszybciej zaktualizuj swojego iPhone’a

iOS 18.1 z poważnymi lukami w zabezpieczeniach

Trwają właśnie testy beta iOS 18.2, a stabilna aktualizacja powinna pojawić się na początku grudnia. W tej wersji Apple będzie kontynuował wdrażanie funkcji sztucznej inteligencji, co oczywiście znów ominie region Unii Europejskiej. Dla nas gigant przygotował nową aplikację Mail, z nowymi sposobami zarządzania skrzynkami odbiorczymi. Do tego dostaniemy możliwość zmiany kolejnych domyślnych aplikacji, tym razem Wiadomości i Telefonu. Ponadto w Ustawieniach pojawi się nowa sekcja Limit głośności, pozwalająca ograniczyć głośność odtwarzania multimediów na iPhone’ach.

Czytaj też: iPhone 15 w promocji, jakiej jeszcze u nas nie było

Zanim jednak Apple udostępni iOS 18.2, wydał łatkę iOS 18.1.1, skierowaną dla wszystkich użytkowników swoich smartfonów. Tę awaryjną aktualizację należy zainstalować jak najszybciej, ponieważ naprawia ona dwie poważne luki w zabezpieczeniach, z których obie były wykorzystywane w rzeczywistych atakach. Gigant z Cupertino nie podał zbyt wielu informacji, ograniczając się do wzmianki, że iOS 18.1.1 „zapewnia ważne poprawki bezpieczeństwa i jest zalecana wszystkim użytkownikom”.

Czytaj też: Galaxy S25 Slim czy iPhone 17 Air? Giganci technologii szykują nowości

Pierwsza luka CVE-2024-44308 to wada w strukturze JavaScriptCore , która może skutkować wykonaniem określonego kodu, jeśli użytkownik wejdzie w interakcję ze złośliwie spreparowaną zawartością internetową. Druga luka znana jako CVE-2024-44309 dotyczy przeglądarki Safari. Jeśli zostanie wykorzystana, użytkownik może paść ofiarą ataku poprzez złośliwe oprogramowanie ukrywające się w aplikacji lub na zaufanej witrynie.

Luka JavaScriptCore może umożliwić hakerom zdalne atakowanie ofiar w celu wykonania kodu na ich urządzeniach. Miejmy nadzieję, że ten kod będzie ograniczony do istniejących zabezpieczeń sandbox, ale może umożliwić atakującym wykonywanie takich czynności, jak przekierowywanie użytkowników do złośliwych witryn i potencjalna kradzież tokenów sesji – mówi Sean Wright, szef bezpieczeństwa aplikacji w Featurespace.

Czytaj też: Premiera ulepszonego lokalizatora Apple. Oto co zmieni się w AirTag 2

Druga luka jest równie groźna, dlatego należy jak najszybciej zainstalować wydaną aktualizację, by nie narażać się na niebezpieczeństwo. Dla modeli, które nie obsługują iOS 18, Apple wydał iOS 17.7.2. By zainstalować te poprawki należy przejść do Ustawień, następnie wejść w sekcję Ogólne i Aktualizacja oprogramowania.