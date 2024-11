Apple szykuje AirTag 2 z kilkoma kluczowymi ulepszeniami

AirTag 2 w końcu nadchodzi i zyska ważne ulepszenia

Apple wydał swój lokalizator w 2021 roku. Dzięki niemu można zapomnieć o uciążliwym szukaniu kluczy czy portfela tuż przed wyjściem, a dzięki trybowi Utracone, łatwiej znajdziemy zgubiony poza domem przedmiot (o ile AirTag był do niego przyczepiony). Kiedy lokalizator zostanie wykryty przez urządzenie należące do sieci, automatycznie dostaniemy stosowne powiadomienie. Także znalazca będzie w stanie łatwo uzyskać nasze dane kontaktowe, wystarczy, że stuknie w AirTaga smartfonem z obsługą NFC.

Urządzenie ma jeszcze jeden cel – ochronę naszej prywatności. Oprócz tego, że jedynie my możemy zobaczyć dane i historię lokalizacji AiTaga, to urządzenie jest jeszcze w stanie informować nas o niepożądanym śledzeniu. Jeśli cudzy lokalizator zapodzieje się w naszych rzeczach, iPhone wykryje go i nas o tym powiadomi. Co istotne, nie zrobi tego w zatłoczonych miejscach typu pociąg czy koncert, gdzie dookoła może być sporo osób z własnymi trackerami.

Apple AirTag

Choć oryginalny AirTag ma już duży zakres funkcjonalności, najwyraźniej jest kilka rzeczy, które można w nim ulepszyć i stanie się to w ramach kolejnej generacji. Jak donosi Mark Gurman w swoim najnowszym biuletynie Power On, AirTag 2 „przeszedł już testy produkcyjne, a Apple jest gotowy wprowadzić go na rynek”. Ma się to stać w przyszłym roku, choć konkretnej daty wciąż nie dostaliśmy. Gurman wspomina, że lokalizator zadebiutuje razem z nowym inteligentnym wyświetlaczem domowym, ujawnianym już w poprzednich przeciekach. Możliwe, że gigant z Cupertino przygotuje jedno duże wydarzenie w pierwszej połowie roku, wprowadzając do oferty planowaną nową wersją iPada Air, iPada klasy podstawowej, MacBooka Air, Maca Pro, Maca Studio i iPhone’a SE.

Tymczasem warto przyjrzeć się jeszcze temu, co Apple zamierza ulepszyć. AirTag 2 ma bowiem dostać trzy duże zmiany. Dzięki nowemu bezprzewodowemu chipowi – prawdopodobnie będzie to chip Ultra-Wideband (U2) drugiej generacji – tracker będzie zapewniać lepszą łączność w porównaniu z oryginalnym modelem. Ponadto nowy chip zapewni większy zasięg, co ułatwi jego znajdowanie. Oprócz tego Apple wprowadzi pewne ulepszenia prywatności, a także zmianę projektu, która utrudni wyjęcie głośnika, co utrudni używanie AirTaga do śledzenia innych wbrew ich woli.