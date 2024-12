watchOS 11.2 już dostępny. Jakie nowości przynosi?

Po miesiącu testów beta Apple udostępnił watchOS 11.2

Gigant z Cupertino dużo zapowiadał podczas WWDC 2024 w czerwcu, ale jak dobrze wiemy, na sporo tych wielkich funkcji musimy czekać, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie do tej pory nie udostępniono Apple Intelligence. Pakiet funkcji AI trafi do nas dopiero w kwietniu przyszłego roku, o ile do tego czasu nic się nie zmieni. W tej aktualizacji firma wprowadziła kolejne zmiany dla iPhone’ów i iPadów, a także swoich pozostałych sprzętów, w tym Apple Watch. W przeciwieństwie do innych aktualizacji, watchOS 11.2 jest raczej dość łagodną kompilacją, bez żadnych opóźnionych funkcji.

Użytkownicy Apple Watch po zainstalowaniu tej kompilacji dostaną dwie nowości:

Aplikacja Tides rozszerza obsługę map o warunki pływowe i lokalizacje przybrzeżne w Chinach.

rozszerza obsługę map o warunki pływowe i lokalizacje przybrzeżne w Chinach. Aplikacja Camera Remote może wstrzymać nagrywanie wideo z iPhone’a. Jest to rozszerzenie już istniejącej opcji, jednak do tej pory z poziomu Apple Watch można było jedynie włączać lub wyłączać nagrywanie, a nie pauzować, więc będzie to naprawdę przydatna zmiana, zwłaszcza dla twórców.

Jak widać, w tej aktualizacji obyło się bez większych rewolucji. W watchOS 11.1 Apple dodał natomiast dwie zmiany związane z Apple Intelligence, obsługiwane przez iPhone’a 15 Pro lub nowsze urządzenia w konkretnych regionach:

Mniej zakłóceń — nowy tryb skupienia rozumie treść powiadomień i pokazuje te, które mogą wymagać natychmiastowej uwagi, np. wiadomość SMS o konieczności odebrania dziecka z przedszkola później niż zwykle.

nowy tryb skupienia rozumie treść powiadomień i pokazuje te, które mogą wymagać natychmiastowej uwagi, np. wiadomość SMS o konieczności odebrania dziecka z przedszkola później niż zwykle. Podsumowanie — Apple Intelligence może podsumować wszystkie Twoje powiadomienia.

Tymczasem użytkownicy Apple Watch na całym świecie nadal czekają na istotniejszą zmianę – wykrywanie bezdechu sennego. Ta funkcjonalność również pozostaje niedostępna dla wielu regionów, co jednak wynika z konieczności pozyskania certyfikacji od lokalnych władz. Jest to jednak funkcjonalność bardzo wyczekiwana, bo potencjalnie może pomóc nam uniknąć poważniejszych schorzeń. Aby wykryć bezdech senny, Apple Watch używa akcelerometru do monitorowania małych ruchów nadgarstka, które są związane z przerwami w normalnych wzorcach oddechowych.

Jak twierdzi Apple: