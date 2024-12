Ford ma świąteczną niespodziankę dla posiadaczy smartwatchy z Wear OS

Apka Forda trafia na Wear OS

W teorii Wear OS miało sprawiać, że zegarki będą odpowiednikami smartfonów, oferując większość tego, co mamy na większym urządzeniu. Jak dobrze wiemy, praktyka z teorią się mocno rozminęła. W dużej mierze jest to wina braku odpowiednich aplikacji, za co odpowiada nie tylko Google, przez dłuższy czas niezbyt dbający o realny rozwój systemu, ale też firmy, które nie dostarczają funkcjonalnych aplikacji. Teraz dowiedzieliśmy się o jednej bardzo przydatnej apce, choć skorzysta z niej tylko konkretna grupa odbiorców – chodzi o aplikację FordPass.

FordPass to apka marki Ford, która już jakiś czas temu zastąpiła MyFord Mobile (wydaną w 2015 roku dla Android Wear). Jej nowa wersja dostępna była jednak tylko na Apple Watch, umożliwiając wykorzystywanie smartwatcha do odblokowywania samochodu lub sprawdzania stanu jego naładowania. Ograniczona dostępność najwyraźniej została właśnie rozszerzona, bo jak poinformował Tech-Issues Today, od zeszłego miesiąca Ford zaczął udostępniać FordPass dla Wear OS. Oznacza to, że właściciele kompatybilnych pojazdów będą mogli odblokowywać swój samochód przy pomocy nadgarstka. Funkcje obejmują ponadto sprawdzanie poziomu naładowania, lokalizacji pojazdu czy nawet uruchomienie klimatyzacji, co przyda się w upalne dni.

To naprawdę duże ułatwienie dla kierowców samochodów Ford, posiadających smartwatche z Wear OS, jednak trzeba pamiętać, że to nie oznacza bezkluczykowej obsługi samochodu. FordPass pozwala na zdalne uruchamianie, ale prawdziwy kluczyk wciąż będzie potrzebny do przełączania biegów. By dowiedzieć się, czy wasz samochód jest wspierany, trzeba zajrzeć do przewodnika FordPass. Sama aplikacja dostępna jest już do pobrania z Google Play.

Po pobraniu aplikacji, użytkownik w pierwszym kroku musi skonfigurować swój PIN lub wzór do odblokowania. Jest to konieczne, by zabezpieczyć swój pojazd przed niepowołanymi osobami w sytuacji, gdyby nasz smartwatch został ukradziony lub zgubiony. Należy też zadbać o połączenie ze smartfonem, ponieważ kiedy zostanie ono przerwane, nastąpi automatyczne wylogowanie.