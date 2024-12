Apple Watch Series 11 z kluczowymi zmianami

Apple Watch Series 11 zyska naprawdę spore ulepszenia

Zgodnie z doniesieniami, model Ultra 3, którego premiery spodziewamy się w przyszłym roku, ma zyskać przynajmniej dwie kluczowe zmiany. Pierwszą z nich będzie wsparcie dla obsługi komunikacji satelitarnej. Taka funkcja dostępna jest w smartfonach Apple’a od czasu iPhone’a 14 Pro i na przestrzeni lat ewoluowała od wysyłania komunikatów alarmowych do służb ratowniczych, do wsparcia wiadomości satelitarnych przez iMessage. Wprowadzenie takiej funkcji w Apple Watch Ultra 3, niezależnie od smartfona, będzie dużym krokiem naprzód. Oprócz tego ultrasmartwatch ma oferować funkcję monitorowania ciśnienia krwi, ale raczej na zasadzie informowania o nadciśnieniu niż podawaniu konkretnych wartości.

Najwyraźniej na modelu Ultra 3 zmiany się nie skończą, ponieważ najnowsze doniesienia wspominają o ulepszeniach również dla Apple Watch Series 11. Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, będzie to jedna z największych zmian w zegarkach producenta od czasu wprowadzenia LTE w Apple Watch Series 3. Firma planuje bowiem przejść z układów Intel 4G na nowe modemy MediaTek 5G. Dzięki temu smartwatche mogą w końcu uzyskać szybsze prędkości transmisji danych podczas korzystania z Map, strumieniowania utworów lub wykonywania połączeń audio FaceTime.

Apple Watch Series 10

Jak twierdzi Gurman, może być to największe zamówienie, jakie do tej pory Apple złożył firmie MediaTek. Firma będzie korzystać z 5G RedCap, usługi 5G niższej klasy skierowanej do IoT i urządzeń do noszenia, zazwyczaj niewymagających szybkich połączeń. Mimo to, nawet jeśli użytkownicy Apple Watch nie uzyskają prędkości porównywalnych z tymi dostępnymi w najnowszych iPhone’ach, będzie to znaczny krok naprzód. Modem 5G RedCap może zapewnić prędkość pobierania do 220 Mb/s i prędkość wysyłania do 120 Mb/s, co na pewno przypadnie go gustu przyszłym posiadaczom zegarków producenta. Można się również spodziewać, że taką samą zmianę Apple zafunduje również Apple Watch Ultra 3 – w końcu ma być to najlepszy zegarek firmy pod każdym względem.

Apple Watch Series 10 miał przynieść coś przełomowego z okazji 10. rocznicy smartwatchy Apple, ale jak dobrze wiemy, tak się nie stało. Firma zafundowała nam raczej łagodne ulepszenia niż coś rewolucyjnego. Warto jednak wspomnieć, że pierwszy Apple Watch, chociaż został zaprezentowany w 2014 roku, to trafił do sprzedaży dopiero w 2015 roku, więc może to właśnie Series 11 stanie się tym rocznicowym modele, w którym zobaczymy znacznie więcej usprawnień. Niestety na potwierdzenie tych doniesień będziemy musieli jeszcze poczekać, bo premiera nowych smartwatchy producenta nastąpi dopiero jesienią, razem z serią iPhone 17.