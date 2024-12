Huawei chce podbić globalny rynek – światowa premiera Mate X6, serii nova 13 oraz kolejnych słuchawek

Huawei Mate X6 – piękne wzornictwo i nowe możliwości fotograficzne

Nowy składak w ofercie producenta zachwyca swoim designem. Zwłaszcza w czerwonym wariancie mocno przypomina podwójnie składanego Mate XT Ultimate, ze złotym wykończeniem. Oprócz tego mamy też wariant biały, szary, czarny i niebieski. Mate X6 został odchudzony, więc po rozłożeniu ma zaledwie 4,6 mm grubości, a po złożeniu – 9,85-9,9 mm (w zależności od wariantu). Waży 239 gramów. Wśród ulepszeń konstrukcyjnych znalazł się również nowy zawias, wykonany ze stali używanej w rakietach kosmicznych.

Na pokładzie znalazł się składany panel LTPO o przekątnej o przekątnej 7,93 cala ze współczynnikiem prawie 1:1, o rozdzielczością 2440 x 2240 pikseli, ze zmienną częstotliwością odświeżania w zakresie 1-120 Hz oraz szczytową jasnością do 1800 nitów. Na zewnątrz umieszczono 6,45-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1080p. Ma takie samo odświeżanie co większy wyświetlacz, ale wyższą jasność, bo maksymalnie 2500 nitów. Chipset wspierany jest przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM, a za zasilanie odpowiada bateria 5110 lub 5200 mAh (w wersji 16 GB), obsługującą ładowanie przewodowe 66 W i bezprzewodowe 50 W. Nowy flagowiec trafi na rynek z nakładką EMUI 15.

Po stronie aparatów mamy jednostkę główną 50 Mpix ze zmienną przesłoną w zakresie f/1.4-f/4.0, 48-megapikselowy teleobiektywem z 4-krotnym zoomem optycznym oraz 40-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Do tego jest dodatkowy sensor poprawiający wydajność pozostałych i dostosowujący dokładność kolorów za pomocą silnika XD Fusion.

Seria Huawei nova 13 jak zwykle zachwyca wyglądem i możliwościami selfie

Huawei nova 13 oferuje nam 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1084×2412 pikseli częstotliwości odświeżania 120 Hz, częstotliwości próbkowania dotyku 300 Hz, przyciemnianiu PWM 1440 Hz i wbudowanym czytniku linii papilarnych. Na pokładzie nova 13 Pro znalazł się natomiast 6,67-calowy panel LTPO OLED o rozdzielczości 1224 × 2776 z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz, częstotliwością próbkowania dotykowego 300 Hz, przyciemnianiem PWM 2160 Hz i również z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Podstawowy nova 13 wyposażono w aparat główny 50 Mpix f/1.9, ultraszerokokątny aparat 8 Mpix f/2.2 i 60-megapikselową kamerkę do selfie. W Pro z przodu dostaliśmy też dodatkowy aparat 8 Mpix, a z tyłu czeka nas już potrójna konfiguracja – główny sensor 50 Mpix ze zmienną przysłoną od f/1.4 do f/4.0, aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw 12 Mpix z 3-krotnym zoomem.

Oba dostępne są z 12 GB RAM i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Do tego mamy baterię 5000 mAh i obsługę szybkiego ładowania 100 W. Seria Huawei nova 13 dostępna będzie w 3 klasycznych kolorach: zieleni, czerni i bieli, ze wzorem w delikatną kratkę, podkreślającym nawiązanie do elementów mody.

Huawei FreeBuds Pro 4 – jeszcze lepsza jakość rozmów

Huawei kontynuuje flagową serię słuchawek dokanałowych, powracając z nową odsłoną, poprawiającą wrażenia podczas rozmów i słuchania. Mamy tutaj bezstratną transmisję w wysokiej rozdzielczości do 2,3 Mb/s (w porównaniu do 1,5 Mb/s z poprzedniej generacji), system dwóch przetworników True Sound i precyzyjną reprodukcję dźwięku. Wszystko to przekłada się na wciągające i ekscytujące wrażenia słuchowe, które łączą się pod marką HUAWEI SOUND. Nie zabrakło aktywnej redukcji szumów – podczas rozmów słuchawki mogą eliminować zewnętrzny hałas do 100 dB, co jest możliwe dzięki stale rozwijającemu się algorytmowi redukcji szumów AI Huawei oraz 3 mikrofonom dla lepszej izolacji szumów. FreeBuds Pro 4 obsługują też zastrzeżony przez firmę protokół Bluetooth L2HC 4.0, umożliwiając nieskompresowaną transmisję wysokiej jakości bezstratnego, 24‑bitowego dźwięku z częstotliwością 48 kHz.

A skoro przy słuchawkach jesteśmy, Huawei przygotował też nowy kolor dla modelu w kształcie klipsa. Huawei FreeClips dostępne będą w odcieniu różowego złota, zachowując oczywiście wszystkie funkcje oferowane do tej pory.

Ceny i dostępność nowości Huawei

Chociaż producent ogłosił ich premierę na globalnym rynku, to jeszcze nie oznacza dostępności wszystkich tych urządzeń w Polsce. Szczegóły na ten temat poznamy dopiero za jakiś czas, kiedy Huawei będzie wprowadzał je na nasz rynek, wówczas poznamy też informacje o wersjach i sugerowanych cenach.