iPhone 15 w promocji, jakiej jeszcze u nas nie było

iPhone 15 w atrakcyjnej cenie

Apple znany jest z tego, że najlepsze zmiany ogranicza do tych najdroższych modeli, przez co podstawowy iPhone nie zmienia się aż tak bardzo z generacji na generację. Warto więc dobrze przyjrzeć się specyfikacji oraz funkcjom, by niepotrzebnie nie dopłacać za nowszy model. Zwłaszcza że jedynym wartym uwagi dodatkiem w tym roku jest nowy przycisk sterowania aparatem, na który i tak wielu użytkowników się skarży. Są też funkcje sztucznej inteligencji (stąd „szesnastka” ma też 2 GB RAM więcej), ale jak wiadomo, w Polsce na razie ich nie uświadczymy. W dodatku nie każdy potrzebuje takich narzędzi, więc też nie ma sensu płacić więcej za coś, z czego i tak będziemy korzystać sporadycznie lub wcale.

Czytaj też: Galaxy A56 – budżetowiec z ulepszeniem, którego Samsung skąpi najdroższym modelom

Jeśli macie podobne podejście i zastanawialiście się nad kupnem iPhone’a 15, teraz macie ku temu świetną okazję, bo w oficjalnym sklepie Allegro model ze 128 GB pamięci RAM kosztuje teraz jedynie 2999 złotych. Wszystko to z okazji Black Weeks. Na stronie Apple’a, za ten sam wariant trzeba zapłacić 3499 złotych, podobnie w innych sklepach, więc to naprawdę świetna oferta. W dodatku dla posiadaczy Allegro Smart! przesyłka będzie całkowicie darmowa.

Czytaj też: Galaxy S25 Slim czy iPhone 17 Air? Giganci technologii szykują nowości

W tej cenie otrzymujemy kompaktowy, bo 6,1-calowy smartfon z wyświetlaczem Super Retina XDR, zamknięty w wytrzymałej obudowie z aluminium i barwionego szkła. Na pokładzie znalazł się też wygodny przełącznik trybu cichego, który w tym roku został już zastąpiony przyciskiem akcji. iPhone 15 napędzany jest przez układ A16, a bateria ma wystarczyć nawet na 26 godzin odtwarzania wideo. Po stronie aparatów mamy podwójny system, składający się z jednostki głównej 48 Mpix i aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym 12 Mpix.

Czytaj też: Premiera ulepszonego lokalizatora Apple. Oto co zmieni się w AirTag 2

Na pokładzie znalazła się też opcja 2-krotnego zoomu, dostępna dzięki inteligentnej integracji sprzętu i oprogramowania, pozwala na korzystanie z trzech poziomów zoomu o jakości optycznej: 0,5x, 1x i 2x. Apple ulepszył też możliwość wykonywania zdjęć portretowych, które można wykonywać bez przełączania się na tryb Portret. Gdy w kadrze znajduje się osoba, pies lub kot, albo gdy użytkownik stuknie, żeby ustawić ostrość, iPhone automatycznie rejestruje informacje o głębi, a uzyskane zdjęcie można później zmienić w idealny portret, korzystając z apki Zdjęcia na iPhonie, iPadzie lub Macu. Dostępnych jest też kilka ulepszeń trybu nocnego oraz nowy Inteligentny HDR, który potrafi zdziałać cuda w sytuacji, gdy oświetlenie jest bardzo jasne lub nierównomierne. Smartfon działa na iOS 18, więc daje dostęp do całej gamy funkcji przygotowanych w tym roku przez giganta.