Samsung Galaxy S25 Slim na horyzoncie. Producent szykuje konkurenta dla iPhone’a

Galaxy S25 Slim zapowiada się naprawdę interesująco

W czasie, kiedy raporty donoszą o nowości w przyszłorocznej ofercie Apple’a – iPhonie Air/Slim – pojawiają się doniesienia związane o konkurencyjnym modelu od Samsunga. Przed kilkoma dniami ET News doniósł, że Samsung ma w planach wprowadzenie dodatkowego urządzenia do swojej głównej serii pod nazwą Galaxy S25 Slim, mającym jednak zadebiutować dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku, zapewne by od razu konkurować z urządzeniem od Apple’a. Na początku podchodziliśmy do tego z lekką rezerwą, ale teraz doniesień jedynie przybywa, co może wskazywać, że faktycznie jest coś na rzeczy.

Rzekomy Galaxy S25 Slim ma być flagowym urządzeniem łączącym najnowocześniejszą specyfikację ze smuklejszą konstrukcją. Byłby to więc powrót do przeszłości, ponieważ prawie dekadę temu Samsung już eksperymentował z „cienkim i lekkim” smartfonem, czego efektem był Galaxy Alpha. Miał on grubość 6,7 mm, co stanowiło ogromny kontrast w porównaniu z Galaxy S5 debiutującym w podobnym czasie i mającym 8,1 mm. Teraz południowokoreański gigant chce przywrócić cienki model do flagowej linii, jednak bez pójścia na kompromisy, jak to podobno ma mieć miejsce w przypadku Apple’a.

Najnowsze doniesienia dostarczone przez znanego leakera Ice Universe ujawniają, że Galaxy S25 Slim będzie wyposażony w 200-megapikselowy aparat główny. Ma być to podobny sensor do tego, który Samsung używa w swoich ultraflagowcach, co z miejsca postawi model Slim naprawdę wysoko w hierarchii urządzeń producenta. Smartfon będzie też pod tym względem lepszy od iPhone’a Slim, który na rzecz smuklejszej konstrukcji ma podobno stracić jeden aparat.

Trudno powiedzieć, jak cienki będzie S25 Slim, ponieważ S24 ma grubość 7,6 mm, a model z Plusem jest o 0,1 mm grubszy. Nie jest to zły wynik na tle konkurencji, bo niedawno zaprezentowane chińskie flagowce potrafią osiągać nawet 8,9 mm. Mimo wszystko dość optymistycznie nastraja fakt, że gigant nie będzie chciał iść na kompromisy i zamiast cienkiego, ale niezbyt dobrze wyposażonego smartfona dostaniemy coś specjalnego – o ile faktycznie taki smartfon powstanie.

Są jednak na to spore szanse, bo Galaxy S25 Slim został już zauważony w różnych dokumentach regulacyjnych, w tym w bazie danych IMEI, ukrywając się pod numerem modelu SM-S937. Idealnie pasuje to do linii S25 i znanych nam już modeli: Galaxy S25 (SM-S931), Galaxy S25+ (SM-S936) i Galaxy S25 Ultra (SM-S938). Pozostaje więc czekać i obserwować kolejne informacje pojawiające się na temat tego smartfona.