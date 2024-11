Galaxy A16 – oto nowy budżetowiec Samsunga z rekordowo długim wsparciem

Co oferuje Galaxy A16?

Samsung jest jednym z tych producentów, którzy zapewniają 7-lat wsparcia aktualizacji dla swoich modeli, ale trzeba pamiętać, że dotyczy to jedynie flagowców. Gigant wprowadził jednak do sprzedaży Galaxy A16, oferując temu modelowi rekordowo długie wsparcie – 6 aktualizacji systemu operacyjnego i 6 lat aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli więc szukacie smartfona na długie lata, może być to świetny wybór.

Czytaj też: Xiaomi wprowadza Androida 15. Najważniejsze zmiany w systemie

Oprócz solidnego wsparcia, Samsung zapewnia też wysoki poziom bezpieczeństwa, znany z flagowych urządzeń Galaxy – Samsung Knox Vault. Jest to sprzętowe i odporne na manipulację rozwiązanie, które zapewnia kompleksową ochronę przed atakami na sprzęt i oprogramowanie. Pomaga chronić najważniejsze dane przechowywane na urządzeniu, takie jak dane odblokowania ekranu, takie jak kody PIN, hasła i wzory, a także klucze szyfrujące urządzenia. Szyfruje prywatne dane użytkowników przechowywane w urządzeniu, by uniemożliwić ataki hakerskie.

Czytaj też: iPhone 17 Air nadchodzi. Apple szykuje rewolucję w swojej ofercie

Jeśli chodzi o specyfikację, Galaxy A16 wyposażono w wyposażono w duży 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ramki otaczające ekran zostały zmniejszone, by zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika. Samsung dokonał też kilku innych zmian konstrukcyjnych, dzięki którym Galaxy A16 ma teraz 7,9 mm grubości. Dostępny jest u nas w trzech kolorach – granatowym, jasnoszarym i zielonym. We wszystkich wariantach plecki mają przyjemne połyskujące wykończenie. Obudowa ma stopień ochrony IP54.

Na pokładzie znalazł się solidny zestaw aparatów. Potrójna konfiguracja z tyłu składa się z jednostki głównej 50 Mpix, której towarzyszy 5-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowy sensor makro. Do tego z przodu znajdziemy 13-megapikselową kamerkę do selfie. Do dyspozycji użytkownika jest 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a dużym plusem jest możliwość rozszerzenia pamięci masowej przy pomocy karty microSD do 1,5 TB. Za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh.

Czytaj też: Apple ugina się pod presją UE. Ważne zmiany dla użytkowników iPhone’ów

Galaxy A16 – najnowszy budżetowy model z serii Galaxy A, dostępny w dwóch wersjach: 5G i LTE. Wersja 5G 4/128 GB kosztuje w sklepie producenta 999 złotych.