Xiaomi 14 z dużą aktualizacją, ale na wielkie zmiany trzeba jeszcze poczekać

Xiaomi 14 dostaje Androida 15

Xiaomi, tak samo, jak inni producenci OEM, zaprezentował nam już HyperOS 2, czyli najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego opartego na Androidzie 15. Na posiadaczy sprzętów Xiaomi czekają ulepszone wrażenia wizualne, z nowymi widżetami, przeprojektowanym układem pulpitu i większą personalizacją. Poprawie ulegnie też łączność w ramach ekosystemu, pozwalając na więcej działań na połączonych ze sobą urządzeniach. Xiaomi, tak samo jak większość innych producentów OEM, skupił swoje wysiłki na sztucznej inteligencji, wprowadzając jej naprawdę sporo w HyperOS. Nie wiemy jednak, jak wiele z tych funkcji i w jakim zakresie dostępnych będzie w globalnym wydaniu nakładki, a także, czy pojawi się obsługa języka polskiego. Tak czy inaczej, zestaw narzędzi skupionych pod hasłem HyperAI obejmuje takie udogodnienia, jak funkcje związane z pisaniem, tłumaczenia w czasie rzeczywistym, generowanie obrazu czy ochronę przed oszustwami.

Niestety w przeciwieństwie do innych firm, nowa generacja oprogramowania nie będzie od razu wdrażana wraz z tegorocznym Androidem. Jak donoszą użytkownicy Xiaomi 14, do których zaczęła już napływać aktualizacja do Androida 15, ta wersja oparta jest na HyperOS 1.1, a nie HyperOS 2, co dla wielu może być sporym rozczarowaniem, biorąc pod uwagę fakt, jak niewiele zmian przynosi Android 15.

Google niezbyt się postarał o jakieś rewolucyjne zmiany, bo z tych naprawdę zasługujących na uwagę wymienić można:

Ochronę przed kradzieżą – funkcja wymusi dodatkowe uwierzytelnianie w sytuacji, gdy ktoś spróbuje wyjąć kartę SIM, wyłączyć funkcję „Znajdź moje urządzenie” lub gdy telefon wykryje podejrzane zachowanie (np. szybkie przemieszczanie się).

Przestrzeń prywatna – możliwość ukrycia poufnych aplikacji w specjalnie zabezpieczonej przestrzeni. Takie aplikacji pozostaną ukryte na liście aplikacji, w widoku ostatnio używanych apek, ustawieniach czy nawet powiadomieniach. Dostęp do nich wymaga dodatkowego uwierzytelnienia.

Blokadę wykrywania kradzieży – funkcja bazująca na sztucznej inteligencji może wykryć sytuacje, w których urządzenie zostanie nam skradzione i wtedy system automatycznie zablokuje nasz telefon.

Ponadto Android 15 przynosi zmiany wizualne na ekranie głównym i ekranie blokady czy kilka usprawnień „pod maską”, odpowiadających za optymalizację działania systemu. Dla europejskich posiadaczy modeli Xiaomi 14 kompilacja ma numer OS1.1.4.0.VNCEUXM. Jeśli zaś chodzi o wdrażanie HyperOS 2, zgodnie z przeciekami, pierwsze modele mają otrzymać aktualizację w pierwszym kwartale przyszłego roku.