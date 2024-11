iOS 18.2 – wielkie zmiany dla iPhone’ów już niedługo

Apple spieszy się z wydaniem stabilnej aktualizacji iOS 18.2

Apple Intelligence to teoretycznie hasło promujące tegorocznego iOS-a i iPhone’y 16, choć na dobrą sprawę sztuczna inteligencja od Apple’a jest jeszcze w powijakach. W dodatku nie każdy ma do niej dostęp. Tak czy inaczej, gigant z Cupertino będzie rozwijał swoje AI, sukcesywnie dodając kolejne funkcje. Te pojawiły się w iOS 18.1, wydanej pod koniec października aktualizacji, a następne zawitają na smartfony producenta w ramach iOS 18.2. Najnowszy raport Marka Gurmana z Bloomberga wskazuje, że na ten pakiet ulepszeń nie będzie trzeba długo czekać.

Wersja beta iOS 18.2 została już udostępniona, a stabilne wydanie pojawi się szybciej, niż przypuszczaliśmy, bo za około miesiąc. Gurman wskazuje na pierwszy tydzień grudnia, o ile nie wystąpią żadne nieoczekiwane opóźnienia. Wcześniej spekulowano, że Apple wyda aktualizację dopiero w drugiej połowie miesiąca, więc to dobra wiadomość. Najwyraźniej gigant nie może się doczekać udostępnienia kolejnego pakietu funkcji Apple Intelligence szerszemu gronu odbiorców, choć powód takiego pośpiechu może być bardziej prozaiczny – trzeba napędzić dość słabą sprzedaż iPhone’ów 16.

Niezależnie od powodów, iOS 18.2 będzie naprawdę sporą aktualizacją, wprowadzając na iPhone’y takie nowości, jak Genmoji, Image Playground, integrację ChatGPT z Siri i ulepszone narzędzia do pisania w różnych aplikacjach w systemie iOS. Dużym ulepszeniem będzie zapowiadane Visual Intelligence, czyli zupełnie nowy sposób poznawania otoczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tutaj w ruch pójdzie nowy przycisk sterowania kamerą, bo wystarczy nakierować aparat na dowolny obiekt, kliknąć Camera Control, a na ekranie pojawią się szczegóły na temat restauracji, książki czy posągu. Visual Intelligence pomoże też podczas wyszukiwania informacji w Google lub rozwiązywania zdań z wykorzystaniem ChatGPT. Oprócz tego aktualizacja doda też obsługę Apple Intelligence w języku angielskim w kolejnych krajach.

Na sztuczną inteligencję od Apple’a w Unii Europejskiej jeszcze poczekamy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pakiet funkcji zawita do nas wraz z iOS 18.4. Będzie to kolejna duża aktualizacja systemu, która jednak pojawi się dopiero w kwietniu 2025 roku. Wtedy też użytkownicy iPhone’ów dostaną inteligentniejszą Siri, czyli jeszcze jedną zapowiadaną na WWDC 2024 wielką nowość, na którą przyszło czekać bardzo długo. Gurman wspomina w swoim raporcie również o ekspansji do Chin, choć ta raczej nie nastąpi przed wydaniem iOS 19.