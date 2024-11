One UI 7 w końcu rozwiąże niektóre problemy z urządzeniami Galaxy

One UI 7 – jakie zmiany wprowadzi i kiedy zadebiutuje?

Samsung wciąż aktualizuje swoje topowe modele do One UI 6.1.1. Ta wersja nakładki pojawiła się razem z tegorocznymi składakami i w przeciwieństwie do poprzednich wydań x.1.1, przyniosła wiele nowości także dla innych urządzeń producenta. Dlatego właśnie spekuluje się, że z tego powodu południowokoreański gigant zmuszony został do opóźnienia premiery One UI 7. Pierwsza wersja beta była oczekiwana jeszcze w sierpniu, ale jak dobrze wiemy, do tej pory się nie pojawiła, a to oznacza naprawdę spore zmiany w harmonogramie wydań. Z tego też względu o samej nakładce wiemy na razie tyle, ile na początku sierpnia ujawnił nam znany leaker Ice Universe.

Udostępnił on na Weibo dość obszerną listę zmian, jakie wprowadzone zostaną w tym roku. Oto, co ma się pojawić w One UI 7:

Zmieniony wygląd aplikacji systemowych;

Nowy interfejs w tle;

Nowy obszar kontrolny na dole ekranu blokady;

Kontrola ikon skrótów w lewym i prawym rogu ekranu blokady;

Rozwijany pasek powiadomień i szybkich ustawień. Tu warto zaznaczyć, że według raportu Samsung da możliwość decydowania o tym, czy chcemy zachować stary wygląd, czy korzystać z nowego;

Skrót w lewym górnym rogu paska powiadomień, umożliwiający sterowanie większą liczbą aplikacji;

Zoptymalizowane animacje otwierania i zamykania aplikacji;

Nowa ikona baterii i pasek animacji ładowania;

Nowy interfejs aparatu;

Wiadomości SMS 5G;

Nowe wyskakujące okienko powiadomień i animacja zamykania;

Nowa animacja wyświetlająca się podczas odblokowywania urządzenia;

Nowa animacja dotknięcia przycisku i powrotu do strony;

Nowe widżety na pulpicie – dodano różne rozmiary i kształty dla większej personalizacji;

Więcej widżetów ekranu blokady;

Duże foldery.

Sporo uwagi zostanie więc poświęcone kwestiom wizualnym i chociaż można spodziewać się zmian w zakresie sztucznej inteligencji, zapewne nie doczekamy się ich zbyt wielu w tym wydaniu. Najnowsze doniesienia wspominają o większej liczbie funkcji AI w domyślnej aplikacji Galeria. Wśród nich ma pojawić się funkcjonalność podobna do tego, co oferuje Apple Intelligence – ulepszone inteligentne przeszukiwanie galerii zdjęć. Dzięki temu nie trzeba będzie mozolnie przedzierać się przez setki czy tysiące plików, bo będziemy mogli posłużyć się bardziej szczegółowym, opisowym sposobem wyszukiwania.

Wydaje się jednak, że One UI 7 nie będzie tak bardzo skupione na sztucznej inteligencji i Samsung pozostawi największe ulepszenia na później, czyli na wersje One UI 7.1, która powinna zadebiutować razem z serią Galaxy S25. Tylko czy tak się stanie? Solidne opóźnienie, jakie zalicza teraz nakładka, może pokrzyżować te plany. Choć jutro w Kalifornii rozpocznie się konferencja Samsung Developer Conference 2024, przecieki twierdzą, że nie zobaczymy na niej prezentacji nowej nakładki i doczekamy się jej wprowadzenia dopiero podczas styczniowej premiery nowych flagowców.

[Aktualizacja] Pojawiają się pierwsze zrzuty ekranu z One UI 7

Wystarczyło poczekać dzień, a do sieci trafiły nowe szczegóły związane z przygotowywanymi przez Samsunga zmianami. Zgodnie z poprzednimi raportami, dużo będzie się działo w samej warstwie wizualnej. Nowy panel powiadomień i centrum sterowania będą podobne do tego, co oferuje iOS i HyperOS. Samsung przeprojektował te elementy interfejsu tak, by łatwiej zarządzać powiadomieniami i w pełni wykorzystać centrum, sterowania.

Odświeżenia doczekały się też ikony, zmiany nie są bardzo radykalne, ale widoczne.

W One UI 7 zmieni się też wygląd menu ostatnio używanych aplikacji, a także przeprojektowano interfejs obsługi systemu jedną ręką.

Ikona baterii w zmieniła się z prostokąta na bardziej zaokrągloną, na której napisany jest stan procentowy naładowania.

Aplikacja aparatu również została dostosowana do łatwiejszej obsługi jedną ręką, co było akurat potrzebne. Interfejs też został uproszczony, więc podczas robienia zdjęć nie powinniśmy mieć problemu z wybraniem odpowiednich opcji.

Wydaje się, że to dopiero początek i teraz z każdym kolejnym przeciekiem będziemy dowiadywać się więcej o zmianach i ulepszeniach w One UI 7.

[Aktualizacja] Nowe centrum sterowania One UI 7 na renderach Galaxy S25 Ultra

Niezawodny Ice Universe udostępnił render nadchodzącego ultraflagowca Samsunga, przy okazji pokazując nam w pełnej okazałości przeprojektowane centrum sterowania, jakie ma zawitać razem z One UI 7. Jest to zgodne ze zdjęciami, które dostaliśmy przed kilkoma dniami, ale tu możemy dokładniej przyjrzeć się nowym elementem. Widać również, że choć nie jest to dokładna kopia, to nowa nakładka oparta na Androidzie 15 będzie w tym aspekcie mocno inspirować się iOS.

Nowe centrum sterowania prezentuje się schludnie i spójnie. Mamy tu zaokrąglone rogi i przeźroczystości, a rozmiary widżetów sterujących są jednolite. Na renderze dostrzec też można nową ikonę baterii w prawym górnym rogu — drobna zmiana, która jednak nie była wprowadzana w interfejsie Samsunga od dobrej dekady. W sieci widać wiele komentarzy związanych z przeprojektowanym centrum sterowania, oddzielonym teraz od sekcji powiadomień, wśród nich znaleźć można głosy niezadowolenia z powodu zmiany. Na szczęście z dotychczasowych doniesień wiemy, że południowokoreański gigant pozwoli użytkownikom na wybór, więc będzie można pozostać przy starym układzie, co na pewno jest dobrą wiadomością.

Zła jest natomiast taka, że coraz więcej raportów wskazuje na znaczne opóźnienie premiery One UI 7. Samsung może chcieć wstrzymać się z jej prezentacją aż do stycznia przyszłego roku, czyli do debiutu Galaxy S25.

[Aktualizacja] Co z wersją beta One UI 7?

Data premiery nowej wersji nakładki wciąż nie została ujawniona, choć na niedawnej konferencji Samsung Developer Conference (SDC) 2024 południowokoreański gigant podzielił się kilkoma informacjami. Firma zapewniła, że wszystkie jego wspierane linie produktów otrzymają aktualizacje w ramach One UI, ale też, że aktualizacje dla smartfonów będą dostępne do końca tego roku. Harmonogramu jednak wciąż nie ma, więc nie ma się jeszcze czym ekscytować. W dodatku na początku stwierdzono, że wersja beta dostępna będzie wyłącznie dla deweloperów, co mocno rozczarowało użytkowników smartfonów Samsunga. Na szczęście teraz pojawiły się nowe informacje.

Członek zespołu One UI Beta odpowiedział na pytanie użytkownika na forum społeczności firmy i rozwiał wątpliwości co do publicznego wydania One UI 7:

Cześć, Tak jak Sally ogłosiła na SDC24, One UI 7 Beta będzie dostępna publicznie, gdy harmonogram zostanie potwierdzony. Zostaniesz powiadomiony na Samsung Members, gdy rozpocznie się Beta. Pozdrawiamy,

Zespół One UI Beta

Jest to więc dobra wiadomość, choć warto pamiętać, że niekoniecznie publiczna wersja pojawi się w tym samym czasie. Samsung może zdecydować się na wydanie bety dla deweloperów jeszcze w tym roku, podczas gdy publiczne testy zostaną uruchomione dopiero na początku 2025 roku. Oczywiście wszystko to dotyczy testowych wydań, stabilny One UI 7 – jak potwierdził Samsung — nie będzie dostępny do premiery przyszłorocznej serii Galaxy S25.

[Aktualizacja] Wideo ujawnia nam szczegóły zmian w wyglądzie One UI 7

Po dotychczasowych grafikach i przeciekach, które zdradzały nam plany Samsunga co do kolejnej generacji nakładki One UI, przyszedł czas na praktyczne przyjrzenie się systemowi. YouTube Mobile Wala Bhai zainstalował oprogramowanie na Galaxy S24 Ultra, dzięki czemu pokazał nam zmiany wizualne, jakie tym razem wprowadził południowokoreański gigant. Większość z nich zgadza się z wcześniejszymi doniesieniami, jednak dobrze jest móc zobaczyć to w praktyce. Film co prawda jest w hindi, ale na szczęście automatyczne napisy na YouTubie pozwalają przynajmniej mniej więcej zrozumieć kluczowe punkty.

https://youtu.be/Li8120O4b1Q

W oczy rzuca się oczywiście podzielony panel, z jedną stroną zarezerwowaną dla ustawień, a drugą dla powiadomień. Na panelu powiadomień widać, że te stały się teraz większe, a więc też bardziej czytelne. Mają również zaokrąglone rogi, spójne z nowym językiem projektowania. Ikony różnych aplikacji systemowych takich jak Aparat, Kontakty i Galeria też zostały odświeżone. Przeprojektowania doczekały się również widżety, np. Bateria czy Pogoda. Zauważyć można ponadto kilka nowych widżetów, w tym Obrazy, Historie i Bezpieczne Wi-Fi.

Zmiany objęły swoim zasięgiem także ekran blokady. One UI 7 pozwoli na zmianę położenia zegara i miniaturowych widżetów, a po aktualizacji na dole ekranu znajdzie się też miniaturowy element w kształcie pigułki, który wyświetla animację połączenia alarmowego i ładowania. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, na nową wersję nakładki Samsunga będziemy musieli poczekać znacznie dłużej niż zwykle, bo wedle doniesień, aż do stycznia 2025 roku, czyli do premiery serii Galaxy S25. Na szczęście wcześniej ruszą testy, dające wgląd w kolejne przygotowywane przez producenta zmiany i ulepszenia.

[Aktualizacja] Kolejne szczegóły One UI 7 zdradzają poprawę niektórych wad nakładki

Choć Samsung do tej pory zdradził jedynie, że beta One UI 7 ruszy “pod koniec tego roku”, nowe przecieki zdają się sugerować, że stanie się to już 21 listopada, zbiegając się w czasie z wydarzeniem SDC (Samsung Developer Conference) 2024 w Korei Południowej. Najnowsza wersja nakładki została sfinalizowana już 31 października i chociaż drobne problemy nadal występują, te poważne zostały już wyeliminowane i Samsung może już skupić się tylko na dopracowaniu oprogramowania. Mówi się też, że finalnie program beta zostanie skrócony.

Tymczasem kolejne doniesienia ujawniają nam kolejne szczegóły związane z przygotowywanymi zmianamia. One UI ma zapewnić płynniejsze animacje, oferując „doświadczenie, które dorównuje lub rywalizuje z iOS i popularnymi chińskimi niestandardowymi skórkami Androida”. Co ciekawe, rozwiązano również problem rozładowywania się baterii, co było głównym problemem użytkowników Galaxy testujących aktualizacje beta One UI. Naprawiono też problemy z aplikacjami finansowymi. Wielu użytkowników urządzeń giganta wielokrotnie skarżyło się, że ich apki bankowe często się opóźniały i nie aktualizowały się z powodu rzekomych obaw o bezpieczeństwo.

Ponadto Samsung może pożyczyć sobie jedną z lepszych funkcji Apple Intelligence – Podsumowanie powiadomień. Funkcja ta opiera się oczywiście na sztucznej inteligencji, pomagając nam nadrobić nawał powiadomień, które nam się nazbierały na smartfonie. Z tego, co wspomina źródło, na razie funkcja ta jest dostępna w języku koreańskim, choć spodziewać się można, że Samsung szybko doda wsparcie dla innych języków. Co ciekawe, podsumowania powiadomień mogą też być ograniczone tylko do flagowych urządzeń producenta.